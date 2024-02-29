Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 12:27


Завжди стриманий Рубіо назвав нашого Зе брехуном.
Schmit
 
Повідомлень: 5502
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 12:29

  ЛАД написав:"У Ирана ракеты заканчиваются"

Іранська влада ввела в обіг нову банкноту номіналом у 10 мільйонів ріалів — найбільшу в історії країни.
Зазначається, що розповсюдження нової 10-мільйонної купюри, вартість якої становить близько 7 американських доларів, в Ірані розпочалось цього тижня.

Як заявили в іранському Центробанку, нова банкнота потрібна для того, щоб "забезпечити доступ громадськості до готівкових коштів". При цьому там стверджують, що по всій країні, як і раніше, стабільно працюють електронні платіжні системи та інтернет-банкінг.

Газета вказує, що ця купюра надійшла в обіг на тлі ажіотажного попиту на готівку в Ірані, адже іранці побоюються, що електронні платіжні системи перестануть працювати й стоять у багатогодинних чергах у банках, щоб зняти гроші з рахунків. При цьому фінустанови запроваджують ліміти на видачу готівки, хоча Центробанк запевняє, що надає достатню кількість купюр.

Журналісти, посилаючись на офіційні дані додають, що у лютому цьогоріч, до початку американсько-ізраїльської військової операції, інфляція в Ірані становила 47,5% у річному вираженні.

До випуску банкноти номіналом 10 мільйонів ріалів, найбільшою в Ірані була купюра у 5 мільйонів ріалів. Там вона з'явилась в обігу на початку лютого 2026-го.
https://suspilne.media/1269862-iranska- ... rialiv-ft/
BIGor
Повідомлень: 10582
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 1926 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 12:31

  andrijk777 написав:.........
Наша війна також нормальна.
У нашій війні одна проблема - влада не хоче її закінчувати, відповідно продовжує знищуватись держава Україна. Вона втрачає людей, втрачає "майно", втрачає території, бере кредити і т.д.
Просто очевидно що війна зайшла в тупик. Нічого не змінюється, лиш гинуть люди. Якби були нормальні люди при владі - то логічний варіант - її закінчити заради народу. Але на народ наплювати і тій і тій стороні.

Наша война не "нормальная".
Может, ошибаюсь, но не припомню ни одной войны, в которой часть народа (относительно небольшая) воюет, а остальная страна живёт, почти не замечая войны. Или замечая исключительно "благодаря" обстрелам и блекаутам. которые устраивает враг.
Не помню ни одной войны, в которой страна воюет только благодаря финансовой и военной (поставками оружия) поддержке со стороны. Когда война идёт уже 4 года, а никакого "перевода экономики на военные рельсы" вообще нет даже намёка.
ЛАД
Повідомлень: 39461
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 12:35

  budivelnik написав:70% сьогоднішнього складу ЗСУ призвались в 2022 році в перших кілька місяців, добровільно , навіть не мріючи про те що їм будуть платити..

Є якісь підтвердження таких фактів?
Я не претендую на істину останньої інстанції звісно, але в мене в роті таких менше 5%. Не знаю, чому в мене рота така особлива. Чи все таки не особлива?
sashaqbl
Повідомлень: 2891
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 12:38

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:У Ирана ракеты заканчиваются"
Тобто за місяць знищили ТРЕТИНУ і це погано?
В тебе все нормально з головою , чи ти просто переживаєш за всіх союзників педерації?

"за місяць знищили ТРЕТИНУ і це" добре.
Но вопрос не в том, сколько знищили, вопрос в том, сколько осталось и достаточно ли этих остатков для эффективного сопротивления.
А жизнь показывает, что вполне достаточно.
ЛАД
Повідомлень: 39461
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 12:38

  ЛАД написав:На что из всего перечисленного вы можете согласиться? Хотя бы в принципе?
Повторю, что такое "финский вариант" для нас сегодня понятно и доступно, по-моему, даже 10-класснику. И это включает всё перечисленное.
И, кстати, "финский вариант" не предусматривает оккупации и сдачи военных или ещё кого-то (в т.ч. "Шамана, Песікота та Будівельника"). Вы слишком преувеличиваете своё значение для мировой истории. Но да, призывать к "непримиримой борьбе с РФ" вы не сможете.
Добавлю.
Любые пропозиції должны учитывать цели и желания противника. Если действительно хотят договориться. Захват Донбасса, по-моему, не было целью Путина.
Тем более, мы в положении проигрывающей стороны, хотя и оказывающей жёсткое сопротивление.

Добре. Які на вашу думку умови мирного договору реальні на даний момент?
Кордон:
по ЛБЗ? по Дніпру? по Збручу?
Хто президент:
Зеленський? Янукович? Медведчук?
Чисельність ЗСУ і дальність ракетного озброєння?
Зовнішня політика: нам дозволять вступати в ЄС? СНД? тайожний союз? ОДКБ?
Це так, чернетки, ви цілком можете писати свої позиції.
sashaqbl
Повідомлень: 2891
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 12:39

Ого, не можна так ставити під сумнів що Зе неможе нормально управляти країною.
BIGor
Повідомлень: 10582
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 1926 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 12:41

  ЛАД написав:Интересная статья - Европа снижает климатические цели, чтобы смягчить энергетический шок, вызванный войной с Ираном. - https://www.reuters.com/markets/commodities/europe-scales-back-climate-goals-ease-iran-war-energy-shock-2026-03-26/
Германия, крупнейшая экономика ЕС, планирует в ближайшие несколько лет построить около 36 гигаватт газовых электростанций, добавила она, что является ярким свидетельством того, как энергетическая безопасность ставится выше климатических целей.

Дивна логіка: Німеччина, імпортер природнього газу, вирішила збудувати 36 ГВ газових електростанцій, щоб помякшити енергетичний шок, викликаний зменшенням доступності газу на світовому ринку в звязку з бойовими дія в Перській затоці?
sashaqbl
Повідомлень: 2891
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 13:03

Всі війни США такі. Війни РФ(СРСР) хіба не такі. Афганістан - хіба не така війна?
Ми не воюємо "только благодаря финансовой и военной поддержке". Це не правда.
В любому випадку якби не було "финансовой и военной поддержке" то ми б напевно заключили швидкий мир і все це б давно закінчилось. Так що по великому рахунку ще невідомо чи ця "поддержка" в плюс чи мінус для народу. Для влади( і всяких будівельників) - це точно в плюс.
andrijk777
Повідомлень: 7583
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 13:07

Проблема не в цьому.
Проблема - що чим дальше тим гірше.
Не підходить сьогоднішній мир - то завтра отримаєте гірший + ще втрати за сьогодні.
andrijk777
Повідомлень: 7583
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
