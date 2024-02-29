ВАШИНГТОН, 27 марта (Reuters) - По данным пяти источников, знакомых с американской разведкой, Соединенные Штаты могут с уверенностью утверждать, что уничтожили лишь около трети огромного ракетного арсенала Ирана, поскольку война США и Израиля против страны приближается к своей месячной отметке. Судьба еще примерно трети ракет менее ясна, но, по словам четырех источников, бомбардировки, вероятно, повредили, уничтожили или закопали эти ракеты в подземных туннелях и бункерах. Источники говорили на условиях анонимности, учитывая деликатный характер информации. Один из источников сообщил, что аналогичные данные имеются и относительно иранских беспилотников, и с некоторой долей уверенности можно сказать, что треть из них была уничтожена. Эти разведывательные данные противоречат публичным заявлениям президента Дональда Трампа в четверг о том, что у Ирана «осталось очень мало ракет». ......Член Демократической партии Сет Моултон, ветеран морской пехоты, четырежды командировавшийся в Ирак, отказался комментировать выводы Reuters, но опроверг заявления Трампа о влиянии войны на иранский арсенал. «Если Иран действует умно, то он сохранил часть своих возможностей — он не использует все, что у него есть. И он выжидает», — сказал Моултон.
Краткое содержание - Страны Персидского залива заявляют США, что одного лишь прекращения огня будет недостаточно. - Они утверждают, что возможность «вооружать» Ормузский пролив должна быть прекращена. - Страны Персидского залива хотят, чтобы соглашение охватывало ракеты, беспилотники и марионеточные системы. - Они говорят, что любая сделка должна гарантировать их безопасность. ........Абдулазиз Сагер, председатель базирующегося в Саудовской Аравии Исследовательского центра стран Персидского залива, заявил, что послание государств Персидского залива Вашингтону теперь не является неявным, а явным: любое соглашение с Ираном должно напрямую касаться и гарантировать безопасность государств Персидского залива. «Соединенные Штаты защищают свои интересы и интересы Израиля. Теперь наша очередь защищать и отстаивать свои», — сказал он. Этот посыл был подкреплен Советом сотрудничества стран Персидского залива, в состав которого входят Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Оман и ОАЭ, и который заявил о едином фронте против любого урегулирования, которое отодвигает на второй план вопросы безопасности в Персидском заливе.
Р.С.: Я думаю, что это будет ощущение, конечно же, страха, растерянности среди всех иранцев. Иранцы очень разные, и настроения там действительно очень разные, иногда полярные. Там есть немалое число сторонников режима, которые в едином порыве каждый вечер выходят на площади абсолютно искренне, с портретами, со слезами на глазах. И они последовательно поддерживают режим.
Есть и противники, которые радуются гибели Али Хаменеи, других высокопоставленных лиц. Но даже у них нет восторга по поводу всей этой войны. Они не понимают, к чему она ведет и каковы конечные цели. Они были бы рады смене режима, но они не видят никакой альтернативы.
США и Израиль им ничего толком не предложили, кроме разве что идеи курдского сепаратизма. Поэтому такое общее настроение — это страх, это неизвестность и это желание абсолютно у всех, чтобы эта война поскорее закончилась. .........А большинство, я уверен, желает перемен, желает реформ. Это люди, которые не связаны с режимом, а выходят часто те, кто имеет какое‑то отношение к режиму. А те, кто не связан с режимом, кто не поддерживает режим, не испытывают такой агрессии и не выкрикивают лозунги «Смерть Америке, смерть Израилю». Но даже у них нет понимания того, чего хотят США и Израиль в Иране, чего они добиваются.
Эти люди радуются смерти Али Хаменеи и других высокопоставленных чиновников — это действительно так. Но когда удары наносятся по жилым домам, по больницам, по школам, по историческим дворцам в Тегеране, в Исфахане — это удар по самолюбию любого иранца. Когда США и Израиль поддерживают идею курдского сепаратизма, когда Трамп говорит о том, что карта Ирана может измениться по итогам войны, даже противники режима не готовы принять эту войну, эту операцию, то, в каком виде проводится эта операция. И они точно — повторюсь — даже противники режима — не сторонники этой войны, не сторонники проведения операции США и Израиля в таком виде.
Это не переходит, на мой взгляд, в какую‑то агрессию, в желание противостоять США и Израилю. Пока, во всяком случае, то, что я видел, — это скорее непонимание и полная неопределенность