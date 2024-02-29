Додано: Нед 29 бер, 2026 16:58
ЛАД написав: Shaman написав:
..........
демагогія - це звинуватити без доказів. ви почали про допомогу українських націоналістів - бо вони вам не подобаються чи так ще в срср вчили? окремі представники так, допомагали - найбільше з німцями співпрацювали саме руські - скільки було їх там в РОА? а накидати не треба.
Искать для вас доказательства?
Увольте.
Как тут пишут в гугле вас не забанили.
А мне как-то надоело тратить время и выполнять задания. которые мне тут дают все, кому не лень.
Да, співпрацювали и русские, и французы, и многие другие.
Но это аргумент из разряда: "А у вас негров линчуют". С русскими и французами пусть разбираются Россия и Франция. И РОА в РФ никто героями не делает.
а може все простіше? немає доказів, то вони й не шукаються. а є лише радянські голослівні звинувачення або просто вигадки.
деякі чиновники на Раші розповідають, як їхні діди воювали під російським прапором - так й хочеться спитати більш детально, за кого ж воювали?
Идейную общность с вами обсуждать точно не буду. Вы в этом почти полный профан.
щоб не вийти на "идейную общность" сучасної Раші та нацистської Німеччини?
ви ж там збиралися щось обговорити. чи ви це так взагалі, "для красного словца так сказать". коли доходимо до конкретики - нема що обговорювати? все, що можна обговорювати я перелічив - бо саме я обговорюю, як можна укласти перемир'я...
Нужно не перемирие, а мир.
Так начинайте.
Только, пожалуйста, ясно и понятно личное мнение
, а не бла-бла-бла. Чтобы вы потом не писали, что я вам что-то приписываю.
так я вже ж почав https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5944581#p5944581
знову не помітили? буває
якщо щось не зрозуміло, чогось не вистачає - то ви питайте, я спробую пояснити
й як вам не подобається правда від sashaqbl
, так ви й ігноруєте той факт, що поки на Раші не зміниться влада, то завжди буде високий ризик повторення 2022 року - його можна пробувати ігнорувати, як ми це робили до 2022 року, але він буде...
як не буде миру між Ізраілем та Хамасом або іранською релігійною клікою. тільки після зміни влади в цих мусульманських країнах...
Додано: Нед 29 бер, 2026 17:01
prodigy написав:
...............
зранку брент - 112,6
WTI - 99,64.
........
Откуда дровишки?
Сегодня, вроде, выходной, торгов нет.
Додано: Нед 29 бер, 2026 17:05
ЛАД написав: prodigy написав:
...............
зранку брент - 112,6
WTI - 99,64.
........
Откуда дровишки?
Сегодня, вроде, выходной, торгов нет.
питання, звідки ви взяли "Сейчас брент - 105,32"?
Додано: Нед 29 бер, 2026 17:09
ЛАД написав:Но я же говорю - спорить с вами бесполезно и не имеет смысла.
Вы "не видите" вполне конкретных аргументов фокса и tumos"а.
Для вас априори виноват СССР.
Не бачив аргументів, що б дійсно заперечували мої тези.
срср винний, безумовно, але, звісно, я не знімав відповідальність з німеччини, якщо ви на це натякаєте.
Чи сприяла політика тогочасної Європи на сміливість гітлера? Безумовно. Тему "замирення агресора" вже хто тільки не обсмоктував. Чи знімає це відповідальність з срср, що був союзником рейху узгоджено з німеччиною почав агресію в Фінляндії і в Польщі? Звісно ні
Додано: Нед 29 бер, 2026 17:14
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Если объективно, то аншлюс и сдача Чехословакии в Мюнхене гораздо больше способствовали агрессивным устремлениям Гитлера, чем договор с СССР.
Якщо забути маленький нюанс..
Чехословаччину ЗДАЛИ щоб УНИКНУТИ Війни...(ні Англія, Ні Франція , після здачі Чехословаччини НЕ ЗАХОПИЛИ жодного метра чужої Території)
Пакт Молотова-Рібентропа підписали щоб РОЗПОЧАТИ Війну..
Через 2 тижні після підписання була окупована частина Польщі.....
А так ви праві....
"Благими намерениями..."
Аншлюс и раздел Чехословакии можно было предотвратить без войны.
Достаточно было громко стукнуть кулаком по столу. Тогда ещё Гитлер испугался бы даже этого.
Германия подписала Мюнхен, щоб РОЗПОЧАТИ Війну.
Частина Чехословакии была окупована не через неделю, а сразу после Мюнхена.
Чем Чехословакия хуже Польши?
Ютюбютю .... який ти спритний.....
А ще який сміливий....
Так і пуйла можна було спинити треба було грохнути по столу..... кайзеру вільгельму, щоб членіна в запломбованому вагоні не перевозив...
