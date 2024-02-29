|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 29 бер, 2026 14:26
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
........
Війна штука така, призводить до руйнувань і жертв. "Нємчура" на початку війни була союзником срср, і вони з радістю спільно робили руйнування, і вбивали населення тих країн, на які напали будучи союзниками.
Але віддуватися врешті довелося тільки німцям
Украина как часть СССР принимала во всём этом участие.
Или опять начнутся песни о "колониальных войсках"?
Предлагаете выплатить репарации Польше и кому там ещё?
Давайте вернём Польше Львов, который был подлым ударом в спину захвачен Красной армией и, как пишет укр. Вики, оккупирован СССР до 1991 (с небольшим перерывом на немецкую оккупацию). Вернём выселенным оттуда полякам их квартиры и земли. Или хотя бы выплатим их стоимость по сегодняшним ценам.
Интересно у нас получается - как что-то хорошее (например, "Украина принимала участие в борьбе с нацизмом") так Украина. Как что-то не очень, так "это кляті москалі".
И, может, начнёте о нашей войне тоже говорить: "Війна штука така, призводить до руйнувань і жертв", ничего особенного?
Я нічого не пропоную, вже все було давно зафіксовано міжнародними угодами.
Зауваження було тільки на оте ваше "нємчура відновлювала". Якось лицемірно насправді, бо срср був з німцями союзником і вони спільно розпалили другу світову війну.
"Колишній союзник, Німеччина, як програвша сторона була змушена платити репарації і працювати над відновленням свого колишнього союзника, срср". От так якось коректніше
Бросьте, уважаемый.
Не буду спорить с этой вашей фразой. Хотя и полная чушь. Бесполезно и надоело
Но, во-первых, "нємчура відновлювала" - таких слов у меня и близко не было. Об этом писали Хотаб, будивельник и примерно то же написали и вы.
Во-вторых, "все було давно зафіксовано міжнародними угодами", составленными державами- победителями. Мнением не только побеждённых, но и жертв (как Польша или Чехословакия) никто не интересовался. Львовские поляки, которые составляли большинство довоенного Львова и которых выгнали оттуда, не были побеждёнными врагами, в отличие от судетских немцев. Львовские евреи, расстрелянные немцами (кстати, с помощью украинских националистов) компенсацию за потерянное имущество получить по естественным причинам уже не могут. Но, возможно, есть родственники, которые могли бы получить такую компенсацию. Германия намного после войны выплачивала компенсации жертвам нацизма - и евреям. и Польше, и советским гражданам, угнанным на работы в Германию и детям войны.
По вашей логике Украине тоже не мешало бы выплатить что-то жертвам войны как колишньому союзнику Германии (в составе СССР).
Осторожнее надо с историей.
«Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки»
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 39493
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 29 бер, 2026 14:30
pesikot написав: fox767676 написав:pesikot
Якщо срср був спільником Рейху, чому Франція з Британією не оголосили йому війну як Рейху?
Знову совкова пропаганда
СРСР був спільником Рейху - це факт
Це в тебе підньосовкова пропаганда 1990 р.
ти розумом лишився довірливим, не схильним до аналізу і фактчекінгу підлітком
Навіть Польща не оголосила війну СРСР
Поляки знали чиє сало вони з'їли
СРСР зайшов в те, що було приначено йому британським міністром Керзоном 1920р, навіть не всі етнічні українські/білоруські землі. Може Львів +/-. Тільки в тому можуть бути претензії в українців до СРСР, в цих подіях 1939, що мало звільнили від Польщі. Рідне село дружини Хрущова Ніни Кухарчук на Холмщині так і залишилось під польским чобітом
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 29 бер, 2026 14:38, всього редагувалось 5 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5434
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 29 бер, 2026 14:31
tumos написав: Faceless написав:
Я нічого не пропоную, вже все було давно зафіксовано міжнародними угодами.
Зауваження було тільки на оте ваше "нємчура відновлювала". Якось лицемірно насправді, бо срср був з німцями союзником і вони спільно розпалили другу світову війну.
"Колишній союзник, Німеччина, як програвша сторона була змушена платити репарації і працювати над відновленням свого колишнього союзника, срср". От так якось коректніше
Лицемерие - это называть СССР и Германию союзниками. Тридцатые годы. Глава Рейхсбанка Ялмар Шахт имел тесные дружеские контакты с Монтегю Номанном (глава банка Англии). Через созданный банк международных расчетов финансировалась избирательная компания нацистов. Переводы англо-американских компаний.
А что там с англо-германским соглашением от 1935 года ? Разрешение строительства подводных лодок, увеличение общего числа немецких кораблей.
Англо-германская декларация от 30 сентябры 1938 года.
Давайте по порядку...
Немає ВІЧНИХ СОЮЗІВ...
Договір про ненапад між СРСР і Французькою Республікою (1932)
29-11-1932
Договір про ненапад СРСР-Польща
1932 рік
Договор о взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических республик и Республикой Чехословацкой
16-05-1935
А потім бах і
Договір про ненапад СРСР-Німеччина
23-09-1939
Тобто на момент ПОЧАТКУ Другої Світової СРСР була СОЮЗНИКОМ гітлерівської Німеччини
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28277
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 3007 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 29 бер, 2026 14:41
Очень понравилось сравнение страданий от отказа поездки в Монако и нахождения на фронте, где можно стать инвалидом или просто потерять такую мелочь, как жизнь.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 39493
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 29 бер, 2026 14:44
ЛАД написав:
Но, во-первых, "нємчура відновлювала" - таких слов у меня и близко не было. Об этом писали Хотаб, будивельник
Парторг а знайди но в мене слово -німчура......
Не знайшов
То виявляється якщо тобі це приписують -то ти в страшному гнів
А комусь те саме приписати
То це правильно і доцільно
То ти в трусах зараз чи в хрестику?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28277
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 3007 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 29 бер, 2026 14:45
fox767676 написав:
.......
ні вище за совка Лада
И вы туда же.
Вот только по мнению местных спецов вы не меньший совок, чем я.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 39493
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 29 бер, 2026 14:47
ЛАД написав: Faceless написав:
Я нічого не пропоную, вже все було давно зафіксовано міжнародними угодами.
Зауваження було тільки на оте ваше "нємчура відновлювала". Якось лицемірно насправді, бо срср був з німцями союзником і вони спільно розпалили другу світову війну.
"Колишній союзник, Німеччина, як програвша сторона була змушена платити репарації і працювати над відновленням свого колишнього союзника, срср". От так якось коректніше
Бросьте, уважаемый.
Не буду спорить с этой вашей фразой. Хотя и полная чушь. Бесполезно и надоело
я ж кажу - срср союзник нацистської Німеччини - не може бути. пакт Молотова Рібентропа вигадали (особливо секретний протокол)
Но, во-первых, "нємчура відновлювала" - таких слов у меня и близко не было. Об этом писали Хотаб, будивельник и примерно то же написали и вы.
Во-вторых, "все було давно зафіксовано міжнародними угодами", составленными державами- победителями. Мнением не только побеждённых, но и жертв (как Польша или Чехословакия) никто не интересовался. Львовские поляки, которые составляли большинство довоенного Львова и которых выгнали оттуда, не были побеждёнными врагами, в отличие от судетских немцев. Львовские евреи, расстрелянные немцами (кстати, с помощью украинских националистов) компенсацию за потерянное имущество получить по естественным причинам уже не могут. Но, возможно, есть родственники, которые могли бы получить такую компенсацию. Германия намного после войны выплачивала компенсации жертвам нацизма - и евреям. и Польше, и советским гражданам, угнанным на работы в Германию и детям войны.
По вашей логике Украине тоже не мешало бы выплатить что-то жертвам войны как колишньому союзнику Германии (в составе СССР).
Осторожнее надо с историей.
«Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки»
черговий накид на українців. докази є про допомогу в розстрілах? от поляки чомусь заперечують навіть назви польські табори смерті, лише німецькі табори смерті на території Польщі. а так за логікою ЛАДа треба звинуватити поляків в допомозі знищення в тому ж Аушвиці...
хто в нас правонаступник срср (частково ідейний) - Раша? туді всі питання
що там з пропозиціями миру?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 12197
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 825 раз.
- Подякували: 1759 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 29 бер, 2026 14:47
fox767676 написав:
СРСР зайшов в те, що було приначено йому британським міністром Керзоном 1920р
В 1920 році ?
Запалюй далі )))
в 1920 році ніякого СРСР ще не було, а йому вже хтось щось призначив )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13752
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 550 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 29 бер, 2026 14:48
ЛАД написав:
Очень понравилось сравнение страданий от отказа поездки в Монако и нахождения на фронте, где можно стать инвалидом или просто потерять такую мелочь, как жизнь.
Це ти останні 30 років СТРАЖДАЄШ живучи в державі яке твоє педераційне нарєчіє не поважає і насильно захищає тебе від бурятів. яким ти хочеш здатись....
Якби я СТРАЖДАВ за СЕБЕ - то плюнув би і поїхав може не в монако, але в ту ж чорногорію точно..
Але я ПЕРЕЖИВАЮ за фронтовиків(на відміну від совка а-ля ти) і тому НЕ ЇДУ в Монако тільки тому що всі відкладені на Монако гроші - віддаю на фронт
Так що знову
Труси-Хрестик
ПС
на наступний раз якось уважніше маніпулюй, а то дурнем виглядаєш влазячи в дискусію в якій навіть учасники дискусії прийшли до якогось спільного знаменника.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 29 бер, 2026 14:50, всього редагувалось 1 раз.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28277
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 3007 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 29 бер, 2026 14:48
fox767676 написав: Faceless написав:
Якось лицемірно насправді, бо срср був з німцями союзником і вони спільно розпалили другу світову війну.
нічого срср не розпалив
Польща у 1939 була расистською державою, маючи 20% східнослов’янського населення, мала мізерне його представництво у органах влади, генералітеті, навіть офіцерському складі. Почитайте хоча б провідників ОУН-УПА
В 1938 разом з Рейхом брала участь у розпилі ЧехоСловаччини, після війни змусили повернути загарбане
Чехословаччину пиляли всі кому не ліньки. У політиці святих нема.
Яка різниця шо там було в Польщі? Тим більше нею початок 2СВ не обмежився. І типу як Польща була типу расистською, то це жах-жах-жах, давайте з іншими расистами-нацистами укладемо союз, щоб її попилять, і Фінляндію спокійно теж
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37517
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8306 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|1059
|
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
|
|36
|251716
|
|
|1493
|456024
|
|