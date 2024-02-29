Бетон написав:Вы путаете «порядок» и «ограничение права».
Да, в Законе «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» есть статья о том, что Кабмин устанавливает правила пересечения границы. Но ключевое — «відповідно до цього Закону та інших законів України».
Вот тут поддержу. Юриспуденция у нас (да и не только) поставлена с ног на голову. Прямо начиная с утверждения, что Конституция имеет высшую юридическую силу. На практике те немногие её положения, которые можно было бы применить к конкретному случаю, работают только если не найдётся какого-нибудь кодекса, закона, постановления или указа, в котором будет сказано, что действовать надо по-другому. И если вдруг находится что-то такое, или даже какой-нибудь завалящий "приказ по дежурной части", то Конституция с её нормами прямого действия и высшей юридической силой немедленно отправляется в мусорное ведро, а все подчиняются его величеству Приказу.
Да, Кабмин может принимать какие-то правила, но правило должно лишь определять, как необходимое действие сделать ПРАВИЛЬно, а не как попало. В частности, что пересечение границы должно осуществляться в пунктах пропуска, где именно они должны располагаться, как производится контроль и куда вносятся данные. Но эти правила не должны накладывать на граждан дополнительных обязанностей по сбору и предъявлению каких-то документов, доказыванию чего-то кому-то и т.д. Также правила не должны создавать существенных препятствий для использования гражданами своего права. Например, нельзя в правилах объявить, что переход границы без осуществления радиологического контроля запрещён, но не оборудовать пропускные пункты приборами для осуществления такого контроля. Но, к сожалению, реальность ровно такая, как описано выше.
Пограничник, которому "доводят" содержание таких "правил", должен по-хорошему на разводке в начале смены доложить непосредственному командиру примерно следующее: "Как должностное лицо я обязан соблюдать доведенные мне правила (пропуска граждан через границу). Но соблюдение этих правил и приказов, о которых мне сообщили, потребует от меня ежедневно совершать многочисленные нарушения закона, многие из которых являются уголовными преступлениями. Поэтому я вынужден сообщитьо невозможности исполнения своих должностных в данных обстоятельствах, и прошу отстранить меня от несения службы с сохранением оклада до устранения указанных противоречий".
Но конечно же, в реальности любой чиновник с лёгкостью пойдёт на нарушение закона, если ему прикажут это сделать. Вот и получается, что кабинет министров (или даже министерство) приказывает, вроде бы, своим подчиненным, а исполнять должны рядовые граждане, которые к этому министерству никакого отношения не имеют.
Но практика, повторю, не чисто украинская, а общемировая. Что не делает её менее гнусной.
То, что это исполняется пограничниками, не делает это автоматически законным. Это лишь означает, что система работает в ручном режиме
Не обязательно в ручном. Просто они составляются таким образом, чтобы "кому надо" всегда могли воспользоваться неоднозначностью, и удовлетворить свои потребности. А остальным -- строго по закону.
ЛАД написав:Понятно, что больше о строительстве ж/д- и автодорог, которые нужны, в частности для снабжения армии, но не только. Кстати, строительством дорог занимался и Зеленский перед войной, за что его тут как только не ругали.
В РФ є гроші і на дороги і на армію. У нас так багато грошей немає, будуючи дороги - недофінансовувалась армія(і це перед війною). Крім того Зеленський по факту будував дороги і для агресора. РФ на 99% будує ці дороги виключно для себе.
"Зеленський" не "будував дороги і для агресора". Постоенными дорогами может воспользоваться кто угодно. А если вдруг завтра мы начнём контрнаступ, вы скажете, что Путин строил дороги для ЗСУ?
Правоохоронці в Словаччині відкрили кримінальне провадження проти прем’єр-міністра Роберта Фіцо, підозрюючи його у держзраді. Про це повідомив опозиційний політик Браніслав Гролінг, якого цитує Aktuality. ... Він додав, що справу вже передали до поліції для проведення розслідування. За його словами, йдеться про підозру не лише у державній зраді, а також у зловживаннях влади, злочинах проти людяності та навіть причетність до тероризму. "Я переконаний, що Фіцо підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, тому ціную те, що і прокуратура, і поліція діють у цьому питанні та не замовчують його", – додав Гролінг.
Словачинна теж европейська країна, правда ж, Banderlog ? )
Замість підготовки до війни, Зеленський будував дороги
на деяких ділянках значну посилуючи дорожне полотно, де не було потреби ... і чомусь саме там рашисти поїхали ...
Підпис президента Дональда Трампа з’явиться на майбутніх паперових грошах США разом із підписом міністра фінансів. Це стане першим таким випадком в історії для чинного президента, повідомило американське Міністерство фінансів.
Ну все, "гроші" Трампа знайшлись ... от тіки вони ще будуть надруковані, а не вже в наявності )
правда. Якщо порівняти з Україною то навіть Грузія і казахстан європейські країни.
Одесі військові ТЦК заштовхали в мікроавтобус чоловіка та жінку разом із однорічною дитиною — у відомстві уточнюють, що проводять розслідування за даним фактом. До цивільних також було застосовано газовий балончик та фізичну силу — як результат у дитини струс мозку, а у дорослих чисельні забої.
так ти ж наче проти ухилінтяв ... чи в цьому випадку за ? )
Shaman написав:........... от класичне перекручування, коли треба когось виправдати. яких фактів не вистачає? людей захопили як терористів? захопили. возили в кайданках? возили. депортували? так.
підстави якийсь озвучили? ні, підстав немає - вони лише зараз будуть вивчати чи все правильно, чи може десь кома не на місці. довелося окрему постанову прийняти, щоб виправдати конфіскацію. машини до речі теж повернули - а якби злочин, то це були б уліки...
а перевезення були регулярними, про них знали. ЛАД, якщо ви не можете робити висновків з таких фактів, чого ви зі мною взагалі сперечаєтесь - у вас великі проблеми з розумінням дуже простих речей, а ви про складні намагаєтесь сперечатися
якби гроші виявили в багажнику приватної чи навіть дипломатичної машини - це одне питання. а гроші в інкасаторській машині, які були відповідно оформлені - оце так кримінал. вони не бачили такої суми готівки - так Україна більша країна, ніж Угорщина...
Высказались? Успокоились? А можно хоть какие-то подтверждения вашим словам о том, что "ні, підстав немає", что "перевезення були регулярними, про них знали"? Если они были регулярными, то почему задержали именно в этот раз? Что "гроші були відповідно оформлені"? Вы уверены, что "в інкасаторській машині" не могут перевозиться "левые" деньги? Что в этом деле машина це уліка? Если будете искать какие-то цитаты, то очень желательны ссылки не на укр. СМИ. Что будет написано в таких источниках, я и сам могу сказать, не читая.
С разницей между Чёрным морем и Ормузским проливом, между нашими обстрелами Усть-Луги и иранскими обстрелами стран Персидского залива и, соответственно, в разнице ситуаций в Украине и Иране вы уже разобрались? То, что вы не способны понять, что такое "финский вариант", я уже понял, но тут, вроде, попроще. Да, "железные" аргументы как в разговоре о затратах на еду: "Я знаю, что в жизни зарплаты в 2 раза выше, чем данные Госстата" (а почему не в 4?), пожалуйста, не предлагайте. У нас сегодня, наверно, самая массовая профессия - продавцы. Поинтересуйтесь хотя бы у будивельника, сколько он платит своим. Или в АТБ.