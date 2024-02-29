fler написав:.......... До чого тут африканці чи китайці - в них війна йде? А молодих кацапів утилізують в Україні понад 30 тисяч на місяць. Чи багато жінок захочуть народжувати, знаючи, що чоловіка можуть мобілізувати або (якщо він вже на війні) він може повернутися калікою чи в мішку? Які перспективи потім у цієї жінки - народити та виховувати без батька чи з батьком-калікою, який потребує довічного догляду? Чи багато бажаючих одружитися з жінкою, в якої вже є дитина? Повірте, кратно менше, ніж з тою, яка ще не народжувала.
fler написав:Скільки утилізовано в Україні - хз, але навряд чи війна сприяла буму народжуваності, враховуючи як скорочувалися доходи населення.
Зависимость доходов населения и рождаемости возможно связаны, но не так все однозначно. Взаимосвязь скорее обратная. Например, взять Китай. Плодились раньше как мыши, когда были бедными. Сейчас заметно растолстели и рождаемость ... упала. Интересная зависимость возникает с рождаемостью у толстых.
Или взять Африку. Рождаемость там сейчас офигенная. Число детей в семьях зашкаливает мягко говоря. Хотя живут бедненько. Наверное.
Звідки ви берете інформацію про стан життя на расії? Про їх рівень життя та вплив війни на цей рівень житя?
Shaman написав:назву Русь мала інша держава. це якби турки назвали себе Турецькою Візантією, бо бач захопили Константинополь. але їм це було не потрібне, тому називаються просто Туреччиною, й не розповідають про свою історію від народження Христа...
пане історик, Візантією свою державу не називав ніхто Візантійці називали її Рим. І після завоювання турками ніхто нікуди не пішов. Державу турки називали Рум, султан мав титул імператора руму. А туреччиною вона стала в 1922 році після того як турки вигнали та згеноцидили більшість не асимільваних греків армян і курдів. Отака фігня малята. Не підкаже пан історик як англія стала британією великою? І в кого вкрала назву?
fox767676 написав:Любий друже, не було ніякої "Візантії", була 2 тис. річна Римська Імперія "Візантийці" називали себе римлянами "ромеями", хоча здебільшого були греками,
Ніїто не голосив що "вкрали назву"
випередили. Забув сказати шо я теж, як римун, є римлянином
Жаль шаман не красуня
Banderlog написав:Забув сказати шо я теж, як римун, є римлянином
Я забув сказати що главфашист міжвоєнної Румунії,(Залізна гвардія) якого боялися і король, і маршал Антонеску мав справжнє прізвище Зеленський
Корне́ліу Зеля Кодря́ну (рум. Corneliu Zelea Codreanu, справжнє ім'я — Корнелій Кодря́ну[4], рум. Corneliu Codreanu, 13 вересня 1899, Хуші, жудець Васлуй, Румунська Молдова, Румунія — 30 листопада 1938, Тинкебешть, жудець Ілфов, Валахія, Румунія) — румунський націоналіст, політичний діяч українсько/польсько-німецького походження, творець та очільник націоналістичної організації «Легіон Архангела Михайла» (Legiunea Arhanghelul Mihail), відомого також як «Залізна гвардія» (Garda de Fier). Послідовники іменували його «Капітан» (Căpitanul).
Життєпис Народився в Румунській Молдові у 1899 році. Був сином вчителя старших класів з невеличкого молдовського містечка. По батьковій лінії мав польське (Зелінський), а по материнській — німецьке походження.
Corneliu Zelea(Зеля!!!) Codreanu
Мне вообще нравится шум, поднятый нынешними умниками о том, что Россия не имеет права называться Россией. "Это Московия!" Вот просто интересно, почему Галицько-Волинське князівство имело право называться Руським королівством, а Московское нет? Чем князь Данило лучше князя Юрия? А вообще, использование истории (а чаще исторических мифов) для обоснования каких-то сегодняшних претензий ни к чему хорошему не приводит.
Тим що московське було на заліссі, і ніколи до Русі відношення не мало. З тим же успіхом могли б Швецією назватися