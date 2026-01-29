Shaman написав:загалом позиція зараз одна - ми готові до перемовин, але Раша не хоче поки їх, й лише імітує. це зрозуміло всім адекватним людям. не зрозуміло лише ІПСОшкам. й деяким місцевим дурникам, яких ніяк не відпустить руський мир - ці все намагаються звинуватити Україну у відсутності результатів перемовин
давай уже нарешті "не словом а ділом", щоб рф здригнулась і почала просити негайного миру. А то строчите тут без кінця про якихось "ми", які повинні, у яких нема вибору і т.д. Чомусь ці "ми" та "адекватні люди" не воюють по 1001 причині а на фронті виходить, переважно ті самі неправильні українці, про яких постійно пишеш
може є пропозиції? немає? то чого лізеш? те, що постійно обсіраєшся, ми й так знаємо...
... «Достигнут значительный прогресс, но если по какой-либо причине соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, что, вероятно, и произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно «открыт для бизнеса», мы завершим наше прекрасное «пребывание» в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харг», — написал Трамп. Трамп также пригрозил атаковать опреснительные установки, которые снабжают Иран чистой водой.
а щодо цього. я гадаю, цього не станеться, це так важель впливу. тому Раша намагається це зробити, а США лише погрожує. але в Раші не виходить, а США за потребу зможуть. бо питання про що? про блокування Ормузької протоки - на кону виживання багатьох країн. якщо Іран не піде на компроміс, ніхто не буде згадувати, з чого все почалося - його все одно примусять до розблокування...
Неужели все так обострилось с Ираном и нефтью. Brent по 108 долларов за баррель. Все потянут страны такие цены.
fox767676 написав:Любий друже, не було ніякої "Візантії", була 2 тис. річна Римська Імперія "Візантийці" називали себе римлянами "ромеями", хоча здебільшого були греками,
Ніїто не голосив що "вкрали назву"
випередили. Забув сказати шо я теж, як римун, є римлянином :wink:
та частина Румунії(де ти) ніколи не була в складі Римської Імперії, вона належала Австро-угорській імперії
А західна частина Румунії(колишня Дакія)-так була в складі Риму. Не примазуйся до Риму, вчи мат часть
баламут) та частина румунії де я, в складі київської русі теж не була. Представляєш як страшно жити? і в складі гетьманської україни не була, а ще не була в складі унр ,чи петлюревської держави. перший раз буковину приєднали до україни в 1940, а другий в 1944. Не нагадаєш хто це зробив?