* Италия отказала США в доступе к базе Сигонелла на Сицилии
* Париж закрыл своё воздушное пространство для военных грузов США
як США виведе свої війська з Європи, ото буде всеєврпейське свято
нічого гіршого вже не станеться, НАТО без США не питання часу-це оеальність сьогодення, як температура в підвалі, вже +13С чи досі +11С
я гадаю цього не станеться. в гіршому випадку поставлять на паузу до зміни Трампа. але те, що ЄС треба відновлювати свій військовий потенціал - оце реалії. якби потім світ не перелякався, коли Великобританія, Франція, Німеччина та Японія наростять свої військові можливості руські вже зараз можуть починати
російський суд засудив Мадяра на довічне (за причатність до вбивства "журналістки" в Курській області), ще по 10 млн рублів компенсації (мати просила 100млн)
У Росії Другий Західний окружний військовий суд заочно засудив командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (позивний «Мадяр») до довічного терміну у справі про теракт, повідомляє видання «Медіазона».
За версією обвинувачення, військовослужбовці 414-ї бригади ЗСУ, виконуючи наказ «Мадяра», дистанційно встановили вибухівку на ділянці дороги в Курській області. В результаті 26 березня 2025 року на ділянці підірвалася машина, в результаті загинула журналістка «Першого каналу» Ганна Прокоф’єва, а оператор та військові зазнали травм. «Медіазона» зазначає, що автомобіль, яким вони пересувалися, був завантажений безпілотниками.
Це вже другий заочний вирок Роберту Бровді в Росії. 23 березня суд у Ростові-на-Дону засудив його до 18 років колонії за статтею про сприяння тероризму.
Сам Роберт Бровді, який є активним у соцмережах, наразі не коментував рішення суду в Москві.
не здатні вони починати, грошей бракує Дерипаска і Карімов дали по 1млрд (зі своїх 30), цього не достатньо Є велика загроза конфіскації вкладів населення (половину 100% заберуть і ніхто не промичить), це 35трлн
величезний дефіцит бюджету за 2 місяці 2026р
Российская казна недосчиталась 5,57 трлн рублей за первые два месяца года
Дефицит федерального бюджета в январе–феврале, по оценке Федерального казначейства, составил 5,57 трлн рублей. Об этом сказано в отчете ведомства об исполнении бюджета на 1 марта.
Доходы в январе–феврале составили 2,5 трлн рублей против оценки Минфина в 4,76 трлн рублей. Расходы также оказались ниже оценки министерства — 8,09 трлн рублей против ожидаемых 8,22 трлн рублей.
захопити Нарву можна однією бригадою, а далі що робити? чи Сувалки? теж не питання