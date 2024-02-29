Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 19:46

  flyman написав:OlaNeUA


Планова переоцінка вічних цінностей
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 19:49

  Banderlog написав:cмішно буде якщо помре як гебельс а тут так... норм.


смішно буде якщо самого бусифікують як Муссоліні
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 19:53

Голосування, 1 тур, 2019:
https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/1s66oj1/first_round_of_the_2019_ukrainian_presidential/#lightbox
Самі щасливі - ті що голосували за Бойка - вони вже своє пережили - вони вже в РФ.
Другі по щасливості - ті що голосували за Зеленського - цим гарно прилітає, вони в очікуванні на РФ, деяким повезло - вже в РФ.
Треті по щасливості - ті що за Тимошенко голосували - ці більш менш в безпеці, далеко від фронту.
Самі нещасні - ті що голосували за Порошенка.
andrijk777
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 19:56

  ЛАД написав:"Не враховувати інтереси" армии при заключении мирного договора невозможно. Даже после 2МВ солдат и офицеров вермахта и даже СС никто не трогал. Но да, Белецкий, возможно, и пострадает.

ОГО
и что делали офицеры СС?
а Белецкий захватывал раиссию или защищал Родину?

совковое дерьмо все прет и прет...
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 20:18

З 91 тисячі полонених під сталінградом 5 тис повернулись дод

ЛАД


. Даже после 2МВ солдат и офицеров вермахта и даже СС никто не трогал.





А так-то по різним оцінкам більше третини з полону додому не повернулися. Якщо казати про радянську зону .
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 28 бер, 2026 20:53, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 20:51

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Я майже впевнений що ніяких гарантій безпеки не буде. Буде папірчик типу славнозвісного меморандуму.


А вони в природі існують ті гарантії ?


В природі, чисто придумати, існують.
Розмови йдуть, прихильники є. Але, сьогодні, не більше.
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 23:30

  Hotab написав:

Даже после 2МВ солдат и офицеров вермахта и даже СС никто не трогал.


[youtube]Maxr_ylX7aY[/youtube.

А так-то по різним оцінкам більше третини з полону додому не повернулися. Якщо казати про радянську зону .
Посмотрел исключительно из уважения к вам и потому, что вы редко выкладываете ролики.
1. Вы считаете, что для меня там что-то новое?
2. Качество самого видео, как часто в ютьюбе, так себе. Когда уже в начале 2-й минуты говорится, что на Вост. фронте погибло от 30 до 40 млн., уже возникают сомнения. Добавляется сомнений, когда слышишь в начале, что последние пленные вернулись домой в 1956, а в конце - октябрь 1955. Вроде небольшая разница, но тем не менее. Неточностей хватает, хотя суть верна.
3. Гитлеровцы, действительно, рассматривали славян как унтерменшей, но отношение к советским военнопленным объяснялось больше тем, что СССР не подписал Женевскую конвенцию 1929 года о военнопленных. Соответственно, Союз не соблюдал её и в отношении немцев.
Но ладно, это замечания к видео.

Теперь по сути.
В видео речь идёт о пленных, взятых во время боёв. У нас был разговор о денацификации после окончания войны. Пленные к денацификации никакого отношения не имели.
После победы солдаты и офицеры вермахта и даже СС никаким наказаниям и денацификации не подвергались, если не было сведений об их личных военных преступлениях. Понятно, что это не относилось к сотрудникам концлагерей. Там было строже.
При денацификации могли ограничивать доступ к государственным должностям, службе в полиции, ещё какие-то вещи. Всё это зависело от членства в НСДАП, занимаемых постов в партии и государстве и др. Но служба в армии не учитывалась. Это было невозможно, т.к. через армию прошли чуть ли не все мужчины.
Так это было при полной и безоговорочной капитуляции Германии.
А мы, вроде, говорим о мирном договоре.
При этом не будет выдачи кого-то другой стороне - на россиян нам, ни наших в РФ. Хотя наказания каких-то известных и знаковых фигур могут неофициально требовать. И это может случиться. Но решениями наших судов.
Другой вариант возможен только при оккупации. Но об этом и речи нет.
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 23:38

В видео речь идёт о пленных, взятых во время боёв. У нас был разговор о денацификации после окончания войны. Пленные к денацификации никакого отношения не имели.
После победы солдаты и офицеры вермахта и даже СС никаким наказаниям и денацификации не подвергались, если не было сведений об их личных военных преступлениях.


Наскільки мені відомо, не тільки полонені в боях, тобто ДО 9 травня 1945 пройшли через табори і трудову повинність. А всі, включно з тими хто склав зброю в травні з 2 по 8 при послідовній капітуляції сил в різних кінцях Європи. І всі, включно з тими кого взяли союзники на Заході, пройшли через табори і роботи. На заході на пару років, рідше 3-4, а в СРСР хто через 2-3, а хто і через 10 повернувся додому.
Випадки, коли перевдягнувся і пішов додому (німець) і не пройшов потім через табір - далеко не масові. А скоріше виключення.
І, як я казав, з СРСР кожен третій додому не повернувся. А це десь мільйон .
Що там в головах у кацапів - невідомо. Вони звичайним польовим бійцям Азову по 15 впаюють . Хоча вони воювали лише проти таких самих комбатантів.
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 23:46

руські звичайно не обманюють. в будь-якому окупованому місті руські влаштовували полювання на АТОшників з відповідними наслідками. якщо в нас буде хоч якась проросійська влада - полювання на відьом буде, можете не сумніватися...

трошки про інше, але головна ідея не змінюється, якби солодко не співали ЛАДИ
Творець карти України. Як вчений зі світовим ім'ям повірив більшовикам і переїхав з Праги до Харкова, ...
для доступу до статті треба ввести email

як гадаєте, чим закінчився його переїзд? на найближчі десятиріччя вибір українця на території Раші один - або він русифікується, або його витіснять або знищать. але ЛАД чомусь принципово не хоче українізуватися - це українці мають русифікуватися. така от гра в одні ворота...
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 00:07

ракетні удари Ірану по США/Ізраїль та союзникам

дата ____ ракет ____ дронів
28.Лют ______ 350 ______ 800
01.Бер ______ 175 ______ 400
02.Бер ______ 120 ______ 500
03.Бер ______ 110 ______ 280
04.Бер _______ 50 _______ 230
05.Бер _______ 35 _______ 100
06.Бер _______ 35 _______ 135
07.Бер _______ 30 _______ 165
08.Бер _______ 55 _______ 180
09.Бер _______ 25 _______ 55
10.Бер _______ 45 _______ 45
11.Бер _______ 30 _______ 40
12.Бер _______ 25 _______ 65
13.Бер _______ 30 _______ 110
14.Бер _______ 25 _______ 75
15.Бер _______ 20 _______ 50
16.Бер _______ 35 _______ 95
17.Бер _______ 30 _______ 95
18.Бер _______ 50 _______ 90
19.Бер _______ 25 _______ 45
20.Бер _______ 25 _______ 80
21.Бер _______ 25 _______ 65
22.Бер _______ 25 _______ 45
23.Бер _______ 20 _______ 115
24.Бер _______ 40 _______ 65
25.Бер _______ 30 _______ 75
26.Бер _______ 40 _______ 75
27.Бер _______ 25 _______ 40
Всього _______ 1530 _______ 4115
