Додано: Суб 28 бер, 2026 23:30

Hotab написав: ЛАД



Даже после 2МВ солдат и офицеров вермахта и даже СС никто не трогал.



А так-то по різним оцінкам більше третини з полону додому не повернулися. Якщо казати про радянську зону . А так-то по різним оцінкам більше третини з полону додому не повернулися. Якщо казати про радянську зону .

при полной и безоговорочной капитуляции

Посмотрел исключительно из уважения к вам и потому, что вы редко выкладываете ролики.1. Вы считаете, что для меня там что-то новое?2. Качество самого видео, как часто в ютьюбе, так себе. Когда уже в начале 2-й минуты говорится, что на Вост. фронте погибло от 30 до 40 млн., уже возникают сомнения. Добавляется сомнений, когда слышишь в начале, что последние пленные вернулись домой в 1956, а в конце - октябрь 1955. Вроде небольшая разница, но тем не менее. Неточностей хватает, хотя суть верна.3. Гитлеровцы, действительно, рассматривали славян как унтерменшей, но отношение к советским военнопленным объяснялось больше тем, что СССР не подписал Женевскую конвенцию 1929 года о военнопленных. Соответственно, Союз не соблюдал её и в отношении немцев.Но ладно, это замечания к видео.Теперь по сути.В видео речь идёт о пленных, взятых во время боёв. У нас был разговор о денацификацииокончания войны. Пленные к денацификации никакого отношения не имели.После победы солдаты и офицеры вермахта и даже СС никаким наказаниям и денацификации не подвергались, если не было сведений об их личных военных преступлениях. Понятно, что это не относилось к сотрудникам концлагерей. Там было строже.При денацификации могли ограничивать доступ к государственным должностям, службе в полиции, ещё какие-то вещи. Всё это зависело от членства в НСДАП, занимаемых постов в партии и государстве и др. Но служба в армии не учитывалась. Это было невозможно, т.к. через армию прошли чуть ли не все мужчины.Так это былоГермании.А мы, вроде, говорим о мирном договоре.При этом не будет выдачи кого-то другой стороне - на россиян нам, ни наших в РФ. Хотя наказания каких-то известных и знаковых фигур могут неофициально требовать. И это может случиться. Но решениями наших судов.Другой вариант возможен только при оккупации. Но об этом и речи нет.