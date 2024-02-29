Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 00:22

  Hotab написав:ЛАД
В видео речь идёт о пленных, взятых во время боёв. У нас был разговор о денацификации после окончания войны. Пленные к денацификации никакого отношения не имели.
После победы солдаты и офицеры вермахта и даже СС никаким наказаниям и денацификации не подвергались, если не было сведений об их личных военных преступлениях.


Наскільки мені відомо, не тільки полонені в боях, тобто ДО 9 травня 1945 пройшли через табори і трудову повинність. А всі, включно з тими хто склав зброю в травні з 2 по 8 при послідовній капітуляції сил в різних кінцях Європи. І всі, включно з тими кого взяли союзники на Заході, пройшли через табори і роботи. На заході на пару років, рідше 3-4, а в СРСР хто через 2-3, а хто і через 10 повернувся додому.
Випадки, коли перевдягнувся і пішов додому (німець) і не пройшов потім через табір - далеко не масові. А скоріше виключення.
І, як я казав, з СРСР кожен третій додому не повернувся. А це десь мільйон .
Що там в головах у кацапів - невідомо. Вони звичайним польовим бійцям Азову по 15 впаюють . Хоча вони воювали лише проти таких самих комбатантів.

Никогда не слышал о том, чтобы немцев вывозили из Германии в советские лагеря. Возможно, не знаю. Но сомневаюсь.
Буду благодарен за ссылку.

Размещение побеждённых войск (и не только) в лагерях, конечно, было. И фильтрация была. Многих военных преступников так и выловили.
Кстати, тот же Гиммлер пытался скрыться с расчётной книжкой на имя унтер-фельдфебеля Генриха Хицингера. Был задержан патрулём из бывших советских военнопленных. Его доставили в следственный лагерь для гражданских лиц. "Допрос Гиммлера проводил дежурный офицер капитан Томас Селвестер. Процедура проходила в рутинном порядке, однако Гиммлер назвал своё настоящее имя". Не очень понимаю, почему - надеялся на особое отношение как к высокопоставленной особе? После этого его доставили в штаб 2-й британской армии, где во время медосмотра он раскусил спрятанную во рту капсулу с цианидом.

"Азов" был демонизирован россиянами и представлялся росс. пропагандой как "нацистское" формирование. Не буду обсуждать, почему В результате такого мнения придерживались и на Западе, долгое время даже после начала войны туда были запрещены поставки американского оружия. Запрет был отменён только к лету 2024. В РФ он был признан террористической организацией.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 00:27

ЛАД

Ну прям готових посилань у мене нема. Але напрямок пошуку можу підказати.

Офіційні та академічні джерела

1. НКВС / МВС СРСР — статистика полонених
• «Военнопленные в СССР. 1939–1956» (ред. М. Загорулько, В. Земсков)
• Містить архівні дані НКВС.
• Фіксує, що після капітуляції (травень 1945) масово реєстрували і етапували німецьких військових у табори.
• Показує загальну цифру ~2,8 млн німців у полоні.

👉 Це ключове джерело, бо базується на радянських архівах.



2. Rüdiger Overmans — німецьке дослідження втрат
• Overmans, “Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg”
• Підтверджує, що значна частина військових, які капітулювали в травні 1945 на Сході, потрапили в радянський полон, навіть якщо здача була хаотичною.
• Аналізує долю тих, хто “зник” у травні — більшість із них ідентифіковані як полонені СРСР.



3. Norman Naimark
• “The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949”
• Описує практику:
• суцільного збору німецьких військових після капітуляції,
• їх інтернування незалежно від формальностей здачі.
• Прямо зазначає, що радянські війська розглядали всіх військових як військовополонених.



4. Військово-історичні дослідження про “котли” травня 1945

Приклад: Курляндський котел (Латвія)
• Після капітуляції 8–9 травня 1945:
• ~180 000 німецьких солдатів здалися Червоній армії;
• усі були відправлені в табори.
• Джерела:
• David Glantz (радянсько-німецький фронт)
• німецькі військові архіви (Bundesarchiv)



Приклад: Прага (травень 1945)
• Частини групи армій “Центр” намагалися здатися американцям, але:
• були оточені Червоною армією;
• масово взяті в полон після 9 травня.
• Джерела:
• Karel Kaplan, “The Short March”
• чеські та німецькі історичні дослідження



5. International Committee of the Red Cross (ICRC)
• Повоєнні звіти:
• підтверджують, що СРСР затримував і утримував німецьких військових як POW, навіть після офіційного завершення бойових дій;
• фіксують проблеми з доступом до таборів і обліком полонених.



🧾 Що саме вони підтверджують

У сукупності ці джерела показують:
• після 8–9 травня 1945:
• не існувало “нейтрального” статусу для озброєного військового;
• радянська практика була такою:
• затримати,
• зареєструвати,
• відправити в табір.

Тобто навіть якщо підрозділ:
• просто склав зброю,
• або не встиг формально здатися,

→ його все одно де-факто оформлювали як військовополонених.



Якщо хочеш точніше

Можу дати:
• прямі цитати з цих робіт (з перекладом),
• або конкретні архівні документи НКВС про етапування (з номерами фондів).


Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 00:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Никогда не слышал о том, чтобы немцев вывозили из Германии в советские лагеря.
Хто б сумнівався
Є вікіпедія
Країни, __Загальна к-сть полоненних__Кількість загиблих полонених__% смертності
СРСР ______________ 3 150 000 ______________ 1 094 250 ______________ 34,7 %
Східна та Пів-Східна Європа __289 000 ______________ 93 028 ______________ 32,2 %
Франція ______________ 937 000 ______________ 24 178 ______________ 2,6 %
США ______________ 3 097 000 ______________ 5 802 ______________ 0,2 %
Британська імперія __3 635 000 ______________ 1 254 ______________ 0,03 %
ЗАГАЛОМ ______________ 11 108 000 ______________ 1 217 382 ______________ 11,0 %

Ось по датах
Період взяття в полон ___Генерали___Офіцери___Унтер-офіцери___Солдати___Загалом:
22 червня — 31 грудня 1941____— ________ 303 ________ 974 ________ 9 352 ______10 602
1 січня — 30 червня 1942__1 ______161 ________762 ________5 759 ________6 683
1 липня — 31 грудня 1942___2 ________ 1 173 ________ 3 818 ________ 167 120 ________ 172 143
1 січня — 30 червня 1943___27 ________ 2 336 ________ 11 865 ________ 350 653 ________ 364 881
1 липня — 31 грудня 1943___—________ 866 ________ 4 469 ________72 407 ________77 742
1 січня — 30 червня 1944__12 ________ 2 974 ________ 15 313 _______ 238 116 ________ 256 415
1 липня — 31 грудня 1944______51 ________ 8 160 ________ 44 373 ________ 895 946 ________ 948 530
1 січня — 30 квітня 1945__20 ________ 10 044 ________ 59 870 ________ 1 235 440 ________1 305 344
1 травня — 8 травня 1945__66 ________ 10 424 ________ 40 930 ________ 583 530 ________ 634 950
ВСЬОГО: ________179 ________ 36 411 ________ 182 377 ________ 3 558 323 ________ 3 777 290


Після 1944 взятих в полон не на території СРСР -по твоєму куди відправляли? в Єгипет чи Турцію?
Так тоді ол інклюзиве ще не було
