|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 28 бер, 2026 16:44
_hunter написав:
[
Кавычки - не пробовал? 🤦
Хоч кавички, хоч апострофи , Хантер що не забʼє в пошук, його на Скабєєву з Шарієм виводить.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18413
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2597 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Суб 28 бер, 2026 16:47
andrijk777 написав:
А, на даний момент! Ну це зовсім не очевидна річ. Це потрібно озвучувати. Я в твою голову залізти не можу.
Ок. А за ці 4 роки війни він хотів виключно капітуляції чи були моменти що ні? Якщо були то коли?
2. Це очевидна річ.
Але і Україна(Зеленський) повинен погодитись на мир а не тільки путін.
Я надіюсь це також очевидна річ для тебе?
Якщо Зеленський на усі пропозиції(окрім капітуляції РФ) буде відповідати ні - то миру не буде.
Я надіюсь це також очевидна річ для тебе?
ЗА ці роки, на мою думку, з вересня 22 по черевень 23 року було вікно, коли він хотів чогось іншого. І в цей період можна було проводити переговори. І це б дало результат.
Але щось я не пригадую, щоб в цей період хтось сильно був за переговори. Більшість очікувало нашого наступу, який чомусь називали контрнаступом.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2923
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 бер, 2026 16:50
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Вообще-то давно известно, что sashaqbl за продолжение войны, т.к. считает, что вариантов нет.
О переговорах писал я.
Я не ЗА ПРОДОВЖЕННЯ війни.
Я просто не вважаю, що мирні переговори дадуть ефект найближчим часом. Я вважаю що необхідне планування війни на 3-5 років на всіх рівнях.
Понимаю.
Я написал, что вы за продолжение, т.к. считаете, что других вариантов нет.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 39480
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 28 бер, 2026 16:51
sashaqbl написав:
Я не ЗА ПРОДОВЖЕННЯ війни.
Я просто не вважаю, що мирні переговори дадуть ефект найближчим часом. Я вважаю що необхідне планування війни на 3-5 років на всіх рівнях.
Це наївність.
1.Теперішня влада не спроможна планувати навіть на пів року вперед. А не те що 3-5 років.
2.Зміна теперішньої влади - фактично нереальна.
Тому ніякого планування "на 3-5 років на всіх рівнях" точно не буде.
Буде "пхання біди вперед", що робиться останні 4 роки. Можливо ще 4 роки так протягнем. Чому ні?
Але я думаю "умови миру" через 4 роки будуть ще гірші.
В моєму розумінні - ти за продовження війни.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7609
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 бер, 2026 16:54
Banderlog написав:
наша влада мирних переговорів з рф не веде.
Чо не веде? Є ж якісь тристоронні зустрічі. По ходу, зараз якраз русня не хоче зустрічатися, користуючись тим, що Трамп втратив інтерес.
Banderlog написав:
досягнути через 5 років і якими способами?
Стабілізації лінії фронту.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2923
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 бер, 2026 16:56
Там нет ничего конкретного.
На какие компромиссы согласились, не известно.
Совсем не обязательно, что речь шла о трамповских "28 пунктах"
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 39480
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 28 бер, 2026 16:57
ЛАД написав:
И, конечно, ни вы, ни sashaqbl
, ни другие солдаты и офицеры под "денацификацию" попадать не должны.
должни не должни)
Політика є мистецтвом можливого або способом не враховувати інтереси тих чиї інтереси можно не враховувати.
При затянутій війні і в результаті встановленні тут проросійського режиму учасники війни точно пройдуть через фільтрацію і пресінг системи, максимум такого варіанту це амністія масам з видачею "зачінщіків"
Якщо ж вдасться втримати нейтралітет то мінімум, що станеться- списання державою та суспільством своїх зобовязань перед ветеранами і в першу чергу інвалідами війни. Тут колись були описи про "самовари" після 2 світової і звинувачення в тому сталінського режиму, но проблема не в режимі, проблема в суспільстві.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5055
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 28 бер, 2026 16:59
sashaqbl написав: Banderlog написав:
наша влада мирних переговорів з рф не веде.
Чо не веде? Є ж якісь тристоронні зустрічі. По ходу, зараз якраз русня не хоче зустрічатися, користуючись тим, що Трамп втратив інтерес.
Banderlog написав:
досягнути через 5 років і якими способами?
Стабілізації лінії фронту.
і що це дасть? в нагорному карабасі лінія фронту була стабільною? Чому це не привело до рішення проблеми?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5055
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 28 бер, 2026 17:00
sashaqbl написав:
ЗА ці роки, на мою думку, з вересня 22 по черевень 23 року було вікно, коли він хотів чогось іншого. І в цей період можна було проводити переговори. І це б дало результат.
Але щось я не пригадую, щоб в цей період хтось сильно був за переговори. Більшість очікувало нашого наступу, який чомусь називали контрнаступом.
Ну це легко говорити сьогодні.
Заднім умом всі розумні.
Зауважу тільки що після червня 23 року я і деякі форумчани вже виступали за мир(тоді за перемир'я). І нас банили по-чорному. Конкретно мене банили на тиждень не раз за "московську пропаганду". Лепея наприклад забанили навічно.
А тут, по твоїх словах, виявляється ми були праві.
Сьогодні, по твоїх словах, я знову не правий, а ти правий.
Я виступаю за мир, ти за продовження. Зафіксуємо це. Ось пройде ще 3 роки війни - згадаємо цю розмову.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7609
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 бер, 2026 17:03
sashaqbl написав: Banderlog написав:
наша влада мирних переговорів з рф не веде.
Чо не веде? Є ж якісь тристоронні зустрічі. По ходу, зараз якраз русня не хоче зустрічатися, користуючись тим, що Трамп втратив інтерес.
Banderlog написав:
досягнути через 5 років і якими способами?
Стабілізації лінії фронту.
Переговори ведуться. Час від часу є якісь результати.
Інша справа, що москалі зависли на рівні 2022 р. Чомусь.
Мабудь є якась причина.
-
vt313
-
-
- Повідомлень: 461
- З нами з: 14.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|940
|
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
|
|36
|250864
|
|
|1493
|455333
|
|