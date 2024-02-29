В Черном море в ночь на 26 марта произошел взрыв на борту следовавшего из России нефтяного танкера Altura, принадлежащего турецкой компании. Предварительной причиной взрыва власти назвали атаку морского беспилотника.
По данным турецких медиа, взрыв на танкере произошел, он находился примерно в 25 километрах от пролива Босфор. Судно следовало из Новороссийска в Стамбул под флагом Сьерра-Леоне. Утверждается, что при взрыве был поврежден капитанский мостик и машинное отделение, в трюм начала поступать вода.
О пострадавших не сообщалось. К танкеру направили спасательное судно. Сообщается, что на борту команда из 27 человек, это граждане Турции
Hotab написав:Я так зрозумів як «агентуру підбирають, розробляють, працюють з ними саме управлінці», які якраз і сидять на острові.
Управление, которое занимается аналитикой, занимается вербовкой агентуры ? Что-то здесь не так.
Хз. А хто має вербувати? Я думаю що в управі і аналітики, і верьовщики. А може це і одні і ті ж люди.
Вернулись в исходную точку. Про какое управление аналитики рассказывает продюсер ? Имеем согласно законодательства следующие функциональные направления:
контррозвідки; захисту національної державності; контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки; здійснення оперативно-бойової діяльності та спеціальних заходів (Центр спеціальних операцій "А"); досудового слідства; охорони державної таємниці; оперативно-технічних заходів; оперативного документування; спеціального зв'язку; організаційного, інформаційно-аналітичного, кадрового, правового, господарського, фінансового та інших видів забезпечення оперативно-службової діяльності Служби безпеки України. При Службі безпеки України функціонує Антитерористичний центр.
Есть функциональоне подразделение, в названии которого упоминается информационно-аналитическое обеспечение. Вербовкой они не занимаются.
АндрейМ написав:Hotab, Faceless, я не знаю як ще пояснити різницю між законом і постановою Кабміну. Це дійсно вже безліч разів обговорювалось. Тут, в принципі, все зрозуміло - є ті, хто повністю підтримує ці обмеження, і їм все одно як вони вводяться; вони знайдуть виправдання будь-яким діям влади. Це вже питання світогляду, а не юриспруденції.
А мова не в різниці між Законом і постановами. Доволі типове явище, коли Закон спирається у конкретному виконанні на постанови Кабміну. От і тут те саме.
Что грозит погранцу за выявленный факт выезда через его пост с его печатью в паспорте М23-60? В законе всё должно быть прописано(админка,уголовка) и перед этим в соответствующем комитете, где юристы не ниже полкана сидят, с 25ти летним опытом и наработками, обдумана логичность наказания за нарушение(закона!) За убийстао ж 3х летнего ребёнка не дают же вшестеро меньший срок, чем за убийство совершеннолетнего(это как к компьютерщику со знанием цифроаой логики я пишу)???
Faceless написав:А мова не в різниці між Законом і постановами. Доволі типове явище, коли Закон спирається у конкретному виконанні на постанови Кабміну. От і тут те саме.
Постанови Кабміну мають реалізовувати закони, а не підміняти їх.
Hotab написав:Вам двох законів мало?? Ви думаєте якщо ви зацитуєте лише про «порядок», то ті два закони зникнуть?
Ви не надали жодного посилання на закони, які прямо встановлюють обмеження на виїзд для громадян України. Таким законом є Закон "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України". Наразі існують такі обмеження на виїзд громадян України, встановлені законом:
1) громадяни, обізнані з відомостями, які становлять державну таємницю; 2) громадяни, стосовно яких у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого їм заборонено виїжджати за кордон; 3) громадяни, засуджені за вчинення кримінального правопорушення; 4) громадяни, які ухиляються від виконання зобов’язань, покладених на них судовим рішенням; 5) громадяни, які перебувають під адміністративним наглядом Національної поліції.
Все. Інших обмежень не існує. Кабмін має право регулювати і встановлювати відповідні детальні процедури виключно для вищеперелічених обмежень. Нові вводити він не має права.
Якщо Вам відомий закон, який встановлює обмеження за віком, статтю, інвалідністю чи кількістю дітей, то, будь ласка, надайте посилання на цей закон або процитуйте відповідну статтю закону. Постанови Кабміну чи листи Держприкордонслужби попрошу не пропонувати, оскільки вони не є законом.
Якщо Вам відомий закон, який встановлює обмеження за віком, статтю, інвалідністю чи кількістю дітей,
Закон (я вже вам їх називав раз 5 і з цитатами) встановлює обмеження за наявністю статусу «військовозобовʼязаний». А оте все що ви перерахували - то не обмеження , а послаблення для деяких категорій військовозобовʼязаних.
Якщо Вам відомий закон, який встановлює обмеження за віком, статтю, інвалідністю чи кількістю дітей,
Закон (я вже вам їх називав раз 5 і з цитатами) встановлює обмеження за наявністю статусу «військовозобовʼязаний». А оте все що ви перерахували - то не обмеження , а послаблення для деяких категорій військовозобовʼязаних.
Тобто всі ті хто до 2014 по старій редакції Закону про мобілізацію виключені з обліку можуть вільно виїхати, просто показавши закордонний паспорт?
Якщо Вам відомий закон, який встановлює обмеження за віком, статтю, інвалідністю чи кількістю дітей,
Закон (я вже вам їх називав раз 5 і з цитатами) встановлює обмеження за наявністю статусу «військовозобовʼязаний». А оте все що ви перерахували - то не обмеження , а послаблення для деяких категорій військовозобовʼязаних.
Тобто всі ті хто до 2014 по старій редакції Закону про мобілізацію виключені з обліку можуть вільно виїхати, просто показавши закордонний паспорт?
«Виключені» до 14-го вже на обліку. На пункті пропуску голову з піску дістануть і повідомлять, якщо не хотілось знати раніше
США і рф офіційно миряться: делегація депутатів Держдуми РФ вперше за час війни проти України відправляється до США для відновлення партнерського діалогу, — Кремль
📍На фоні цього Пєсков заявив, що питання територій досі не вирішене, і РФ буде продовжувати війну. 📍США тим часом розглядають можливість перенаправити на Близький Схід допомогу, призначену для України. 📍А Зеленський заявляє, що є ризик зупинки передачі нам американських розвідданих через війну проти Ірану, бо росіяни шантажують американців.
США і рф офіційно миряться: делегація депутатів Держдуми РФ вперше за час війни проти України відправляється до США для відновлення партнерського діалогу, — Кремль
📍На фоні цього Пєсков заявив, що питання територій досі не вирішене, і РФ буде продовжувати війну. 📍США тим часом розглядають можливість перенаправити на Близький Схід допомогу, призначену для України. 📍А Зеленський заявляє, що є ризик зупинки передачі нам американських розвідданих через війну проти Ірану, бо росіяни шантажують американців.
Людонькы! Это шож такое деется? Люди, которые говорили, что у Deal есть "срок годности" - могут оказаться правы?