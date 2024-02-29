Р.С.: Я думаю, что это будет ощущение, конечно же, страха, растерянности среди всех иранцев. Иранцы очень разные, и настроения там действительно очень разные, иногда полярные. Там есть немалое число сторонников режима, которые в едином порыве каждый вечер выходят на площади абсолютно искренне, с портретами, со слезами на глазах. И они последовательно поддерживают режим.



Есть и противники, которые радуются гибели Али Хаменеи, других высокопоставленных лиц. Но даже у них нет восторга по поводу всей этой войны. Они не понимают, к чему она ведет и каковы конечные цели. Они были бы рады смене режима, но они не видят никакой альтернативы.



США и Израиль им ничего толком не предложили, кроме разве что идеи курдского сепаратизма. Поэтому такое общее настроение — это страх, это неизвестность и это желание абсолютно у всех, чтобы эта война поскорее закончилась.

.........А большинство, я уверен, желает перемен, желает реформ. Это люди, которые не связаны с режимом, а выходят часто те, кто имеет какое‑то отношение к режиму. А те, кто не связан с режимом, кто не поддерживает режим, не испытывают такой агрессии и не выкрикивают лозунги «Смерть Америке, смерть Израилю». Но даже у них нет понимания того, чего хотят США и Израиль в Иране, чего они добиваются.



Эти люди радуются смерти Али Хаменеи и других высокопоставленных чиновников — это действительно так. Но когда удары наносятся по жилым домам, по больницам, по школам, по историческим дворцам в Тегеране, в Исфахане — это удар по самолюбию любого иранца. Когда США и Израиль поддерживают идею курдского сепаратизма, когда Трамп говорит о том, что карта Ирана может измениться по итогам войны, даже противники режима не готовы принять эту войну, эту операцию, то, в каком виде проводится эта операция. И они точно — повторюсь — даже противники режима — не сторонники этой войны, не сторонники проведения операции США и Израиля в таком виде.



Это не переходит, на мой взгляд, в какую‑то агрессию, в желание противостоять США и Израилю. Пока, во всяком случае, то, что я видел, — это скорее непонимание и полная неопределенность