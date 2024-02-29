RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17225172261722717228>
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Як у нас Львів (це моє припущення) розслаблений в контексті захисту себе.
Як на моє ІМХО то трошки не так
Все що максимально боєздатне-відправлено туди куди прильотів парочка в день
Тримати таку саму густину мобільних вогневих груп у Львові і Дніпрі чи Харкові - це заве викинуті ресурси ..
Тому у нас просто менше боєздатних , хоча по кількості типу ДФТГ або з обмежено придатних у нас може й комплект...
Взагалі прильоти сюди це кілька локацій
Якщо Захід - то Добротвір/Бурштин і щось там в напрямку Угерсько
Якщо Львів то
Аеродром і околиці, Вокзал і околиці і СБУ....
Якщо Аеродром і Вокзал я ще можу пояснити , то постійні спроби попасти в будівлю СБУ -мені не зрозумілі від слова ВЗАГАЛІ
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28247
З нами з: 15.01.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 3007 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 20:21

  Shaman написав:
  ЛАД написав:........
А можно, чтобы было "більш предметно", давать ссылку на источник?
На сайтах серьёзных изданий 15 пунктов не нашёл.
Чтобы не было, как с сообщением будивельника о продаже США иранской нефти, а деньги себе.
США передали Ірану план завершення війни з 15 пунктів — деталі

гугл не? перше зі знайденого. а то як про звірства США, то такі джерела знаходяться
Долго ж вы искали. :)
ТщательнЕе надо.
https://zn.ua/uk, конечно, авторитетный источник, особенно в таких вопросах.
Но он ссылается на The Times of Israel, который, в свою очередь, ссылается на 12 канал ТВ Израиля, который ссылается на какой-то доклад, в котором "ссылаясь на западный источник, указаны 14 из 15 требований и выгод, которые США выдвинули Ирану:"
Как по мне, слишком много ссылок. :)
А я писал о сайтах серьёзных изданий.

тобто вимоги США розумні, вимоги Ірану - частина маячня. але зараз ті люди, що кажуть про перемовини з Рашею за будь-яких умов почнуть доводити, що Іран має право 8
Права, может, и не має.
А возможности має.
Была бы у нас Ормузька протока и такое количество ракет и беспилотников, тоже могли бы.

в нас є Чорне море, й достатня кількість дронів. але ми на тій стороні, яка намагається грати за правилами. а коли без правил, попервах є переваги.

але бачимо вже й до Балтики дотягнулись ;)

Послушайте, вы действительно экономист?
Как-то возникают большие сомнения.
Вы не видите разницу между Чёрным морем, на котором, почти нет кораблей, кроме российских, и которое всему остальному миру до лампочки, и Ормузским проливом, через который проходит 20% мировой торговли нефтью и в результате его закрытия стоит на ушах весь мир?
Казалось бы ребёнку понятно, ан нет, экономист не понимает.

А ваша болтовня о "правилах" так и вообще надоела.
Наши действия зависят не от правил, а от возможностей.
Появились Нептуны (или Гарпуны?) начали стрелять по кораблям, отогнали от берега. Появились морские дроны - загнали их в Новороссийск.
Появились возможности долетать до Усть-Луги, обстреляли.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39409
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 20:28

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
як заперечувати суцільну брехню? стамбульских угод не було - вигадка, були лише непідтверджені пропозиції про капітуляцію.

"я проти перемовин" - це чиста брехня. й Зе мені не подобається, ти знову схибив :lol:
стамбульські угоди були.

Де були ? У кого були ?
В твоїх інструкціях від попів ? )

Ти чудово знаеш про те, якби тоді підписали б, то в 2024 році росіяни стояли б на західних кордонах України

Ти б успішно таскав контрабасом кагор і коньяк через кордон ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13708
З нами з: 31.08.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 20:30

  Hotab написав:pesikot
Ага, математика яку ми заслужили ))

Дійсно, що "заслужили" таку математику...

Можна ж почитати статтю за посиланням?

Учасницями ЄКПЛ є 46 держав, і Україна посідає 1-е місце за кількістю встановлених порушень. Перше місце! Майже 18%, тобто майже 1/5 усіх справ, надійшли з однієї держави - нашої! І це, повторюсь, з 46 держав. Здогадайтесь яка держава займає 2-е місце за кількістю встановлених порушень? Так, ми в одній компанії з рф. 3-є місце, але із значим відривом, займає Туреччина. Україна також "лідирує" за кількістю справ, в яких порушень не знайшли - їх лише 4 (2,5%). Україна також в "лідерах" за загальною кількістю скарг, що подаються нашими громадянами. Ми там десь біля Туреччини, населення якої у два чи три рази більше.

Ось, в цьому абзаці все сказано: "Ключовим є не саме лідерство за кількістю порушень, а майже повна кореляція між кількістю ухвалених рішень і кількістю встановлених порушень. Такий показник свідчить не про поодинокі процесуальні дефекти, а про відтворювану модель функціонування системи. Йдеться не про статистичний масив як такий — йдеться про архітектуру правосуддя." Чи тут: "У такій конфігурації справедливість перестає бути результатом процедури — вона стає випадковістю."

Уявляєте - встановлення справедливості в українських судах є не закономірністю, а випадковістю?! Але Ви та інші можете і далі глузувати і казати, що потрібно "просто оскаржити незаконні Постанови"... Начебто, люди цього не роблять...
АндрейМ
 
Повідомлень: 813
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 20:31

del
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 26 бер, 2026 20:45, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39409
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 20:31

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:---=== Banderlog ===---
орбан гроші вилучив. Шо там європейський суд? Вже зобовязав орбана вернути гроші?
---=== ===---
Європейський суд промовчав = став на бік Угорщини.
Я на 100% впевнений що там була якась схема, а Орбану злили інфу і він "прикрив схему".
А наш Верховнокомандуючий злив всю вину на Орбана. Ну піпл хаває, йому і так сойдьот.

саме це на 99% підтверджує, що ти помиляєшся. поки все свідчить про випадок далеко за межами правових норм
рішення суду є?

Рішення суду є, що вилучення було законим ?

Немає ? Вкрали )

Орбан вкрав гроші )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13708
З нами з: 31.08.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 20:32

АндрейМ

Учасницями ЄКПЛ є 46 держав, і Україна посідає 1-е місце за кількістю встановлених порушень. Перше місце! Майже 18%, тобто майже 1/5 усіх справ,


В умовах війни на території держави там мало б бути 90% від всіх справ в світі.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18359
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2598 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 20:33

  Shaman написав:......
почекаємо, коли він сюди сунеться - "Жеглов из ТЦК его быстро к ногтю возьмет" :lol:

Похоже, только вместе с вами.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39409
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 20:34

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:
як заперечувати суцільну брехню? стамбульских угод не було - вигадка, були лише непідтверджені пропозиції про капітуляцію.

"я проти перемовин" - це чиста брехня. й Зе мені не подобається, ти знову схибив :lol:
стамбульські угоди були.

Де були ? У кого були ?
В твоїх інструкціях від попів ? )

Ти чудово знаеш про те, якби тоді підписали б, то в 2024 році росіяни стояли б на західних кордонах України

Ти б успішно таскав контрабасом кагор і коньяк через кордон ))
не фантазуй стамбульські умови давно опубліковані.

WSJ опублікувала проєкт мирної угоди між Україною та РФ від квітня 2022 року
01 березня 2024, 16:29

Проєкт, зокрема, включав зобов’язання України відмовитися від прагнення вступити до НАТО і зберігати нейтральний статус.
Газета The Wall Street Journal опублікувала проєкт мирних угод між Росією та Україною, який обговорювався у квітні 2022 року – після переговорів російської та української делегацій, що відбулися наприкінці березня у Стамбулі.

Документ, який аналізує видання, датований 15 квітня 2022 року, тобто вже після візиту до Києва на той момент прем’єра Великобританії Бориса Джонсона, якого російська влада звинуватила у зриві угод.

Проєкт, зокрема, включав зобов’язання України відмовитися від прагнення вступити до НАТО і зберігати нейтральний статус. При цьому, заборони на вступ України до ЄС документ не містив.

У тексті також йшлося про скорочення української армії до певних розмірів, проте сторони мали різне бачення того, до яких саме. Росія наполягала на її чисельності у 85 тисяч військових, 342 танків, 519 артилерійських гармат. Україна, як стверджується, була згодна на 250 тисяч військовослужбовців, 800 танків та 1900 артилерійських гармат.

Передбачалася також заборона на розміщення в Україні іноземних військових та озброєння, включаючи ракетне.


Документ передбачав також збереження анексованого Криму під російським контролем без формальної відмови від суверенітету над ним з боку України. Майбутнє частин Донецької та Луганської областей, які перебували під російським контролем до 24 лютого 2022 року, мало бути визначено в ході переговорів президентів двох країн. Про статус інших окупованих Росією територій у документі не йшлося – раніше неодноразово стверджувалося, що передбачалося виведення російських військ звідти та повернення непідконтрольних владі України територій.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5032
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 20:39

  ЛАД написав:
  vt313 написав:
  andrijk777 написав:Точно не в усіх.


Можете Ви пошукати ТЕО на будівництво АЕС. Ну можливо колись давно це було. Але не зараз.

По состоянию на 2020 год Польша находилась на продвинутой стадии планирования 1,5 ГВт и планировала достичь мощности в 9 ГВт к 2040 году
......По состоянию на 2020 год Польша находилась на продвинутой стадии планирования 1,5 ГВт и планировала достичь мощности в 9 ГВт к 2040 году
.......По состоянию на октябрь 2025 года в эксплуатации находились 416 реакторов с чистой мощностью 376 261 МВт , а 63 реактора с чистой мощностью 66 190 МВт находились в стадии строительства. [ 11 ] [ 12 ] Из строящихся реакторов 29 реакторов мощностью 30 847 МВт находились в Китае , а 6 реакторов мощностью 4 768 МВт — в Индии .
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_by_country
Да, часто рещения о выборе направления развития жнеогетиеи госят политический характер.
Например, отказ Германии от АЭС чисто политический (экологический).
А какой политический выбор у Китая?
Или у США? У них довольно быстро сейчас развивается солнечная энергетика, хотя и сильно пока отстают от Европы (по доле солнечной энергии). Но при этом планируют и строительство АЭС.
Отказ от российского топлива в Украине был чисто политическим. Последние 2 блока ЗАЭС перевели на американское только в начале 2024. Ни разу не слышал ни об одном случае отказа в поставках ядерного топлива в мире. ЕС до сих пор получают российское. Что-то получают и США.
А вообще, давайте договоримся - вы как-то выдвигаете различные утверждения без всяких доказательств/аргументации и предоставляете другим заниматься проверкой этих утверждений. Так не годится.


Китай, СРСР, и т.п. країни то це однозначно політика.
Потрібно щось будувати. Можна місто, де ніхто не живе і жити не буде, можна АЕС, чи там БАМ якись, без різниці.

Звичайно по поставкам палива, і т.п. речам, завжди домовлялись. Інша справа на яких умовах. І тут інформації нема. Або досить довго шукати і без особливого толку.

Давайте домовимось. Якщо якась економічна оцінка є, покажіть її.
А якщо її немає, то що я повинен показати?

І ще. Наприклад Польша і Німеччина. Це, все-таки, не так. Користуйтесь більшим обємом даних.
vt313
 
Повідомлень: 457
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17225172261722717228>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 536
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 248963
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 453517
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11034)
26.03.2026 20:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.