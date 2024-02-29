Hotab написав:Як у нас Львів (це моє припущення) розслаблений в контексті захисту себе.
Як на моє ІМХО то трошки не так Все що максимально боєздатне-відправлено туди куди прильотів парочка в день Тримати таку саму густину мобільних вогневих груп у Львові і Дніпрі чи Харкові - це заве викинуті ресурси .. Тому у нас просто менше боєздатних , хоча по кількості типу ДФТГ або з обмежено придатних у нас може й комплект... Взагалі прильоти сюди це кілька локацій Якщо Захід - то Добротвір/Бурштин і щось там в напрямку Угерсько Якщо Львів то Аеродром і околиці, Вокзал і околиці і СБУ.... Якщо Аеродром і Вокзал я ще можу пояснити , то постійні спроби попасти в будівлю СБУ -мені не зрозумілі від слова ВЗАГАЛІ
гугл не? перше зі знайденого. а то як про звірства США, то такі джерела знаходяться
Долго ж вы искали. ТщательнЕе надо. https://zn.ua/uk, конечно, авторитетный источник, особенно в таких вопросах. Но он ссылается на The Times of Israel, который, в свою очередь, ссылается на 12 канал ТВ Израиля, который ссылается на какой-то доклад, в котором "ссылаясь на западный источник, указаны 14 из 15 требований и выгод, которые США выдвинули Ирану:" Как по мне, слишком много ссылок. А я писал о сайтах серьёзных изданий.
тобто вимоги США розумні, вимоги Ірану - частина маячня. але зараз ті люди, що кажуть про перемовини з Рашею за будь-яких умов почнуть доводити, що Іран має право 8
Права, может, и не має. А возможности має. Была бы у нас Ормузька протока и такое количество ракет и беспилотников, тоже могли бы.
в нас є Чорне море, й достатня кількість дронів. але ми на тій стороні, яка намагається грати за правилами. а коли без правил, попервах є переваги.
але бачимо вже й до Балтики дотягнулись
Послушайте, вы действительно экономист? Как-то возникают большие сомнения. Вы не видите разницу между Чёрным морем, на котором, почти нет кораблей, кроме российских, и которое всему остальному миру до лампочки, и Ормузским проливом, через который проходит 20% мировой торговли нефтью и в результате его закрытия стоит на ушах весь мир? Казалось бы ребёнку понятно, ан нет, экономист не понимает.
А ваша болтовня о "правилах" так и вообще надоела. Наши действия зависят не от правил, а от возможностей. Появились Нептуны (или Гарпуны?) начали стрелять по кораблям, отогнали от берега. Появились морские дроны - загнали их в Новороссийск. Появились возможности долетать до Усть-Луги, обстреляли.
Hotab написав:pesikot Ага, математика яку ми заслужили ))
Дійсно, що "заслужили" таку математику...
Можна ж почитати статтю за посиланням?
Учасницями ЄКПЛ є 46 держав, і Україна посідає 1-е місце за кількістю встановлених порушень. Перше місце! Майже 18%, тобто майже 1/5 усіх справ, надійшли з однієї держави - нашої! І це, повторюсь, з 46 держав. Здогадайтесь яка держава займає 2-е місце за кількістю встановлених порушень? Так, ми в одній компанії з рф. 3-є місце, але із значим відривом, займає Туреччина. Україна також "лідирує" за кількістю справ, в яких порушень не знайшли - їх лише 4 (2,5%). Україна також в "лідерах" за загальною кількістю скарг, що подаються нашими громадянами. Ми там десь біля Туреччини, населення якої у два чи три рази більше.
Ось, в цьому абзаці все сказано: "Ключовим є не саме лідерство за кількістю порушень, а майже повна кореляція між кількістю ухвалених рішень і кількістю встановлених порушень. Такий показник свідчить не про поодинокі процесуальні дефекти, а про відтворювану модель функціонування системи. Йдеться не про статистичний масив як такий — йдеться про архітектуру правосуддя." Чи тут: "У такій конфігурації справедливість перестає бути результатом процедури — вона стає випадковістю."
Уявляєте - встановлення справедливості в українських судах є не закономірністю, а випадковістю?! Але Ви та інші можете і далі глузувати і казати, що потрібно "просто оскаржити незаконні Постанови"... Начебто, люди цього не роблять...
andrijk777 написав:---=== Banderlog ===--- орбан гроші вилучив. Шо там європейський суд? Вже зобовязав орбана вернути гроші? ---=== ===--- Європейський суд промовчав = став на бік Угорщини. Я на 100% впевнений що там була якась схема, а Орбану злили інфу і він "прикрив схему". А наш Верховнокомандуючий злив всю вину на Орбана. Ну піпл хаває, йому і так сойдьот.
саме це на 99% підтверджує, що ти помиляєшся. поки все свідчить про випадок далеко за межами правових норм
Shaman написав: як заперечувати суцільну брехню? стамбульских угод не було - вигадка, були лише непідтверджені пропозиції про капітуляцію.
"я проти перемовин" - це чиста брехня. й Зе мені не подобається, ти знову схибив
стамбульські угоди були.
Де були ? У кого були ? В твоїх інструкціях від попів ? )
Ти чудово знаеш про те, якби тоді підписали б, то в 2024 році росіяни стояли б на західних кордонах України
Ти б успішно таскав контрабасом кагор і коньяк через кордон ))
не фантазуй стамбульські умови давно опубліковані.
WSJ опублікувала проєкт мирної угоди між Україною та РФ від квітня 2022 року 01 березня 2024, 16:29
Газета The Wall Street Journal опублікувала проєкт мирних угод між Росією та Україною, який обговорювався у квітні 2022 року – після переговорів російської та української делегацій, що відбулися наприкінці березня у Стамбулі.
Документ, який аналізує видання, датований 15 квітня 2022 року, тобто вже після візиту до Києва на той момент прем’єра Великобританії Бориса Джонсона, якого російська влада звинуватила у зриві угод.
Проєкт, зокрема, включав зобов’язання України відмовитися від прагнення вступити до НАТО і зберігати нейтральний статус. При цьому, заборони на вступ України до ЄС документ не містив.
У тексті також йшлося про скорочення української армії до певних розмірів, проте сторони мали різне бачення того, до яких саме. Росія наполягала на її чисельності у 85 тисяч військових, 342 танків, 519 артилерійських гармат. Україна, як стверджується, була згодна на 250 тисяч військовослужбовців, 800 танків та 1900 артилерійських гармат.
Передбачалася також заборона на розміщення в Україні іноземних військових та озброєння, включаючи ракетне.
Документ передбачав також збереження анексованого Криму під російським контролем без формальної відмови від суверенітету над ним з боку України. Майбутнє частин Донецької та Луганської областей, які перебували під російським контролем до 24 лютого 2022 року, мало бути визначено в ході переговорів президентів двох країн. Про статус інших окупованих Росією територій у документі не йшлося – раніше неодноразово стверджувалося, що передбачалося виведення російських військ звідти та повернення непідконтрольних владі України територій.
Можете Ви пошукати ТЕО на будівництво АЕС. Ну можливо колись давно це було. Але не зараз.
По состоянию на 2020 год Польша находилась на продвинутой стадии планирования 1,5 ГВт и планировала достичь мощности в 9 ГВт к 2040 году .......По состоянию на октябрь 2025 года в эксплуатации находились 416 реакторов с чистой мощностью 376 261 МВт , а 63 реактора с чистой мощностью 66 190 МВт находились в стадии строительства. [ 11 ] [ 12 ] Из строящихся реакторов 29 реакторов мощностью 30 847 МВт находились в Китае , а 6 реакторов мощностью 4 768 МВт — в Индии .
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_by_country Да, часто рещения о выборе направления развития жнеогетиеи госят политический характер. Например, отказ Германии от АЭС чисто политический (экологический). А какой политический выбор у Китая? Или у США? У них довольно быстро сейчас развивается солнечная энергетика, хотя и сильно пока отстают от Европы (по доле солнечной энергии). Но при этом планируют и строительство АЭС. Отказ от российского топлива в Украине был чисто политическим. Последние 2 блока ЗАЭС перевели на американское только в начале 2024. Ни разу не слышал ни об одном случае отказа в поставках ядерного топлива в мире. ЕС до сих пор получают российское. Что-то получают и США. А вообще, давайте договоримся - вы как-то выдвигаете различные утверждения без всяких доказательств/аргументации и предоставляете другим заниматься проверкой этих утверждений. Так не годится.
Китай, СРСР, и т.п. країни то це однозначно політика. Потрібно щось будувати. Можна місто, де ніхто не живе і жити не буде, можна АЕС, чи там БАМ якись, без різниці.
Звичайно по поставкам палива, і т.п. речам, завжди домовлялись. Інша справа на яких умовах. І тут інформації нема. Або досить довго шукати і без особливого толку.
Давайте домовимось. Якщо якась економічна оцінка є, покажіть її. А якщо її немає, то що я повинен показати?
І ще. Наприклад Польша і Німеччина. Це, все-таки, не так. Користуйтесь більшим обємом даних.