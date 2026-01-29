Но, действительно, хотелось бы хоть немного более культурного общения, не уровня коммунальной кухни или, тем более, подвортни.

Администрация когда-то объяснила, что они не собираются заниматься воспитанием участников. В результате, правда, заметно вырос уровень хамства на форуме, а многие толковые и знающие люди ушли.

нажаль, фільтрацію треба буде проводити на вході. Взагалі воно більш залежить від культурного середовища в яких ми формуємось. Мені повезло родитись на кайфовій стороні дніпра і кайфовій стороні дністра чарівний край черемоша й прута. В нас не було ні аує ні гопніків ні наркоманів ні татух. До незнайомих людей прийнято звертатись на ви і повним іменем. По крайній мірі до моменту поки не докажуть що достойні зворотнього.

Це + западенського патріархального укладу, з мінусів деяка відсутність щирості.

Щодо націоналізму та бандерівської ідеології то ви плохо в тім розбираєтесь) як понятно і я раніше в східняцькому менталітеті. Те що зараз несеться з марафону ніякого відношення до ідеології упа не має.

Закваска упа - церква, пласт, і футбольні команди

Во время моей юности было хоть и не так, как вы описали на западе, но наркоманов и татух тоже не было. Что касается домостроя, то на востоке. правда, ушли раньше и дальше. И к незнакомым тоже было на вы. И да, влияние церкви и веры у нас значительно слабее.В идеологии УПА я, действительно, разбираюсь слабо. Но я, в общем-то, о ней и не говорил. Я имел ввиду современных захидняков (причём, не всех), которые, возможно, идеологию УПА знают ненамного лучше меня. Я говорю об идеологии раннего Тягнибока (потом он стал сильно мягче), о Фарион и т.п. О стараниях насадить культ Бандеры и Шухевича по всей Украине и ненависть к русским. На востоке крики "Москаляку на гілляку" были немыслимы.