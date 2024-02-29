Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 14:55

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Факт 1:
viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Факт 2:
Зеленський публічно відмовився від цього миру. Сказавши що Крим - український.
Факт 3:
Пропозиція Трампа з 28 пунктів.
Факт 4:
Зеленський відмовився від цієї пропозиції, висунувши свої 20 пункті

Ти взагалі з головою дружиш? Логіку включаєш хоч іноді?
До чого тут пропозиції трампа якщо війна з Росією? Це перше.
Друге, якщо ти не помітив улюблений спосіб ведення переговорів Трампом: Fake it till you make it.
Він постійно бреше, маніпулює, перекручує факти.
Ти просто сприймаєш цю інформацію, як факти, тому що це тобі зручно, але тут нема ніяких фактів.
Це як тебе відпиздили в підворотні, і ти шукаєш причину. Але причини нема - просто гопнікам захотілося.
Війна не припиниться від того, що тобі хочеться, чи Зеленському хочеться. Треба щоб х... захотілося.

Немає змісту продовжувати розмову далі. Для тебе факти не є фактами. Твої "міркування" є вищими за факти. :D :D :D Переконуй сам себе далі, я пас.
Маєш факти - озвучуй. Твої фантазії для мене не аргумент.
andrijk777
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:24 декабря что было, если не завуалированное предложение? 🤔

Якщо хочеш, щоб з тобою спілкувалися як з адекватом, а не клінічним ідіотом, то спробуй бути адекватнішим. Наприклад формулювати свою думку повністю, а не уривками.
24 грудня в мене ймовірно було чергування. Або відпочивав, вже не памятаю.
Що в тебе було? Не знаю, можливо ти на роботі був, десь на трасі, чи в борделі... Навіщо ти мене це питаєш?
andrijk777 хоч і має деколи доволі дивну логіку, принаймні вміє чітко формулювати свою думку, і надає посилання на інформацію, яку він коментує.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 28 бер, 2026 15:01, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Немає змісту продовжувати розмову далі. Для тебе факти не є фактами. Твої "міркування" є вищими за факти. Переконуй сам себе далі, я пас.
Маєш факти - озвучуй. Твої фантазії для мене не аргумент.

ЛАД тобі написав, що твої "факти" - це просто хотєлкі трампа чи ще когось. Просто вони збігаються з твоїми і ти приймаєш їх за факти.
Фактом було б, якби пропозиція звучала від х..., чи пісікова. А це просто злив від адміністрації трампа їхніх бажань.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 15:05

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:24 декабря что было, если не завуалированное предложение? 🤔


24 грудня в мене ймовірно було чергування. Або відпочивав, вже не памятаю.
......
посилання на інформацію, яку він коментує.

Корона не жмет?.. - та пофиг что у тебя там было. На Мировом уровне - что происходило?..
За ссылки тут банят. Захочешь - найдёшь:
Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны
2
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 15:05

  ЛАД написав:andrijk777, _hunter
Зачем вы всё путаете?
sashaqbl с самого начала говорит о договоре с РФ. Или хотя бы предложениях РФ.
А вы всё время переводите разговор не предложения Трампа или говорите о плпне Зеленского из 20 пунктов, "согласованного на 90%".
Всё это хоть как-то согласовывалось с РФ?
Абсолютно никак.
Это всё были хотелки. Трампа, Зеленского, ещё кого. К РФ всё это не имело никакого отношения.

Вже відповіли на питання sashaqbl: Цього ніхто на форумі не знає. ВСЕ. Не треба фантазій.
Ви з sashaqbl хочете обговорювати чиїсь фантазії, я ні.
Хотєлки Трампа і Зеленського - реальні і відомі(публічні). Це не фантазії, їх можна обговорювати. А тим більше це не зовсім "хотєлки" а пропозиції!
andrijk777
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 15:07

  _hunter написав:.........
24 декабря что было, если не завуалированное предложение? 🤔
Это вы о чём?

О чем там договариваются Кушнер с Виткоффом, понятия не имею. И, боюсь, Зеленский тоже.
Ни одного согласованного документа опубликовано не было. И, вроде, не было даже утечек. Только сообщения об "успешном продвижении переговоров".
Может, у них "успешно продвигаются" переговоры о каком-то совместном гешефте. :mrgreen:
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 15:07

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Немає змісту продовжувати розмову далі. Для тебе факти не є фактами. Твої "міркування" є вищими за факти. Переконуй сам себе далі, я пас.
Маєш факти - озвучуй. Твої фантазії для мене не аргумент.

ЛАД тобі написав, що твої "факти" - це просто хотєлкі трампа чи ще когось. Просто вони збігаються з твоїми і ти приймаєш їх за факти.
Фактом було б, якби пропозиція звучала від х..., чи пісікова. А це просто злив від адміністрації трампа їхніх бажань.

Озвуч свої факти.
andrijk777
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 15:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Хотєлки Трампа і Зеленського - реальні і відомі(публічні). Це не фантазії, їх можна обговорювати. А тим більше це не зовсім "хотєлки" а пропозиції!

Але ж не від Зеленського чи Трампа залежить завершення війни. А від іншої особи. І ви не надали ЖОДНОГО факта про його хотєлки.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 15:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Хотєлки Трампа і Зеленського - реальні і відомі(публічні). Це не фантазії, їх можна обговорювати. А тим більше це не зовсім "хотєлки" а пропозиції!
Якщо ви вже прийшли до того що вирішили ОБГОВОРИТИ чужі ХОТЄЛКИ..
То може дійдеш до того , що ЗВИНУВАЧУВАТИ будь кого в тому що чиїсь хотелкі не реалізуються-це марна справа.
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 15:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Озвуч свої факти.

Озвучую. х... не озвучив публічно умов на яких він збираєтсья завершити війну.
sashaqbl
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 930
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 250811
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 455292
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo

