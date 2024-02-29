Додано: Нед 29 бер, 2026 12:31

Banderlog написав: budivelnik написав: Що там народна мудрість казала про дурнів

Які якщо чогось не знають - то обовязково збрешуть...

1 Я писав що удари роССії ракетами по мирних мешканцях - економічно неефективні, бо від того що ракета вартістю в 3 млн+доларів вбє 1-3 цивільних - то розвал педерації відбудеться швидше ніж вона досягне відмітки в 5% вбитих цивільних в Україні.

Так казав?

А ти що приплів?

2 Чому тобі і ладам подобається що США будуть довше ніж розраховувалось розбирати на молекули союзника педерації- Іран?

Ти ж на фронті, чим менше в педерації союзників-тим легше тобі.

ще раз, то війна не сша а ізраелю. Те що іран там завяз і не може я тільки -за.



Тобі баламуту не поняти, що економічна ефективність міряється трохи інакше. Населення не оловяні солдатики з наполеонівських війн, що стоять шеренгами біля станків і незважають на загиблих.

"5 %" не стали очікувати поки їх вбють, стали на тапки і смахали в єс. Ракети летять і далі, федерація не завалилась.

Я думав що навіть твої куці знання дадуть тобі можливість зрозуміти різницю між нашими позиціями1 На відміну від тебе я не працюю на тещоб ТИ БУВ в ОКОПІ, а раз так тотвоє бажанняЗАГНАТИ МЕНЕ в ОКОП -це хотелка неадеквата2 Я НЕ запускаю ракети і не ЗАКЛИКАЮ населення приймати ці ракети на груди....Я просто констатую фактТой хто вирішив позапускати ракети по Україні - потрапив в ситуацію , колиРАКЕТИ ще єА толку від їх запуску все менше і менше3 В той самий час, за останні 4 роки в України зявились СВОЇ засоби ударів по тилам педерації...І якщо минулого року ми вибивши 20% промисловості нафтопереробки - опустили обєми всього на 1,5%.. то це було виключно тому що на той момент в педерації було надлишкових 20% потужностейТепер подивимось як буде цього року, коли 40% нафтового експорту ЗАБЛОКОВАНО всього за три дні ударі ..А якщо такі удару продовжаться ще 30 днів...?Думай, .... якщо є чим.