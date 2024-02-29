Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 16:23

  ЛАД написав:
  Schmit написав:Щоб оцінити ефективність ППО якоїсь області, наприклад Львівщини, потрібно знати скільки залетіло в область і скільки збито.
Вполне допускаю, что во Львовской области мало средств ПВО.
И это совершнно естественно.
Львовская область значительно меньше подвергается воздушным атакам, чем восточные области и, тем более, фронт.
А средств ПВО не хватает и там.

Поглянемо, наприклад, на Ленінградську область. Від фронту далеко, значно менше "подвергается воздушным атакам", ніж Белгород. І шо ми бачимо?
"Дрони атакували порт "Усть-Луга" у Ленінградській області - палає найбільший в рф термінал з перекачування нафти. Також вибухи лунали і у порту Виборга, внаслідок чого на Виборгському суднобудівному заводі пішов на дно бойовий військовий льодокол "Пурга", що будувався для пограничної служби фсб рф. Ще один корабель - "Віце-адмірал Буриличев" отримав пошкодження (фото тут https://t.me/Cremeanwind/96178?single)."
Шміт, то як ви оцінюєте роботу ППО другої армії світу щодо якихось 56 бпла?
fler
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 16:31

🪖🔴Тепер чоловіки для призначення на державну службу спочатку повинні будуть пройти військову службу,ВР ухвалила законопроєкт
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 16:32

а папірєдніки?

  Xenon написав:
🪖🔴Тепер чоловіки для призначення на державну службу спочатку повинні будуть пройти військову службу,ВР ухвалила законопроєкт

а папірєдніки?
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 16:35

  Schmit написав:
  Hotab написав:І справді, нема ефективності.. Коли на Львів «через всю країну» летить 150 геранів, а прилітає 5 . Жах, вони пролетіли через всю краіну!!

Чи 150, чи усі 948 - ми не знаємо, та й не потрібно.
Щоб оцінити ефективність ППО якоїсь області, наприклад Львівщини, потрібно знати скільки залетіло в область і скільки збито. Скільки залетіло - видно по повідомленням моніторів. А от скільки збито - задачка вже важча, але здогадатись можна, особливо якщо це був один дрон, як 18 березня.

Понад 200 російських БпЛА збили в небі над Чернігівщиною протягом доби 24 березня
"Усю добу повітряні атаки відбивали наші захисники. Від 7-ї години ранку вчорашнього дня (24 березня, — ред.) маємо більш ніж 200 збитих ворожих дронів. Ще частину вдалося подавити засобами РЕБ".


"Погана робота ППО" (с) Schmit

Якщо стільки збито, то воно не полетіло далі
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 16:36

  buratinyo написав:.................
Вы как всегда несете здесь советскую х... и пропаганду. \

Вы как очень давно, несёте бред.
Конкретики никакой.
На вопросы ответить не можете.
"первая в ссср атомная бомба была создана именно на территории Украины" - очередной бред. Почитайте даже https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BA%D1%82, убедитесь.
Но если бы даже и так, то это было уже 76 лет назад. Тех специалистов уже давно нет.

Повторю вопросы:
Что там насчёт "вопроса безопасности АЭС с разными типами реакторов", который где-то "выше" "уже раскрыт"?
Где ссылки на возможность плавного регулирования мощности атомного реактора и наличия ускорителя (кстати, ускорителя чего, каких частиц? неужели нейтронов?).
И ещё.
Вы там написали: "А что Вы тут делаете, когда Украина нуждается в ядерном оружии?"
Это вы серьёзно? Мы способны создать ЯО? У нас для этого есть ресурсы, промышленные возможности, финансы? Не уверен насчёт наличия сегодня специалистов, способных на это.
И если даже пофантазировать на тему, что у нас всё это есть, то кто нам позволит это?

Вы можете дать конкретные ответы, а не слова о "советской пропаганде"?
Можете, так дайте, не можете, так не позорьтесь.
Не можете дать ссылки, так не выдумывайте.
Смешно читать: "Предпочитаю пользоваться первоисточниками с живыми подписями и печатями. Являясь экспертом в своей области я убедился, что в интернете знания об этой области можно сказать что лживы".
Вы директор УФТИ? Откуда у вас "первоисточники с живыми подписями и печатями" по ядерной тематике? :lol:
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 25 бер, 2026 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 16:38

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:ви продовжуєте вельми активно пропагувати з дивану, незважаючи на те, що війна йде вже 4 роки, але особисто ви до неї ніяким боком.
Цікаво
Ми хоч з тилу хоч з дивану .. але ДОПОМАГАЄМО фронту хто чим і як може..

А хто тобі сказав що країна ПОТРЕБУЄ твоєї "допомоги"?
Країна потребує людей на фронт - це чітко заявлено.
А на твоє тепленьке місце знайдуться тисячі бажаючих. І будуть "допомагати фронту" не гірше тебе, повір. Звільни тепле містечко і піди на фронт а не розказуй казки.
Чого дурний - бо бідний
Чого бідний - бо дурний....
1 Якби ти був би правий то ми б не просили навколішках під загрозою втратити БІЗНЕС УКРАЇНИ і обіцяючи підписати все і вся - 90 млрд доларів від ЄС.
2 Якщо запитати в Мадьяра що йому більше треба
Додатково пару дронів в місяць на протязі всієї війни, чи ОДНУ людину але без дронів... - знаєш що він відповість?

Отже
чітких два пункти -показують твою дурість..
І тому в мене до тебе зустрічне питання
Добре ти знаєш що потрібні люди на фронті.. але ховаєшся за кордоном хоча спеціально для таких як ти знизили вік права підписання контракту
Добре якщо ти останнє сцикло ( або дико релігійна штунда) то чому ти не допомагає фінансово своїй Державі.
А то якось дивно
сцикло не служить бо штанці обмочило
не платить тим хто його захищає мотивуючи тим що треба здаватись....
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 16:43

  ЛАД написав:
Единственный сын.
И, к несчастью, погиб. В марте 2022.
Он никому не рассказывал, как он важен в тылу.
И не говорил о патриотизме.
В моєї дружини ,
- чоловік рідної сестри пішов служити і загинув,
- чоловік двоюрідної сестри три роки пробув в полоні,
- двоюрідний брат відслужив два роки в Третій Штурмовій і комісований ,
- син рідної сестри -служить...
То чим ти хвастаєшся?
І вся родина моєї жінки н6е має до мене ЖОДНОЇ претензії... а от совковий пенсіонер -виявляється
а - придумує що я когось відправляю
б- розповідає мені з укором що в нього є знайомі син яких загинув...
Парторг - в Україні служить хтось в кожній 10-тій сімї ,отримав інвалідність кожен з тридцятої сімї, загинув хтось з кожної сотої сімї.....
