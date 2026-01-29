Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 31 бер, 2026 16:34
prodigy написав: flyman написав: Xenon написав:
начали ставить на место
* Италия отказала США в доступе к базе Сигонелла на Сицилии * Париж закрыл своё воздушное пространство для военных грузов США
як США виведе свої війська з Європи, ото буде всеєврпейське свято
нічого гіршого вже не станеться,
НАТО без США не питання часу-це оеальність сьогодення
,
як температура в підвалі, вже +13С чи досі +11С
я гадаю цього не станеться. в гіршому випадку поставлять на паузу до зміни Трампа. але те, що ЄС треба відновлювати свій військовий потенціал - оце реалії. якби потім світ не перелякався, коли Великобританія, Франція, Німеччина та Японія наростять свої військові можливості
руські вже зараз можуть починати
Shaman
Додано: Вів 31 бер, 2026 16:35
Xenon написав:
начали ставить на место
* Италия отказала США в доступе к базе Сигонелла на Сицилии * Париж закрыл своё воздушное пространство для военных грузов США
як США виведе свої війська з Європи, ото буде всеєврпейське свято
США уже показало всему миру (как и кацапы 4 года назад) - что король голый;
обгадились в Иране жидким, и теперь ходят с протянутой рукой
то в НАТО вже не вступати, чи як?
flyman
Додано: Вів 31 бер, 2026 16:37
fox767676 написав: flyman написав: pesikot написав:
Коли Трамп починав в Ірані, він консультувався з Європою ?
Ні, не консультувався
Коли зав"яз по самі вуха в Ірані, тоді даа, заволав "допоможіть"
pesikot за Іран
другий зліва
а Прохожий де дівся?
Додано: Вів 31 бер, 2026 16:38
flyman написав: fox767676 написав: flyman написав:
pesikot за Іран
другий зліва
а Прохожий де дівся?
Прохожий завжди ПЕРВЫЙ
Бачиш в нього на піджаку приклеена ситкивка и трохи обриганий халяльним пивом
Востаннє редагувалось
fox767676
в Вів 31 бер, 2026 16:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 31 бер, 2026 16:45
pesikot написав:
То як там у Трампа з Іраном, вже всіх переміг ? Ультиматуму скільки днів вже давав ? )
с 13хвилини
У Трампа в прямому ефірі журналістка Дана питає: як там іранці зараз поживають? чи є у людей їжа, або питна вода?
на що Трампа відповідає: ми разом снідали в Трамп Тауер(башня трампа)...це була нова будівля
журналістка: це було дуже давно
Трамп: ти не змінилась, не можна цього казати (це буде кінцем моєї політичної кар'єри), стала навіть краще ніж була. Що ти для цього робиш, не знаю.
Макіяж і колосся в колір fox ( ліси)
Війна в мозку Трампа не займає багато місця.
ще у відео цікавий момент-які аргументи використовують прихильники трампа в опозиційному зборищі .
Для інформації-3000 протестів в 50 штатах, 8-8,5млн громадян вийшли з гаслами: No kings (ні королям)
Додано: Вів 31 бер, 2026 16:46
Ти диви ... про Сійярто, який зливав інфу Лаврову та отримував від нього вказівки, наші корисні хом"ячкі мовчать ...
Взагалі не коментують, мабуть чекають, чого в ТГ-каналах про це напишуть )) Щоб потім, патужно спростовувати )
Додано: Вів 31 бер, 2026 16:47
flyman написав: * Италия отказала США в доступе к базе Сигонелла на Сицилии * Париж закрыл своё воздушное пространство для военных грузов США
як США виведе свої війська з Європи, ото буде всеєврпейське свято
США уже показало всему миру (как и кацапы 4 года назад) - что король голый;
обгадились в Иране жидким, и теперь ходят с протянутой рукой
то в НАТО вже не вступати, чи як?[/quote]
вступ України в НАТО буде після виходу з НАТО США (десь у 2028році), тоді кінець війні
Додано: Вів 31 бер, 2026 16:50
prodigy написав: pesikot написав:
То як там у Трампа з Іраном, вже всіх переміг ? Ультиматуму скільки днів вже давав ? )
с 13хвилини
У Трампа в прямому ефірі журналістка Дана питає: як там іранці зараз поживають? чи є у людей їжа, або питна вода?
на що Трампа відповідає: ми разом снідали в Трамп Тауер(башня трампа)...це була нова будівля
журналістка: це було дуже давно
ще у відео цікавий момент-які аргументи використовують прихильники трампа в опозиційному зборищі .
Згадується отой анекдот
Приходят к Ленину крестьяне и говорят
К: товарищ Ленин, дайте крестьянам покушать Л: так еште солому К: Так мы боимся, что замычим Л: а я вот с утра баночку меда навернул и не жу-жу prodigy написав:
Для інформації-3000 протестів в 50 штатах, 8-8,5млн громадян вийшли з гаслами: No kings (ні королям)
Зараз напишуть, що Майдану в США не місце ))
Додано: Вів 31 бер, 2026 16:53
pesikot написав:
Ти диви ... про Сійярто, який зливав інфу Лаврову та отримував від нього вказівки, наші корисні хом"ячкі мовчать ...
Взагалі не коментують, мабуть чекають, чого в ТГ-каналах про це напишуть ))
Щоб потім, патужно спростовувати )
Угорщина-одна з бідніших і корумпованих країн ЕС, всі країни які приєднались до ЄС після 2004р отримують від Брюсселя більше ніж платять
Країни, що приєдналися після 2004 р.:
1 травня 2004 року: Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Кіпр, Мальта. 1 січня 2007 року: Болгарія, Румунія. 1 липня 2013 року: Хорватія
сьогодні один секретар з ЄС сказав, що чутки про те, що бідним в ЄС не місце (Україна, Молдова, Грузія, Чорногорія, Сербія), а краще взяти "заможні" країни: Норвегія, Ісландія не є правдою
