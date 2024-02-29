Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 13:22

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:гроші в Україну з початку війни возять виключно автомобілями. військові аеродроми працюють, а цивільні літаки не літають - й це всім відомо.

гроші перевозив Ощадбанк, отримані вони були в банківській установі. залишайся при своїй думці - щось нечисте, але ніяких підстав так вважати немає. я ж кажу, хтось досі в пласку землю вірить. якщо причина, що до цього возив гроші друган Орбана, потім його відсунули, й він образився - це взагалі смішно, але не виключаю...
в мене є підстави так вважати. Я європейським судам якось більше вірю. Там прямо заявлено що справи мутні.
оте "всім відомо" не напарюй мені, львівський, чернівецький та особливо закарпатський аеродром приймають не тільки військові рейси. Оті голослівні версії про друганів корбана лиши при собі
Є порушення правил єс при перевезенні золотих злитків і валюти чи нема?

в тебе не підстави, а бажання так вважати - це різні речі. й де ми бачимо висновки європейських судів? подивимося, які вони будуть. окрім голослівних заяв угорців нічого більше немає.

ти мене питаєш, чи є порушення? гадаю немає - це далеко не перший рейс. якщо є порушення, нехай озвучать - але мовчать. потім мовчки гроші й віддадуть...
ну як нема підстав то понятно віддатуть. Угорщина європейська держава.
Banderlog
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 13:22

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: в мене є підстави так вважати. Я європейським судам якось більше вірю. Там прямо заявлено що справи мутні.
оте "всім відомо" не напарюй мені, львівський, чернівецький та особливо закарпатський аеродром приймають не тільки військові рейси. Оті голослівні версії про друганів корбана лиши при собі
Є порушення правил єс при перевезенні золотих злитків і валюти чи нема?

в тебе не підстави, а бажання так вважати - це різні речі. й де ми бачимо висновки європейських судів? подивимося, які вони будуть. ......

Естественно "подивимося". А пока не "подывылися" - смысл очевидный "проезд на красный" (или что там было) мусолить уже какой день? :roll:

сенсу звісно немає. але добре, що ти хоч звертаєш увагу - поки маємо необґрунтоване свавілля з боку угорських правоохоронців на замовлення політично заангажованої влади.

на цьому зупиняємось, й чекаємо висновків 8)
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 13:23

здалося, що Любарький постарів та перейшов на мову

  Schmit написав:

Мені здалося, що Любарький постарів та перейшов на мову.
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 13:27

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: в мене є підстави так вважати. Я європейським судам якось більше вірю. Там прямо заявлено що справи мутні.
оте "всім відомо" не напарюй мені, львівський, чернівецький та особливо закарпатський аеродром приймають не тільки військові рейси. Оті голослівні версії про друганів корбана лиши при собі
Є порушення правил єс при перевезенні золотих злитків і валюти чи нема?

в тебе не підстави, а бажання так вважати - це різні речі. й де ми бачимо висновки європейських судів? подивимося, які вони будуть. окрім голослівних заяв угорців нічого більше немає.

ти мене питаєш, чи є порушення? гадаю немає - це далеко не перший рейс. якщо є порушення, нехай озвучать - але мовчать. потім мовчки гроші й віддадуть...
ну як нема підстав то понятно віддатуть. Угорщина європейська держава.

а винні особи в перевищенні повноважень мають понести відповідальність.

Угорщина за часів Орбана - далеко вже не європейська держава, з мутками все ок. Може Мадяр наведе порядок - от тоді й почуємо багато цікавого

ось приклад
Мадяр звинуватив Орбана у спробі знищити ІТ-системи угорської опозиції: "Це гірше за Вотергейт"

європейська держава з Орбаном на чолі - розсмішив :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 13:33

  sashaqbl написав:Критерій дуже ідіотський. ......

Кстати: говорите, что "левой" буссификации не бывает, потому, что е-оборот - и приказ система не пропустит? Как и ождалось - все при желании "пропускается":
Працівники ДБР затримали начальника групи одного з відділів Ковельського РТЦК та СП, який разом з іншими військовослужбовцями застосував надмірну силу до 60-річного чоловіка під час спроби мобілізації.

Інцидент стався 20 березня у селищі Заболоття Ковельського району. За даними слідства, троє працівників ТЦК підійшли до місцевого жителя, який рибалив, і почали застосовувати до нього фізичну силу. Попри те, що чоловік не підлягає призову за віком, вони заламали йому руку за спину та зламали кістку зі зміщенням.

Після цього один із військовослужбовців застосував електрошокер і розпилив чоловікові в обличчя перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей. Також вони пошкодили колеса автомобіля, щоб він не зміг поїхати.

Через побиття потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, які спричинили тривалий розлад здоров’я.
https://dbr.gov.ua/news/na-volini-dbr-z ... ktroshoker
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Кстати: говорите, что "левой" буссификации не бывает, потому, что е-оборот - и приказ система не пропустит? Как и ождалось - все при желании "пропускается":

І що, його мобілізували?
З того, що я бачу - факт тільки один: виник конфлікт, військовослужбовці завдали травм цивільному.
Про те, що його мобілізували - інформації я не бачу.
Маю думку, що скоріш за все він не амв документів, вони не вірили що йому 60 років, а він не хотів з ними їхати.
Можливо розраховували "переконати" підписати контракт.
sashaqbl
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 14:06

  Shaman написав:

ось приклад
Мадяр звинуватив Орбана у спробі знищити ІТ-системи угорської опозиції: "Це гірше за Вотергейт"

європейська держава з Орбаном на чолі - розсмішив :lol:
точно розсмішив. Це навіть не таращанське тіло при кучмі а так ... дєтські шалості.
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 14:06

  Shaman написав:..........
сенсу звісно немає. але добре, що ти хоч звертаєш увагу - поки маємо необґрунтоване свавілля з боку угорських правоохоронців на замовлення політично заангажованої влади.

на цьому зупиняємось, й чекаємо висновків 8)
Але ви вже висновки зробили. :)
Не понимаю, зачем обсуждать событие, о котором у нас нет никакой достоверной информации?
Причём, у обеих сторон - что у Shaman"а, что у Banderlog"а.
Во всяком случае, никто её не приводил. Только личные мнения, основанные на абстрактной вере венгерским или нашим властям.
Что здесь верно - последняя фраза поста.
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 14:10

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Кстати: говорите, что "левой" буссификации не бывает, потому, что е-оборот - и приказ система не пропустит? Как и ождалось - все при желании "пропускается":

І що, його мобілізували?
З того, що я бачу - факт тільки один: виник конфлікт, військовослужбовці завдали травм цивільному.
Про те, що його мобілізували - інформації я не бачу.
Маю думку, що скоріш за все він не амв документів, вони не вірили що йому 60 років, а він не хотів з ними їхати.
Можливо розраховували "переконати" підписати контракт.

Так я что а тот раз, что сейчас - про мобилизацию и не говорил... Может у нас определения разные, но "буссификация" - это покатать на бусике. Максимум подвал показать.
И как раз про "переконати" я и подразумевал - но если вы так открыто про это пишите...
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 14:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Так я что а тот раз, что сейчас - про мобилизацию и не говорил... Может у нас определения разные, но "буссификация" - это покатать на бусике. Максимум подвал показать.
И как раз про "переконати" я и подразумевал - но если вы так открыто про это пишите...

Не бреши. Ти розказував, що тебе без твоєї згоди можуть мобілізувати не зважаючи на наявність броні/відстрочки.
Тут нема факту, що людина опинилася в лавах Сил Оборони.
