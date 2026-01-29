Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 13:01

  ЛАД написав:
...
«Достигнут значительный прогресс, но если по какой-либо причине соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, что, вероятно, и произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно «открыт для бизнеса», мы завершим наше прекрасное «пребывание» в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харг», — написал Трамп.
Трамп также пригрозил атаковать опреснительные установки, которые снабжают Иран чистой водой.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/trump-calls-irans-current-leaders-very-reasonable-pakistan-prepares-host-talks-2026-03-30/
Ничего не напоминает?

а щодо цього. я гадаю, цього не станеться, це так важель впливу. тому Раша намагається це зробити, а США лише погрожує. але в Раші не виходить, а США за потребу зможуть. бо питання про що? про блокування Ормузької протоки - на кону виживання багатьох країн. якщо Іран не піде на компроміс, ніхто не буде згадувати, з чого все почалося - його все одно примусять до розблокування...
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 13:17

  Hotab написав:
Позицію вас обох я чітко знаю і розумію. Нічого нового давно не бачу)
Нічию сторону приймати не хочу, бо там і нема чітких різних сторін. Досі не розумію за що ви там рубаєтесь))

й насправді це ознака що проруська пропаганда працює.

бо позиції не однакові - якщо коротко, то ЛАД так чи інакше пропонує підпасти під вплив Раші, він не хоче визнати, що можна існувати взагалі без Раші, як це роблять купа країн Європи. при поточній владі Раші, при їх політиці, коли будь-яка критика на Раші - це вже екстремизм.

загалом позиція зараз одна - ми готові до перемовин, але Раша не хоче поки їх, й лише імітує. це зрозуміло всім адекватним людям. не зрозуміло лише ІПСОшкам. й деяким місцевим дурникам, яких ніяк не відпустить руський мир - ці все намагаються звинуватити Україну у відсутності результатів перемовин
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:загалом позиція зараз одна - ми готові до перемовин, але Раша не хоче поки їх, й лише імітує. це зрозуміло всім адекватним людям. не зрозуміло лише ІПСОшкам. й деяким місцевим дурникам, яких ніяк не відпустить руський мир - ці все намагаються звинуватити Україну у відсутності результатів перемовин

давай уже нарешті "не словом а ділом", щоб рф здригнулась і почала просити негайного миру.
А то строчите тут без кінця про якихось "ми", які повинні, у яких нема вибору і т.д.
Чомусь ці "ми" та "адекватні люди" не воюють по 1001 причині а на фронті виходить, переважно ті самі неправильні українці, про яких постійно пишеш
Letusrock
 
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 13:43

  ЛАД написав:Яка чітка ідея була у заходу? Окрім УПА і націоналізму?
А схід наелся идей в Союзе и уже хотел не идей, а нормальной жизни. Особенно, после 90-х.

Шо ви вчепились в "нормальной жизни"? А захід не хотів "нормальной жизни"? Хорошого життя хочуть усі і завжди.
В тому і діло що схід хотів лиш "нормальной жизни" і більш нічого.
А захід хотів демократії, свободи, чесних виборів, і стати звичайною європейською країною. Не вийшло, нажаль, але бажання було(є).
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 13:47

:shock:

США не підтримуватимуть країни, які не можуть отримати паливо через Ормузьку протоку, — Трамп

Він заявив, що таким державам варто купувати енергоносії у США або самостійно вирішувати питання безпеки маршруту, додавши, що Іран «фактично зламаний».
Xenon
 
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 13:54

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:шкода персів... отак буває, допускаєш диктатуру до влади - а потім вигрібаєш по повній, й нема коли жалітися...

Бідні перси, так відгібають бідні.
Не те що українці, демократія, свобода, вже 4+ років постійного щастя.

так українці хоч волають, як все погано - а в Персії за волання можна реально огрести. але це ніяк не розуміють всі критики України, вважають, що це як даність...

Я давно зрозумів що тобі краще як "в Персії", а ще краще як "за Сталіна".
Але знаєш, за Сталіна легко могли і свого розстріляти.
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 13:57

❗️❗️❗️ Погані новини: €90 млрд допомоги Київ може НЕ отримати, — глава дипломатії ЄС Кая Каллас.
Xenon
 
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 14:01

  Xenon написав:
Но как это "може НЕ отримати"?!? :shock: - их же уже местный "практик" посчитал!?! :shock:
_hunter
 
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 14:04

Xenon написав:
Как же вы теперь с псом харчеваться будете?
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 14:06

  _hunter написав:
  Xenon написав:
Но как это "може НЕ отримати"?!? :shock: - их же уже местный "практик" посчитал!?! :shock:

изза одного мелкого упоротого дегенерата мадярского
(Доля Венгрии в бюджете ЕС: примерно около 1%)

к сожалению политика всеобщего одобрения в ЕС - утопична и себя изжила; и надеюсь в будущем она будет отменена как ущербная
Xenon
 
