Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:46

  Shaman написав:оце вже більш предметно
вимоги США до Ірану
1. Іран повинен ліквідувати свій існуючий ядерний потенціал.

2. Іран повинен зобов'язатися ніколи не прагнути до ядерної зброї.

3. На території Ірану не буде збагачення урану.

4. Іран має найближчим часом передати Міжнародному агентству з атомної енергії свої запаси близько 450 кілограмів урану, збагаченого до 60 відсотків, згідно з графіком, який буде узгоджено пізніше.

5. Атомні об'єкти Натанз, Ісфахан та Фордо мають бути демонтовані.

6. МАГАТЕ, орган ООН з нагляду за ядерною енергетикою, має отримати повний доступ, прозорість та нагляд всередині Ірану.

7. Іран повинен відмовитися від своєї регіональної «парадигми» посередників.

8. Іран повинен припинити фінансування, керівництво та озброєння своїх регіональних маріонеток.

9. Ормузька протока має залишатися відкритою та функціонувати як вільний морський коридор.

10. Ракетна програма Ірану має бути обмежена як за дальністю, так і за кількістю, а конкретні порогові значення будуть визначені на пізнішому етапі.

11. Будь-яке майбутнє використання ракет буде обмежено самообороною.


І в контексті
  Banderlog написав:по перше про них і треба було говорити з 22 і підписувати стамбульські угоди.


Banderlog, то КВІР потрібно підписувати умови США ? Чи ні ?
Умови ж непогані
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:48

К вопросу о БПЛА (наших)
МОСКВА, 25 марта (Reuters) - По данным расчетов Reuters, основанных на рыночных данных, по меньшей мере 40% экспортных мощностей России по добыче нефти приостановлены после ударов украинских беспилотников, спорного нападения на крупный трубопровод и захвата танкеров.
Это самое серьезное нарушение поставок нефти в современной истории России, второго по величине экспортера нефти в мире, и оно произошло в Москве как раз в тот момент, когда цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за войны с Ираном.
........Согласно расчетам Reuters, после последнего нападения в среду было остановлено около 40% мощностей России по экспорту сырой нефти, или примерно 2 миллиона баррелей в сутки
https://www.reuters.com/business/energy/least-40-russias-oil-export-capacity-halted-reuters-calculations-show-2026-03-25/
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:52

  Hotab написав:........
Так а реально , де пруфи «за продовження війни»?

А это не так?
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 19:03

  vt313 написав:............
СЕС, ВЕС вже обійшли по виробництву АЕС. І цей процес продовжується. Проблеми знімаються, ціна падає.

Где обійшли?
Нужны и СЭС, и ВЭС.
Но вы считаете, что можно обеспечить энергией современную страну только ими?Почему-то Франция не пренебрегает АЭС.
ПАРИЖ, 25 марта (Reuters) - Расследование Европейского союза в отношении схемы государственной помощи Франции для строительства шести атомных реакторов, как ожидается, будет продвигаться быстро и не задержит реализацию проектов, заявил в среду представитель французского министерства энергетики.
Ожидается, что новые реакторы обойдутся в десятки миллиардов евро и являются центральным элементом плана Франции по обновлению устаревающего атомного энергоблока. Они добавят около 10 гигаватт мощности, а первый реактор должен быть введен в эксплуатацию в 2038 году.
Новые электростанции заменят старые и обеспечат будущие поставки энергии для покрытия растущего спроса в течение следующего десятилетия, который отчасти обусловлен энергетическими потребностями центров обработки данных.
https://www.reuters.com/business/energy/eu-review-france-nuclear-plan-expected-progress-swiftly-french-official-says-2026-03-25/
И США собираются вчетверо увеличить мощности своих АЭС до 2050.
И Китай неплохо так строит АЭС.
Все ничего не понимают?
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 19:07

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:А хто тобі сказав що країна ПОТРЕБУЄ твоєї "допомоги"?
Країна потребує людей на фронт - це чітко заявлено.
А на твоє тепленьке місце знайдуться тисячі бажаючих. І будуть "допомагати фронту" не гірше тебе, повір. Звільни тепле містечко і піди на фронт а не розказуй казки.
Чого дурний - бо бідний
Чого бідний - бо дурний....
1 Якби ти був би правий то ми б не просили навколішках під загрозою втратити БІЗНЕС УКРАЇНИ і обіцяючи підписати все і вся - 90 млрд доларів від ЄС.
2 Якщо запитати в Мадьяра що йому більше треба
Додатково пару дронів в місяць на протязі всієї війни, чи ОДНУ людину але без дронів... - знаєш що він відповість?

Отже
чітких два пункти -показують твою дурість..
І тому в мене до тебе зустрічне питання
Добре ти знаєш що потрібні люди на фронті.. але ховаєшся за кордоном хоча спеціально для таких як ти знизили вік права підписання контракту
Добре якщо ти останнє сцикло ( або дико релігійна штунда) то чому ти не допомагає фінансово своїй Державі.
А то якось дивно
сцикло не служить бо штанці обмочило
не платить тим хто його захищає мотивуючи тим що треба здаватись....

До чого тут 90 мільярдів і яке ти до них маєш відношення?.
Це ти писав що гроші не потрібні-потрібні люди ЗАМІСТЬ грошей
Чи ти настільки дурень що не знаєш що сам пишен?
  andrijk777 написав:Окрім образ(а в тебе 90% тексту - це образи) і брехні ти нічого сказати не можеш.
Гуляй.
На ображених воду возять...
Але образитись ти встиг
а пояснити чому ні не на фронті ні серед волонтерів - тобі западло.
Може саме тому ти образився?
знає собака чиє сало зїла.
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но вы считаете, что можно обеспечить энергией современную страну только ими?
Сам придумав-сам спростував?
А може
СПОЧАТКУ треба швиденько робити те що можна зробити швидше/дешевше...
Щоб на одиницю вкладених праці/грошей - отримати більшу віддачу...
А вже потім , маючи ХОЧ ЯКУСЬ генерацію - переходити до планів в яких перший згенерований кіловат зявиться через 5 років?
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 19:14

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:В моєї дружини ,
- чоловік рідної сестри пішов служити і загинув,
- чоловік двоюрідної сестри три роки пробув в полоні,
- двоюрідний брат відслужив два роки в Третій Штурмовій і комісований ,
- син рідної сестри -служить...
То чим ти хвастаєшся?
І вся родина моєї жінки н6е має до мене ЖОДНОЇ претензії... а от совковий пенсіонер -виявляється
а - придумує що я когось відправляю
б- розповідає мені з укором що в нього є знайомі син яких загинув...
Парторг - в Україні служить хтось в кожній 10-тій сімї ,отримав інвалідність кожен з тридцятої сімї, загинув хтось з кожної сотої сімї.....
тільки в твоїй ніхто служити не має?
про відсутність претензій з боку родичів жінки це заява голослівна.
Претензії до твоїх синів сам бачиш є.
Пора б тобі їх відправити на фронт раз ти такий патріот.
1 Не знаю , може в правилах сектантів гундяєва бачити в пятій точці рідних сестер жінки і їх сімї...
В мене -це якось не прийнято
2 Ти хоч раз припускав, що ТИ ОДИН , а наприклад швидка пригнана старшим могла врятувати БІЛЬШЕ ніж одного бійця додатково просто за рахунок того що вона є ?
Тобто кількість бійців на фронті від того що мій старший в тилу - виросла в порівнянні з тим одним яким він міг бути..

Але знову ж
хіба можна поснити складні речі примітивному переносчику коньяку через Дністер?
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 19:16

  ЛАД написав:
  vt313 написав:............
СЕС, ВЕС вже обійшли по виробництву АЕС. І цей процес продовжується. Проблеми знімаються, ціна падає.

https://ember-energy.org/data/electrici ... -explorer/

Так і я про те саме. Десь приймається рішення про будівництво. Приймається. Виділяються кошти.
А до 2038 р., або шах або ішак.
vt313
 
Повідомлень: 451
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 19:17

К характеристике Трампа как человека:
В субботу Трамп отпраздновал смерть Мюллера. «Хорошо, я рад, что он мертв», — написал Трамп на сайте Truth Social. «Он больше не сможет причинять вред невинным людям!»
https://www.reuters.com/world/us/robert-mueller-special-counsel-who-probed-did-not-charge-trump-dies-81-2026-03-21/
ВАШИНГТОН, 21 марта (Reuters) - Роберт Мюллер, бескомпромиссный бывший глава ФБР, задокументировавший вмешательство России в выборы в США 2016 года и ее контакты с предвыборной кампанией Дональда Трампа, но решивший не предъявлять уголовные обвинения действующему президенту, скончался в возрасте 81 года, подтвердила в субботу его бывшая юридическая фирма.
Мюллер был вызван в 2017 в качестве специального прокурора для проведения расследования вмешательства России в выборы после того, как Трамп уволил тогдашнего главу ФБР Джеймса Коми.
Статья о нём, но реакция Трампа...
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 19:17

  ЛАД написав:
  Hotab написав:........
Так а реально , де пруфи «за продовження війни»?

А это не так?

Це означає що пруфи є у вас?
Hotab
