Четыре года полномасштабной войны привели к национальному кризису в сфере здравоохранения. В сельских районах Украины, где проживает почти треть населения, боевые действия разрушили клиники, службы скорой помощи и другую инфраструктуру здравоохранения, особенно в изолированных населенных пунктах вблизи линии фронта.

............По данным Министерства здравоохранения Украины , по состоянию на прошлое лето российские атаки повредили более 2400 медицинских учреждений и разрушили более 300, в основном в сельской местности и вблизи линии фронта. Всемирная организация здравоохранения сообщила , что число российских ударов по медицинской инфраструктуре и работникам в прошлом году увеличилось почти на 20 процентов.



По данным ВОЗ , жизнь в военное время привела к резкому росту сердечно-сосудистых заболеваний, при этом четверть украинцев страдают от опасно высокого кровяного давления. По данным агентства, 80% украинцев не могут получить необходимые им лекарства.



А в сельской местности, где большинство жителей — пожилые, бедные и больные люди, нехватка топлива и повреждения дорог все чаще ограничивают доступ к существующим государственным медицинским услугам. Зима, которая только что закончилась, одна из самых холодных за более чем десятилетие, еще больше усугубила ситуацию.

........В прошлом году Министерство здравоохранения заявило , что на восстановление системы здравоохранения в течение 10 лет потребуется около 19 миллиардов долларов , ссылаясь на оценки Всемирного банка и Европейского союза. Однако г-н Иванович, бывший железнодорожник, сказал, что потребности людей просты.



«Нам нужны здоровье и мир, — сказал он. — Это всё, что нам нужно».