Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 20:01

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД

вбивство ТЦКашніка кинулися обговорювати аж на перегонки, коли ще нічого не було відомо


Відомо що він мертвий , і як помер бачили десятки свідків. Що саме вам «невідомо»?


я не хочу обговорювати «2 тисячі непридатних»,


Але ви навіщось оце інфо сміття хунтерівське настирно дублюєте..

Здесь нет свідків. Жодного. А обсуждать бросились, когда ещё не было известно ничего, кроме самого факта убийства.
...... это заявление военного омбудсмена - государственного должностного лица, причём, именно по профилю его работы. Вы называете это "сміттям"?
Я могу понять вашу "любовь" к _hunter, но это не значит, что любое его слово это "сміття".

Человек пытается продвигать повестку "цель оправдывает средства"/"лес рубят - щепки летят". В принципе его понять можно, но в ту страну - в которой власти этим принципом руководствовались - я не хочу...
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 20:02

ЛАД


Здесь нет свідків. Жодного. А обсуждать бросились, когда ещё не было известно ничего, кроме самого факта убийства.


Тобто не з перших повідомлень стало відомо хто вбив і як?
І часом не зізнався винний ?

Я вам привёл ссылки - это заявление военного омбудсмена


А безкутня у нас цілий народний депутат.
Всюди звучить «ймовірно напридатних, проводиться перевірка»
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 кві, 2026 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 20:10

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:.......
Чому ж щодо біларусів не зробили висновки?
як не зробили? вони й так під владою свого бульбофюрера на верном пути. переважно руська мова, червоно-біле - заборонене, влада - чиста автократія...
Но народ нормально живёт.

для вас - нормально, ви самі так більшу частину життя прожили. для вас й в Ірані - нормально, й в Венесуелі - нормально, й на Кубі - нормально. в КНДР - теж нормально? а так й в Сомалі з Афганістаном теж населення живе.

не так давно ви ж самі розповідали, що нормально населення де живе? США чи Канада, Західна Європа та інші розвинені країни - оце нормально. а інші а бо намагаються стати такими ж - та ж Східна Європа, або розповідають - ми й так непогано живемо, особливо ті, хто при владі - власне вони й відповідають, думку народу не питають...
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 20:15

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
вбивство ТЦКашніка кинулися обговорювати аж на перегонки, коли ще нічого не було відомо

Відомо що він мертвий , і як помер бачили десятки свідків. Що саме вам «невідомо»?

Здесь нет свідків. Жодного. А обсуждать бросились, когда ещё не было известно ничего, кроме самого факта убийства.

а власне що обговорювати? вбив, косить під афект, але світить пожиттєве. кинулись обговорювати, бо деякі довбні почали писати - молодець, що вбив, просто стали це виправдовувати... а ЛАД так, навіть нічого про це не сказав - теж з цим згодні?
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 21:15

  Hotab написав:ЛАД
вбивство ТЦКашніка кинулися обговорювати аж на перегонки, коли ще нічого не було відомо

Відомо що він мертвий , і як помер бачили десятки свідків. Що саме вам «невідомо»?

Саме так - єдине що справді відомо - це те що він мертвий.
Але точно невідомо - було це навмисне вбивство, перевищення самооборони, чи взагалі кримінальні розбірки між "давніми знайомими". Навіть телемарафон в одній і ті-ж статті надав противоречиву та взаємно-виключну інформацію - то "конфлікт на вулиці з групою невідомих", то "двоє братів в автомобілі", то "група оповіщення ТЦК", то "в присутності поліцейських". OSINT-ити та веріфікувати версії щодо похорону - навіть якось не хочеться, тому що якщо вини підтвердяться - кількість нестиковок та питань зросте ще більше.
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:«2 тисячі непридатних» это не "хунтерівське сміття". Я вам привёл ссылки - это заявление военного омбудсмена - государственного должностного лица, причём, именно по профилю его работы. Вы называете это "сміттям"?
1 А ще один Державний чиновник заявив що у Львові 50 000 дітей не ходять в школу на підставі того що є російськомовними
А другий вже львівський чиновник відповідальний за освіту назвав це маячнею...
І я вважаю це маячнею по тій простій причині що у Львові всього 87914
ссилочка ось тут
https://stat.loda.gov.ua/rating/kilkist-uchniv-v-zakladah-seredno-osvity/
2 Мій племінник зараз в Німеччині , навіть туди на навчання пройшло 5% призовників які НАШІ ВЛК пропустили , а НІМЕЦЬКИЙ госпіталь заблокував...
Тобто виявляється ті хто проходять навчання на Заході - крім наших ВЛК перевіряються і їхніми.
3 Про 2000 негодних....
Крім не-годних по здоровью , є ще й відказники по вірі... які відмовляються брати в руки зброю , які НАКОПИЧУЮТЬСЯ на полігонах, але яких в жодну частину ніхто забирати не хоче...
Підозрюю, що могли пару тисяч таких СВІДОМО відправити з якогось навчального центру попередньо домовившись з командиром частини в яку вони прийдуть щоб якимось чином вирішити цю ЮРИДИЧНО неврегульовану ситуацію
Я знайшов хто дивиться марафон , хапайте його

candle645


Саме так - єдине що справді відомо - це те що він мертвий.
Але точно невідомо - було це навмисне вбивство, перевищення самооборони, чи взагалі кримінальні розбірки між "давніми знайомими". Навіть телемарафон

але все це різноманіття версій (чомусь) знав лише ти. Нічого цього тут «3 дня» не обговорювали.
Навмисне / ненавмисне - кваліфікує суд. Але обвинувачуваний вину не заперечує. Та і важко щось заперечувати при такій кількості свідків.
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 21:41

  Hotab написав:ЛАД
Здесь нет свідків. Жодного. А обсуждать бросились, когда ещё не было известно ничего, кроме самого факта убийства.
Тобто не з перших повідомлень стало відомо хто вбив і як?
І часом не зізнався винний ?

Я вам привёл ссылки - это заявление военного омбудсмена
А безкутня у нас цілий народний депутат.
Всюди звучить «ймовірно напридатних, проводиться перевірка»

Хто вбив і як (в смысле ножом), было известно сразу. А вот "сопутствующие обстоятельства" толком не известны до сих пор. И видео с боди-камер не опубликовано. Или здесь не выложили (я не следил). А обсуждать бросились сразу.
"безкутня у нас цілий народний депутат", но не должностное лицо. Не буду обсуждать её действия, но она достаточно часто оказывалась права. И поскольку она не должностное лицо, имеет право высказывать своё личное мнение.
Воинский омбудсмен - ответственный человек. И не имеет права просто бросаться словами. Да, она не утверждала, но высказала "обоснованное подозрение". Посмотрим завтра, что она говорила в интервью.
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 21:49

  Hotab написав:candle645
Саме так - єдине що справді відомо - це те що він мертвий.
Але точно невідомо - було це навмисне вбивство, перевищення самооборони, чи взагалі кримінальні розбірки між "давніми знайомими". Навіть телемарафон

але все це різноманіття версій (чомусь) знав лише ти. Нічого цього тут «3 дня» не обговорювали.
Навмисне / ненавмисне - кваліфікує суд. Але обвинувачуваний вину не заперечує. Та і важко щось заперечувати при такій кількості свідків.

Мабуть тому що звик думати та верифікувати інформацію яку я публікую на форумі.
І цілком свідомо цитую саме телемарафон/ТСН щоб у таких як ти не було приводу стверджувати що наведена інформація є завідомо недостовірною, тому що "телеграм", "немає посилання", "ІПСО" і т.д.

P.S.: І навчись вже нормально цитувати з посиланням на оригінальне повідомлення, щоб інші користувачі форуму могли відрізнити адекватні відповіді на оригінальний допис від коментарів до вирваних з контексту цитат...
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 22:11

  _hunter написав:в ту страну - я не хочу...

Ну так нашо тоді тобі той ПФУ?
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 1469
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 2818
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 260216
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

