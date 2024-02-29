RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17232172331723417235
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 14:34

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Так я что а тот раз, что сейчас - про мобилизацию и не говорил... Может у нас определения разные, но "буссификация" - это покатать на бусике. Максимум подвал показать.
И как раз про "переконати" я и подразумевал - но если вы так открыто про это пишите...

Не бреши. Ти розказував, що тебе без твоєї згоди можуть мобілізувати не зважаючи на наявність броні/відстрочки.

Нет! Еще раз повторяю: "я что в тот раз, что сейчас - про мобилизацию и не говорил". Речь шла/идет - исключительно про буссификацию.
_hunter
 
Повідомлень: 11770
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 14:39

65

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Кстати: говорите, что "левой" буссификации не бывает, потому, что е-оборот - и приказ система не пропустит? Как и ождалось - все при желании "пропускается":

І що, його мобілізували?
З того, що я бачу - факт тільки один: виник конфлікт, військовослужбовці завдали травм цивільному.
Про те, що його мобілізували - інформації я не бачу.
Маю думку, що скоріш за все він не амв документів, вони не вірили що йому 60 років, а він не хотів з ними їхати.
Можливо розраховували "переконати" підписати контракт.

може він офіцер запаса до 65 військовозобов"язаний ізтимвосом, як каже хотаб: "якби одновив вчасно облікові дані, то би так не було"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42641
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1636 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 14:45

  _hunter написав:
  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Так я что а тот раз, что сейчас - про мобилизацию и не говорил... Может у нас определения разные, но "буссификация" - это покатать на бусике. Максимум подвал показать.
И как раз про "переконати" я и подразумевал - но если вы так открыто про это пишите...

Не бреши. Ти розказував, що тебе без твоєї згоди можуть мобілізувати не зважаючи на наявність броні/відстрочки.

Нет! Еще раз повторяю: "я что в тот раз, что сейчас - про мобилизацию и не говорил". Речь шла/идет - исключительно про буссификацию.

я про це й кажу - свідоме чіпляння до дрібниць - й пішов флуд... ігнор, повний ігнор :lol: хоча інколи сам не можу пропустити, щоб не поставити на місце :oops:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12135
З нами з: 29.09.19
Подякував: 824 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 14:52

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
сенсу звісно немає. але добре, що ти хоч звертаєш увагу - поки маємо необґрунтоване свавілля з боку угорських правоохоронців на замовлення політично заангажованої влади.

на цьому зупиняємось, й чекаємо висновків 8)
Але ви вже висновки зробили. :)
Не понимаю, зачем обсуждать событие, о котором у нас нет никакой достоверной информации?
Причём, у обеих сторон - что у Shaman"а, что у Banderlog"а.
Во всяком случае, никто её не приводил. Только личные мнения, основанные на абстрактной вере венгерским или нашим властям.
Что здесь верно - последняя фраза поста.

от класичне перекручування, коли треба когось виправдати. яких фактів не вистачає? людей захопили як терористів? захопили. возили в кайданках? возили. депортували? так.

підстави якийсь озвучили? ні, підстав немає - вони лише зараз будуть вивчати чи все правильно, чи може десь кома не на місці. довелося окрему постанову прийняти, щоб виправдати конфіскацію. машини до речі теж повернули - а якби злочин, то це були б уліки...

а перевезення були регулярними, про них знали. ЛАД, якщо ви не можете робити висновків з таких фактів, чого ви зі мною взагалі сперечаєтесь - у вас великі проблеми з розумінням дуже простих речей, а ви про складні намагаєтесь сперечатися 8)

якби гроші виявили в багажнику приватної чи навіть дипломатичної машини - це одне питання. а гроші в інкасаторській машині, які були відповідно оформлені - оце так кримінал. вони не бачили такої суми готівки - так Україна більша країна, ніж Угорщина...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12135
З нами з: 29.09.19
Подякував: 824 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:00

  Banderlog написав:Позиция Саудовской Аравии в контексте нынешней войны с Ираном является одной из ключевых.

Саудовская Аравия - самая большая страна Аравийского полуострова и по площади, и по численности населения (35 млн).

Среди монархий Залива у саудитов самая большая армия.

По инвестициям в армию королевство входит в топ-10 стран мира.

Для Израиля крайне важно включить Саудовскую Аравию в состав авраамических соглашений.

И продлить ось Израиль - Саудовская Аравия с перспективой выхода на Индию.

Если Саудовская Аравия не будет воевать с Ираном, то откажутся и все остальные монархии Залива.

В контексте обороны, Саудовская Аравия в последнее время сделала крен в сторону ядерного Пакистана, заключив с ним оборонительное соглашение.

Но Пакистан, скорее всего, воевать с Ираном не будет, так как мусульманская умма в этой стране категорически против участия в войне на стороне Израиля.


Сухопутная армия саудитов терпела неудачи даже в боях с йеменскими шиитами.

Это "паркетная армия": много дорогого оружия, но нет систем его интегрированного применения.

В общем, у Израиля сейчас только один шанс продлить войну с Ираном - инкорпорировать в нее саудитов.

Тем более, сейчас идет скрытая битва за Ирак.

Он может стать проиранский в результате усиления шиитских групп или антииранский, в результате усиления суннитов при поддержке Сирии в рамках общего Халифатского проекта.

Тогда опять получается классическая модель прокси-войн: Израиль (технологии и оружие) - Саудовская Аравия (деньги) - Сирия ("пехота на земле").

Сирия, вообще, может дважды "продать" свою "пехоту на земле": Катару и Турции; и Саудовской Аравии, и Израилю.

Вся эта игра для Израиля, конечно, как игра с огнем в пороховом погребе.

Формируемая суннитская ось в любой момент может повернуть "штыки" против Израиля.

Пока Сирия Аш-Шараа прочно "привязана" лишь к Турции и Катару, хотя не против повоевать и расширить свой халифатский проект и за саудовские деньги и с помощью израильского оружия.

В общем, если Израиль в ближайшее время не кооптирует Саудовскую Аравию в войну, он может получить выход США из войны и шиитский синтез Ирана и Ирака, при том что монархии Залива побегут мириться с Ираном при посредничестве Китая.

Воевать с Америкой и Израилем или мириться при помощи Китая - такой выбор у королевской семьи саудитов.

Давайте задамо просте питання:
Який сенс саудитам воювати(повноцінно) з Іраном?
Я не бачу сенсу. Іран велика держава, може довго чинити опір і обратки(шахеди, ракети) будуть прилітати. І економічно - великі втрати можуть бути.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7572
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:01

  Banderlog написав:
  Shaman написав:ось приклад
Мадяр звинуватив Орбана у спробі знищити ІТ-системи угорської опозиції: "Це гірше за Вотергейт"

європейська держава з Орбаном на чолі - розсмішив :lol:
точно розсмішив. Це навіть не таращанське тіло при кучмі а так ... дєтські шалості.

а корупція вже не дитяча. воно взагалі якось так корупція йде поруч з автократією. страуси по "хонці" вже як в Яника бігають. відчуваєш споріднену душу, бо так переймаєшся? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12135
З нами з: 29.09.19
Подякував: 824 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:02

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:Позиция Саудовской Аравии в контексте нынешней войны с Ираном является одной из ключевых.

Саудовская Аравия - самая большая страна Аравийского полуострова и по площади, и по численности населения (35 млн).

Среди монархий Залива у саудитов самая большая армия.

По инвестициям в армию королевство входит в топ-10 стран мира.

Для Израиля крайне важно включить Саудовскую Аравию в состав авраамических соглашений.

И продлить ось Израиль - Саудовская Аравия с перспективой выхода на Индию.

Если Саудовская Аравия не будет воевать с Ираном, то откажутся и все остальные монархии Залива.

В контексте обороны, Саудовская Аравия в последнее время сделала крен в сторону ядерного Пакистана, заключив с ним оборонительное соглашение.

Но Пакистан, скорее всего, воевать с Ираном не будет, так как мусульманская умма в этой стране категорически против участия в войне на стороне Израиля.


Сухопутная армия саудитов терпела неудачи даже в боях с йеменскими шиитами.

Это "паркетная армия": много дорогого оружия, но нет систем его интегрированного применения.

В общем, у Израиля сейчас только один шанс продлить войну с Ираном - инкорпорировать в нее саудитов.

Тем более, сейчас идет скрытая битва за Ирак.

Он может стать проиранский в результате усиления шиитских групп или антииранский, в результате усиления суннитов при поддержке Сирии в рамках общего Халифатского проекта.

Тогда опять получается классическая модель прокси-войн: Израиль (технологии и оружие) - Саудовская Аравия (деньги) - Сирия ("пехота на земле").

Сирия, вообще, может дважды "продать" свою "пехоту на земле": Катару и Турции; и Саудовской Аравии, и Израилю.

Вся эта игра для Израиля, конечно, как игра с огнем в пороховом погребе.

Формируемая суннитская ось в любой момент может повернуть "штыки" против Израиля.

Пока Сирия Аш-Шараа прочно "привязана" лишь к Турции и Катару, хотя не против повоевать и расширить свой халифатский проект и за саудовские деньги и с помощью израильского оружия.

В общем, если Израиль в ближайшее время не кооптирует Саудовскую Аравию в войну, он может получить выход США из войны и шиитский синтез Ирана и Ирака, при том что монархии Залива побегут мириться с Ираном при посредничестве Китая.

Воевать с Америкой и Израилем или мириться при помощи Китая - такой выбор у королевской семьи саудитов.

Давайте задамо просте питання:
Який сенс саудитам воювати(повноцінно) з Іраном?
Я не бачу сенсу. Іран велика держава, може довго чинити опір і обратки(шахеди, ракети) будуть прилітати. І економічно - великі втрати можуть бути.

це ви питаєте Бандерлога чи Куща? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12135
З нами з: 29.09.19
Подякував: 824 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:05

  ЛАД написав:Понятно, что больше о строительстве ж/д- и автодорог, которые нужны, в частности для снабжения армии, но не только.
Кстати, строительством дорог занимался и Зеленский перед войной, за что его тут как только не ругали.

В РФ є гроші і на дороги і на армію.
У нас так багато грошей немає, будуючи дороги - недофінансовувалась армія(і це перед війною).
Крім того Зеленський по факту будував дороги і для агресора.
РФ на 99% будує ці дороги виключно для себе.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7572
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17232172331723417235
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-Audio і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 660
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 249686
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 454258
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11042)
27.03.2026 15:10
monobank (2802)
27.03.2026 13:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.