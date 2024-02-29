

Офіційні та академічні джерела



1. НКВС / МВС СРСР — статистика полонених

• «Военнопленные в СССР. 1939–1956» (ред. М. Загорулько, В. Земсков)

• Містить архівні дані НКВС.

• Фіксує, що після капітуляції (травень 1945) масово реєстрували і етапували німецьких військових у табори.

• Показує загальну цифру ~2,8 млн німців у полоні.



👉 Це ключове джерело, бо базується на радянських архівах.



⸻



2. Rüdiger Overmans — німецьке дослідження втрат

• Overmans, “Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg”

• Підтверджує, що значна частина військових, які капітулювали в травні 1945 на Сході, потрапили в радянський полон, навіть якщо здача була хаотичною.

• Аналізує долю тих, хто “зник” у травні — більшість із них ідентифіковані як полонені СРСР.



⸻



3. Norman Naimark

• “The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949”

• Описує практику:

• суцільного збору німецьких військових після капітуляції,

• їх інтернування незалежно від формальностей здачі.

• Прямо зазначає, що радянські війська розглядали всіх військових як військовополонених.



⸻



4. Військово-історичні дослідження про “котли” травня 1945



Приклад: Курляндський котел (Латвія)

• Після капітуляції 8–9 травня 1945:

• ~180 000 німецьких солдатів здалися Червоній армії;

• усі були відправлені в табори.

• Джерела:

• David Glantz (радянсько-німецький фронт)

• німецькі військові архіви (Bundesarchiv)



⸻



Приклад: Прага (травень 1945)

• Частини групи армій “Центр” намагалися здатися американцям, але:

• були оточені Червоною армією;

• масово взяті в полон після 9 травня.

• Джерела:

• Karel Kaplan, “The Short March”

• чеські та німецькі історичні дослідження



⸻



5. International Committee of the Red Cross (ICRC)

• Повоєнні звіти:

• підтверджують, що СРСР затримував і утримував німецьких військових як POW, навіть після офіційного завершення бойових дій;

• фіксують проблеми з доступом до таборів і обліком полонених.



⸻



🧾 Що саме вони підтверджують



У сукупності ці джерела показують:

• після 8–9 травня 1945:

• не існувало “нейтрального” статусу для озброєного військового;

• радянська практика була такою:

• затримати,

• зареєструвати,

• відправити в табір.



Тобто навіть якщо підрозділ:

• просто склав зброю,

• або не встиг формально здатися,



→ його все одно де-факто оформлювали як військовополонених.



⸻



Якщо хочеш точніше



Можу дати:

• прямі цитати з цих робіт (з перекладом),

• або конкретні архівні документи НКВС про етапування (з номерами фондів).





