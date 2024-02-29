RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 172571725817259172601726117262>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пожалійте хунтера, у нього вже кнопка «жалоба» зламалась. А в Німеччині руських клавіатур нема.
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Якщо ти вважаєш що такої пропозиції від Трамп Україні не було - тоді нам не має про що говорити. Пройде війна - і ти взнаєш УСІ факти. Тоді поговоримо, що факт що ні.

Я вважаю, що такої пропозиції ВІД РОСІЇ НЕ БУЛО. Що там Трамп пропонував - немає жодного значення.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Навіщо ви оце повторяєте як папуги?
Я про х... нічого в фактах не згадував.

Тому що війна йде з РФ. І рішення про завершення може прийняти тільки х.... Тому значення мають тільки ті пропозиції, що надходять від х....
Особисто я вважаю, що х... розводить Трампа як лоха.
Американська розвідка теж чомусь так вважає.
Але ти віриш в свої фантазії, що все було погоджено, але Зеленський відмовився.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 14:42

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Якщо ти вважаєш що такої пропозиції від Трамп Україні не було - тоді нам не має про що говорити. Пройде війна - і ти взнаєш УСІ факти. Тоді поговоримо, що факт що ні.

Я вважаю, що такої пропозиції ВІД РОСІЇ НЕ БУЛО. Що там Трамп пропонував - немає жодного значення.

Плювати що ти вважаєш.
Ще раз факти:

Факт 1:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Факт 2:
Зеленський публічно відмовився від цього миру. Сказавши що Крим - український.
Факт 3:
Пропозиція Трампа з 28 пунктів.
Факт 4:
Зеленський відмовився від цієї пропозиції, висунувши свої 20 пунктів.

Висновок: Зеленський не хоче такого(прекрасного як для мене) миру. ВСЕ.
andrijk777
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Факт 1:
viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Факт 2:
Зеленський публічно відмовився від цього миру. Сказавши що Крим - український.
Факт 3:
Пропозиція Трампа з 28 пунктів.
Факт 4:
Зеленський відмовився від цієї пропозиції, висунувши свої 20 пункті

Ти взагалі з головою дружиш? Логіку включаєш хоч іноді?
До чого тут пропозиції трампа якщо війна з Росією? Це перше.
Друге, якщо ти не помітив улюблений спосіб ведення переговорів Трампом: Fake it till you make it.
Він постійно бреше, маніпулює, перекручує факти.
Ти просто сприймаєш цю інформацію, як факти, тому що це тобі зручно, але тут нема ніяких фактів.
Це як тебе відпиздили в підворотні, і ти шукаєш причину. Але причини нема - просто гопнікам захотілося.
Війна не припиниться від того, що тобі хочеться, чи Зеленському хочеться. Треба щоб х... захотілося.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 14:48

  ЛАД написав:andrijk777
Никакого плана, согласованного с РФ не было
И никаких предложений от РФ тоже.
По крайней мере, об этом не было никаких сообщений.

_hunter
"На 99,99%" говорилось о соглашении США-Украина о гарантиях безопасности, а не о договоре о мире, которого вообще не было и нет даже в проекте. Были только "28 пунктов" Трампа и переработанные совместно с Европой "20 пунктов". Но это не договоры, а только предложения. От РФ не было даже этого. Только "дух Анкориджа".

Второй участник что-то совсем в неадекват сегодня посыпался - попробую с вами...
Да, согласован со Штатами. НО: делегации от Штатов - в обе страны же ездили. Вы хотите сказать, что они требованиями сторон вообще не обмениваются? С Трампом - не делятся. Типа какая-то "игра в темную"/морской бой - кто чужие "красные линии" угадает - тот и выиграл?
Опять же - заявление "готовы на _предложенные_ уступки" - в декабре. - кто, в таком случае, предлагал - если переговоров со Штатами нет...
2
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 14:50

andrijk777, _hunter
Зачем вы всё путаете?
sashaqbl с самого начала говорит о договоре с РФ. Или хотя бы предложениях РФ.
А вы всё время переводите разговор не предложения Трампа или говорите о плпне Зеленского из 20 пунктов, "согласованного на 90%".
Всё это хоть как-то согласовывалось с РФ?
Абсолютно никак.
Это всё были хотелки. Трампа, Зеленского, ещё кого. К РФ всё это не имело никакого отношения.
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 14:50

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Никакого плана, согласованного с РФ не было
И никаких предложений от РФ тоже.
Але ви мені так і не відповіли жодної конкретики.
Які, НА ВАШУ ДУМКУ, можуть бути умови миру, які РФ може прийняти? Яким зараз є той фінський варіант, що нам світить, НА ВАШУ ДУМКУ?
Щось на подобі того що раніше писав я і що ЛАД назвав -ФАНТАЗІЇ..
1 Стратегія - зменшити кількість союзників пуйла...
а - пропонуємо Туреччині Крим в оренду як вільну економічну зону де будуть працювати закони Туреччини і яка буде всередині митного простору Туреччини на 30-50?????? років....
Погодяться Турки чи не погодяться-питання десяте, адже ЦІЄЮ пропозицією ми даємо важіль впливу Ердогана на Пуйла.....
Тобто я буду не я, якщо Ердоган відразу цим не скористається і не заявить пуйлу що ціну на газ по голубому потоку треба для Турції опустити , в противному разі жоден комерційний корабель педерації не пройде Босфор....
Як думаєте що зробить Пуйло
б - запропонувати частину( чи весь окупований ОРДЛО) на 30-50???? років на тих самих умовах що й Крим-Туреччині...
Погодяться китайці чи не погодяться - справа десята, але уявіть собі рівень страху в оточенні Пуйла, яке й так бачить що все буксує... а можуть отримати реальну ситуацію що здали економічний простір роССії... а тепер ще й виявиться що для цього тягали каштани з вогню для Китаю....


Звідси висновок
Ми повинні ГЕНЕРУВАТИ пропозиції в яких одна й та сама здача території не автоматично відбувається на користь росії..
Тільки тоді росія й задумається..
А поки лади/андрійчики пропонують капітуляцію- то навіщо пуйлу змінювати свою позицію?
тим більше що він бачить що андрійчики вважають що це не НАРОД УКРАЇНИ проти капітуляції, а це просто захцянка Зеленського....
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 14:51

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Навіщо ви оце повторяєте як папуги?
Я про х... нічого в фактах не згадував.

Тому що війна йде з РФ. І рішення про завершення може прийняти тільки х.... Тому значення мають тільки ті пропозиції, що надходять від х....

24 декабря что было, если не завуалированное предложение? 🤔
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 14:55

  ЛАД написав:andrijk777, _hunter
Зачем вы всё путаете?
sashaqbl с самого начала говорит о договоре с РФ. Или хотя бы предложениях РФ.
А вы всё время переводите разговор не предложения Трампа или говорите о плпне Зеленского из 20 пунктов, "согласованного на 90%".
Всё это хоть как-то согласовывалось с РФ?
Абсолютно никак.
Это всё были хотелки. Трампа, Зеленского, ещё кого. К РФ всё это не имело никакого отношения.

Так это и так понятно/никто ничего не путает. Что непонятно - почему он решил, что этот договор (хоть какие-то детали) та сторона будет озвучивать до подписания? - если - повторюсь - ладе детали соглашения со Штатами уже третий месяц "своя сторона" разглашать особо не спешит...
  #<1 ... 172571725817259172601726117262>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 930
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 250804
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 455291
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11048)
28.03.2026 15:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.