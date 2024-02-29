Додано: Нед 29 бер, 2026 00:22
Hotab написав:ЛАД
В видео речь идёт о пленных, взятых во время боёв. У нас был разговор о денацификации после окончания войны. Пленные к денацификации никакого отношения не имели.
После победы солдаты и офицеры вермахта и даже СС никаким наказаниям и денацификации не подвергались, если не было сведений об их личных военных преступлениях.
Наскільки мені відомо, не тільки полонені в боях, тобто ДО 9 травня 1945 пройшли через табори і трудову повинність. А всі
, включно з тими хто склав зброю в травні з 2 по 8 при послідовній капітуляції сил в різних кінцях Європи. І всі
, включно з тими кого взяли союзники на Заході, пройшли через табори і роботи. На заході на пару років, рідше 3-4, а в СРСР хто через 2-3, а хто і через 10 повернувся додому.
Випадки, коли перевдягнувся і пішов додому (німець) і не пройшов потім через табір - далеко не масові. А скоріше виключення.
І, як я казав, з СРСР кожен третій додому не повернувся. А це десь мільйон .
Що там в головах у кацапів - невідомо. Вони звичайним польовим бійцям Азову по 15 впаюють . Хоча вони воювали лише проти таких самих комбатантів.
Никогда не слышал о том, чтобы немцев вывозили из Германии в советские лагеря. Возможно, не знаю. Но сомневаюсь.
Буду благодарен за ссылку.
Размещение побеждённых войск (и не только) в лагерях, конечно, было. И фильтрация была. Многих военных преступников так и выловили.
Кстати, тот же Гиммлер пытался скрыться с расчётной книжкой на имя унтер-фельдфебеля Генриха Хицингера. Был задержан патрулём из бывших советских военнопленных. Его доставили в следственный лагерь для гражданских
лиц. "Допрос Гиммлера проводил дежурный офицер капитан Томас Селвестер. Процедура проходила в рутинном порядке, однако Гиммлер назвал своё настоящее имя". Не очень понимаю, почему - надеялся на особое отношение как к высокопоставленной особе? После этого его доставили в штаб 2-й британской армии, где во время медосмотра он раскусил спрятанную во рту капсулу с цианидом.
"Азов" был демонизирован россиянами и представлялся росс. пропагандой как "нацистское" формирование. Не буду обсуждать, почему В результате такого мнения придерживались и на Западе, долгое время даже после начала войны туда были запрещены поставки американского оружия. Запрет был отменён только к лету 2024. В РФ он был признан террористической организацией.
Додано: Нед 29 бер, 2026 00:27
ЛАД
Ну прям готових посилань у мене нема. Але напрямок пошуку можу підказати.
Офіційні та академічні джерела
1. НКВС / МВС СРСР — статистика полонених
• «Военнопленные в СССР. 1939–1956» (ред. М. Загорулько, В. Земсков)
• Містить архівні дані НКВС.
• Фіксує, що після капітуляції (травень 1945) масово реєстрували і етапували німецьких військових у табори.
• Показує загальну цифру ~2,8 млн німців у полоні.
👉 Це ключове джерело, бо базується на радянських архівах.
⸻
2. Rüdiger Overmans — німецьке дослідження втрат
• Overmans, “Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg”
• Підтверджує, що значна частина військових, які капітулювали в травні 1945 на Сході, потрапили в радянський полон, навіть якщо здача була хаотичною.
• Аналізує долю тих, хто “зник” у травні — більшість із них ідентифіковані як полонені СРСР.
⸻
3. Norman Naimark
• “The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949”
• Описує практику:
• суцільного збору німецьких військових після капітуляції,
• їх інтернування незалежно від формальностей здачі.
• Прямо зазначає, що радянські війська розглядали всіх військових як військовополонених.
⸻
4. Військово-історичні дослідження про “котли” травня 1945
Приклад: Курляндський котел (Латвія)
• Після капітуляції 8–9 травня 1945:
• ~180 000 німецьких солдатів здалися Червоній армії;
• усі були відправлені в табори.
• Джерела:
• David Glantz (радянсько-німецький фронт)
• німецькі військові архіви (Bundesarchiv)
⸻
Приклад: Прага (травень 1945)
• Частини групи армій “Центр” намагалися здатися американцям, але:
• були оточені Червоною армією;
• масово взяті в полон після 9 травня.
• Джерела:
• Karel Kaplan, “The Short March”
• чеські та німецькі історичні дослідження
⸻
5. International Committee of the Red Cross (ICRC)
• Повоєнні звіти:
• підтверджують, що СРСР затримував і утримував німецьких військових як POW, навіть після офіційного завершення бойових дій;
• фіксують проблеми з доступом до таборів і обліком полонених.
⸻
🧾 Що саме вони підтверджують
У сукупності ці джерела показують:
• після 8–9 травня 1945:
• не існувало “нейтрального” статусу для озброєного військового;
• радянська практика була такою:
• затримати,
• зареєструвати,
• відправити в табір.
Тобто навіть якщо підрозділ:
• просто склав зброю,
• або не встиг формально здатися,
→ його все одно де-факто оформлювали як військовополонених.
⸻
Якщо хочеш точніше
Можу дати:
• прямі цитати з цих робіт (з перекладом),
• або конкретні архівні документи НКВС про етапування (з номерами фондів).
Додано: Нед 29 бер, 2026 00:30
ЛАД написав:
Никогда не слышал о том, чтобы немцев вывозили из Германии в советские лагеря.
Хто б сумнівався
Є вікіпедія
Країни, __Загальна к-сть полоненних__Кількість загиблих полонених__% смертності
СРСР ______________ 3 150 000 ______________ 1 094 250 ______________ 34,7 %
Східна та Пів-Східна Європа __289 000 ______________ 93 028 ______________ 32,2 %
Франція ______________ 937 000 ______________ 24 178 ______________ 2,6 %
США ______________ 3 097 000 ______________ 5 802 ______________ 0,2 %
Британська імперія __3 635 000 ______________ 1 254 ______________ 0,03 %
ЗАГАЛОМ ______________ 11 108 000 ______________ 1 217 382 ______________ 11,0 %Ось по датах
Період взяття в полон ___Генерали___Офіцери___Унтер-офіцери___Солдати___Загалом:
22 червня — 31 грудня 1941____— ________ 303 ________ 974 ________ 9 352 ______10 602
1 січня — 30 червня 1942__1 ______161 ________762 ________5 759 ________6 683
1 липня — 31 грудня 1942___2 ________ 1 173 ________ 3 818 ________ 167 120 ________ 172 143
1 січня — 30 червня 1943___27 ________ 2 336 ________ 11 865 ________ 350 653 ________ 364 881
1 липня — 31 грудня 1943___—________ 866 ________ 4 469 ________72 407 ________77 742
1 січня — 30 червня 1944__12 ________ 2 974 ________ 15 313 _______ 238 116 ________ 256 415
1 липня — 31 грудня 1944______51 ________ 8 160 ________ 44 373 ________ 895 946 ________ 948 530
1 січня — 30 квітня 1945__20 ________ 10 044 ________ 59 870 ________ 1 235 440 ________1 305 344
1 травня — 8 травня 1945__66 ________ 10 424 ________ 40 930 ________ 583 530 ________ 634 950
ВСЬОГО: ________179 ________ 36 411 ________ 182 377 ________ 3 558 323 ________ 3 777 290
Після 1944 взятих в полон не на території СРСР -по твоєму куди відправляли? в Єгипет чи Турцію?
Так тоді ол інклюзиве ще не було
Додано: Нед 29 бер, 2026 00:49
Shaman написав:
.........
трошки про інше, але головна ідея не змінюється, якби солодко не співали ЛАДИ
[url=https://nv.ua/ukr/ukraine/events/tvorec-karti-ukrajini-tragediya-stepana-rudnickogo-yakiy-geografichno-obgruntuvav-nezalezhnist-50595749.html?code=980b6058-abfc-4dca-b1c9-2858cc9c4a33
Кстати, не обратили внимание в статье по ссылке, что доносы на его писал вполне щирый украинец ]Творець карти України. Як вчений зі світовим ім'ям повірив більшовикам і переїхав з Праги до Харкова, ...[/url]для доступу до статті треба ввести email
як гадаєте, чим закінчився його переїзд? на найближчі десятиріччя вибір українця на території Раші один - або він русифікується, або його витіснять або знищать. але ЛАД чомусь принципово не хоче українізуватися - це українці мають русифікуватися. така от гра в одні ворота...
Подтверждаете гордое звание пропагандона?
Боитесь, лишат?
В сталинские времена пострадали только украинцы?
Мало было расстреляно и сидело людей всех национальностей?
Кстати, не обратили внимание в статье по вашей ссылке, что доносы на него писал вполне щирый украинец Володимир Геринович, львовянин, "Учасник проголошення Західноукраїнської Народної Республіки". Он, правда, тоже отсидел с "кінця грудня 1933 до 1946". Но выжил.
Додано: Нед 29 бер, 2026 00:55
Hotab написав:ЛАД
Ну прям готових посилань у мене нема. Але напрямок пошуку можу підказати.
Офіційні та академічні джерела
.........
Спасибо.
Но я, вроде, не отрицал лагеря. Они были и в западных зонах оккупации. И не только для военнопленных.
Я говорил о том, что не слышал об отправке военнопленных из Германии в Союз.
И спрашивал именно об этом.
И ещё раз - это, во-первых, не денацификация, во-вторых, было в условиях оккупации , о чём у нас речь не идёт.
Додано: Нед 29 бер, 2026 01:43
budivelnik написав:
дата ____ ракет ____ дронів
| Дата | Ракети/БПЛА (шт.) | Перехоплення (%) | Жертви (загиблі/поранені) |
|---|---|---|---|
| 01.03 | ~650 | 97% | 9 / 40+ |
| 02.03 | ~120 | 98% | 0 / 12 |
| 03.03 | ~450 | 94% | 6 / 85 |
| 04.03 | ~350 | 95% | 4 / 60 |
| 05.03 | ~350 | 99% | 0 / 8 |
| 06.03 | ~200 | 96% | 1 / 15 |
| 07.03 | ~220 | 97% | 0 / 22 |
| 08.03 | ~90 | 99% | 0 / 3 |
| 09.03 | ~280 | 92% | 2 / 200 |
| 10.03 | ~110 | 98% | 0 / 14 |
| 11.03 | ~400 | 95% | 0 / 179 |
| 12.03 | ~150 | 97% | 0 / 9 |
| 13.03 | ~80 | 99% | 0 / 2 |
| 14.03 | ~130 | 98% | 0 / 11 |
| 15.03 | ~310 | 96% | 0 / 34 |
| 20.03 | ~240 | 93% | 0 / 28 |
| 21.03 | ~260 | 94% | 0 / 19 |
| 25.03 | ~240 | 96% | 0 / 12 |
| 27.03 | ~180 | 95% | 1 / 45 |
Так собі статистика ефективності. Біда тільки що кількість пусків падає бо чим більше ракет іран випустить ракет по ізраелю тим скоріше наступить економічний колапс ірану.
Так ти писав про пуски по Україні? Жаль щось в твому прогнозуванні нетак в росії ніяк голодні бунти не починаються...
Додано: Нед 29 бер, 2026 01:44
А вообще-то, я надеялся, что мой ответ sashaqbl вызовет другую реакцию.
Понимаю, что "идея" с референдумом несколько фантастическая. Хотя...
Но надеялся на обсуждение вариантов, на что можно согласиться ради заключения мира, какие уступки можно считать допустимыми.
Сначала andrijk777 с _hunter"ом увели обсуждение в сторону. А потом свелось к тому же, что обычно. Кто-то считает, что мир невозможен и нечего обсуждать, воевать надо, кто-то любой мир сводит к капитуляции. Кто-то при обсуждении мира почему-то начинает говорить о проблемах, которые могут быть только при оккупации.
О том, что, действительно, может быть важным - с кем и как вести переговоры, на какие уступки можно пойти, нужен ли, в конце концов, мир вообще или надо воевать до... чего?, никто обсуждать не хочет.
О том, что будет со страной, если война продлится ещё 2-3-4-... года, думать тоже никто почему-то не хочет. Или все ждут только открытия границ, чтобы слинять?
