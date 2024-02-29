Почти 40 лет назад, в туманный полдень в Персидском заливе, капитан фрегата ВМС США вызвал лейтенанта Гордона Ван Хука на мостик и вручил ему бинокль.



Через них лейтенант Ван Хук, главный инженер корабля, увидел надвигающуюся опасность — три иранские мины. Фрегат, входивший в состав американского контингента, направленного для сопровождения нефтяных танкеров, остановился задолго до мин. Но примерно через 10 минут под кораблем взорвалась незамеченная мина.



«Можно было почувствовать, как он поднимается в воздух», — сказал он в недавнем интервью. «Это был огромный взрыв».



Мина пробила в судне дыру шириной 21 фут, что едва не привело к его затоплению, и серьезно ранила 10 членов экипажа.



Поражение фрегата «Сэмюэл Б. Робертс» 14 апреля 1988 года напоминает об опасностях, с которыми сегодня сталкивается любая попытка обеспечить военно-морское сопровождение в Персидском заливе.

......... Почти три недели назад президент Трамп поднял вопрос о возможности предоставления военно-морского сопровождения танкерам, чтобы возобновить добычу нефти и газа в Мексиканском заливе. Позже он призвал другие страны обеспечить защиту в Ормузском проливе.

......... Командирам любых эскортных сил необходимо учитывать угрозу со стороны мин.



Американские официальные лица заявили, что Иран в последнее время устанавливает мины в проливе, хотя точное их количество неясно. Даже одна мина может нанести серьезный ущерб военному кораблю, как это выяснил экипаж судна «Сэмюэл Б. Робертс».