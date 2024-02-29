Так может какие-то "ньансики" происходили? 🤔
Додано: П'ят 27 бер, 2026 11:18
Додано: П'ят 27 бер, 2026 11:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мужчин, депортированных из США, сразу же отправили в ТЦК и на фронт, - CNN
В ноябре ICE депортировала из США 50 украинцев (45 мужчин и 5 женщин). Из 45 человек 24 были объявлены в розыск и их сразу передали полиции для доставки в ТЦК.
Додано: П'ят 27 бер, 2026 11:26
Додано: П'ят 27 бер, 2026 12:04
Незрозуміло чи Ви виправдовуєте порушення прав громадян України українською владою війною, але справи, вирішені в 2025 році ЄСПЛ, були подані ще до війни. Невідомо коли будуть перші рішення у справах, поданих після лютого 2022 року, але деякі з них (щодо дискримінації за гендерною ознакою та неправомірних заборон на виїзд постановами Кабміну) йдуть за прискореною процедурою, тому, можливо, рішення будуть цього або наступного року.
Хочу ще раз підкреслити, що порушення прав людини, тим паче порушення, які направлені виключно на певну групу громадян, не можуть виправдовуватись війною. Так, певні обмеження під час воєнного стану зрозумілі (комендантська година, блокпости і т.д.), але коли вони стосуються усіх громадян.
Додано: П'ят 27 бер, 2026 12:08
АндрейМ
Не існує правил які стосуються всіх. Ви завжди можете сказати про нерівність.
Конкретно з комендантською годиною - є спецперепустки. Знов нерівність, знов порушення ваших прав. Можна йти в ЄСПЧ
Додано: П'ят 27 бер, 2026 12:21
Існують, і в демократичній країні так і має бути. Головне, щоб виключення із правил, базувались на необхідності та корисності, а не на безглуздих штучних характеристиках типу статі чи віку. Спецперепустки дають усім, водіям таксі, наприклад, а не за ідіотськими критеріями.
Я до ЄСПЛ не звертався. Недопустимість застосування обмежень проти групи громадян за штучними критеріями є позицією саме ЄСПЛ; я, просто, з нею погоджуюсь. Таке обмеження має свою назву - дискримінація. Якщо Ви незгодні чи у Вас питання, то звертайтесь до ЄСПЛ і розкажіть їм, що вони неправі.
Додано: П'ят 27 бер, 2026 12:27
АндрейМ
Чим критерії «ідіотські»?
Хто не є мобресурс (повністю чи тимчасово) - мають право їздити через кордон. Що не так?
Додано: П'ят 27 бер, 2026 12:53
Додано: П'ят 27 бер, 2026 12:54
_hunter
А Шегині? 😅
Так «нюансік» же 😅
