Додано: Чет 26 бер, 2026 11:01
АндрейМ написав:
В ЗУ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України». Там немає жодного слова про дозвільну систему, коли громадянин повинен мати підставу для виїзду (троє дітей, інвалідність і т.д.).
Стаття 3
Правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.
Faceless
- Модератор
Повідомлень: 37490
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8306 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2026 11:08
С третьей группой и диабетом и так уже не выпускаютю норму сахара опять подправили.
Причём у меня умерло в запоре два шапочных знакомых 82-83г.р., которые не ходили по госбольничкам и не лечили свой запущенный сахар ввиду облав и тцкунов на входе.
Диабетическая кома и вскоре отрицательный подьём на небеса.
барабашов
Повідомлень: 5760
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 376 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2026 11:12
Эх, вот если бы еще и "Стаття 4" была - что-то типа "громадянам України забороняється перетинання державного кордону України"... Такая зрада на ровном месте пропала
_hunter
Повідомлень: 11754
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2026 11:14
Hotab написав:
Чому не постанову і внутрішні інструкції, якщо ви вже погодились що він не зобовʼязаний знати пріоритетність законів і підзаконних актів. Це ті хто issue-юють постанови мають знати, а не прикордоник.
Питання було в тому, що не існує заборони на виїзд. Так, прикордонники керуються постановами Кабміну та листами свого начальника. Вплинути на них неможливо.
Щодо пріоритетності - громадяни відповідають взаємністю. Вони обирають діяти згідно Конституції, тієї самої, яка забороняє дискримінацію, привілеї та обмеження за ознакою статі, і діють так, як вважають за потрібне, щоб зберегти своє життя і здоровʼя. Якщо держава в особі влади діє хитродупо, то чого Ви та інші чекаєте від громадян?
Hotab написав:
Там часом при виїзд дітей без батьків (до війни) і необхідні документи не в цій же постанові? (А не законі)?? Тут у вас нема питань?? Можна по постанові??
Про дітей в законі немає жодного слова, тому Постанова жодним чином не суперечить закону в частині виїзду дітей, хоча тут вже необхідно дивитись на інші закони, які визначають обовʼязки і права батьків та правовий стан неповнолітніх. У випадку дітей не закон про порядок виїзду буде профільним.
Faceless написав:
Стаття 3
Правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.
Слів "відповідно до цього Закону та інших законів України" Ви там не побачили? В тому ж і справа, що постанови Кабміну не можуть суперечити законам. Підстави для обмеження права на виїзд зазначені в законі. Кабмін не може вигадувати інші - в нього не має на це конституційних повноважень. В законі немає жодного слова про те, що від громадян можуть вимагатись "підстави" для виїзду. Громадяни не зобовʼязані мати 3 дітей чи бути інвалідами, щоб їх випускали з України.
АндрейМ
Повідомлень: 809
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2026 11:21
АндрейМ
Кабмін не може вигадувати інші - в нього не має на це конституційних повноважень.
Це по якому колу?
Я навів вам там закони, на які спирається постанова.
І щодо дітей, від яких вимагають більше ніж лише паспорт , щось ви невнятне відповіли. В законі ж лише паспорт? А тут ось .. постанова взяла і додала свої вимоги, без папірусу від батьків не можна
Hotab
Повідомлень: 18339
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2597 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2026 11:21
АндрейМ написав:
Слів "відповідно до цього Закону та інших законів України" Ви там не побачили? В тому ж і справа, що постанови Кабміну не можуть суперечити законам. Підстави для обмеження права на виїзд зазначені в законі. Кабмін не може вигадувати інші - в нього не має на це конституційних повноважень. В законі немає жодного слова про те, що від громадян можуть вимагатись "підстави" для виїзду. Громадяни не зобовʼязані мати 3 дітей чи бути інвалідами, щоб їх випускали з України.
Сам закон каже, що правила (а відповідно і вимоги) встановлює Кабмін. Тож немає протиріччя. Закон не забороняє перетин. Але є порядок перетину, де є вимоги, які треба виконати при воєнному стані зокрема.
Faceless
Повідомлень: 37490
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8306 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2026 11:24
Hotab написав:
Я так зрозумів як «агентуру підбирають, розробляють, працюють з ними саме управлінці», які якраз і сидять на острові.
Управление, которое занимается аналитикой, занимается вербовкой агентуры ? Что-то здесь не так.
tumos
Повідомлень: 2167
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 191 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2026 11:25
Хз. А хто має вербувати? Я думаю що в управі і аналітики, і верьовщики. А може це і одні і ті ж люди.
Hotab
Повідомлень: 18339
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2597 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2026 11:26
Hotab
Повідомлень: 18339
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2597 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2026 11:30
Сам закон каже, що правила (а відповідно і вимоги) встановлює Кабмін. Тож немає протиріччя. Закон не забороняє перетин.
Але є порядок перетину, де є вимоги, які треба виконати при воєнному стані зокрема.
Аж прямо полегчало. А то там "кое кто" вчера туманной постановой по столу стучал - запретом грозил
_hunter
Повідомлень: 11754
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
