Така думка х-пертів з ФБ



Детали из Новороссийска ещё подоспеют (по стилистике даже дорогие россияне определяют: это работа СБУ вместе с коллегами из других структур Сил обороны Украины). Пока зафиксируем вот что.



1. Если грубо упростить.



В западном направлении по морю у России есть три основных исходящих точки экспорта нефти и нефтепродуктов: терминалы в портах Приморск, Усть-Луга (оба на Балтике) и терминал «Шесхарис» в Новороссийске (Черное море), которые обеспечивают порядка 60% (!) всех объёмов.



Сопоставимый по масштабу порт - только Козьмино на Дальнем Востоке (порядка 20%).



Высоцк, Санкт-Петербург (Балтика), Тамань, Туапсе, кусочек КТК (Черное море), а также Мурманск суммарно обеспечивают ещё порядка 20% экспорта по морю.



Там есть особенности, где нефть, а где нефтепродукты (доля Балтики по сырой нефти – под 50%), но сейчас это несущественно.



Существенно, что в период с 22/23 марта по 5/6 апреля 2026 года – т.е. ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ - Силы обороны Украины успешно дотянулись до ВСЕХ ТРЁХ основных западных портов России.



Это максимально защищённые по замыслу объекты, более стратегического в экономике РФ ничего нет. И тем не менее за две недели Украина успешно ПРОРЫВАЛА их оборону как минимум 7 раз.



Что демонстрирует:

• опережающий рост возможностей Украины по нанесению дальних ударов относительно возможностей российского ПВО;

• совершенствование тактики применения дальнобойных средств.



Элементы тактики все видели: сначала СОУ крепили Москву, параллельно массажировали Кубань и Крым, а затем сместили акцент на Ленинградскую область, слегка проредив ПВО в той же Брянской области. А потом снова вернулись на Кубань. И россияне оказались категорически не готовы. Нигде...



2. Порты не уничтожены полностью. Можно дискутировать об ущербе. Итоговый будет зависеть от массы деталей, в т.ч. – от способности добрых дронов поддерживать градус внимания.



Независимо подтверждено, что на восстановление части уничтоженной инфраструктуры (например, выгоревших дотла резервуаров 50К) понадобятся в лучшем случае месяцы – до года.



Если допустить (судя по спутниковым снимкам), что порядка 10% объёма выпало на месяцы и ещё около 20-30% как минимум на недели – можно определить порядок ущерба. Он огромен уже сейчас. И это только порты.



В промежутке между портами (т.е., за эти же две недели!) добрые дроны посетили монструозный нефтехимический комплекс «Киришинефтеоргсинтез» (Ленинградская область), НПЗ в Уфе и НПЗ «Лукойла» под Нижним Новгородом.



Это громадные предприятия, речь также идёт о точечном воздействии. Но выпадение даже части мощностей – это больно. Потому что каждый завод делает определённые спектр продукции. Скажем, Кириши обеспечивают топливом Балтийский и Северный флот РФ. Разбалансировка системы может создать уязвимости, которые плохо фиксируются при внешнем наблюдении, но влияют на решения военного командования РФ и политиков.



Поддержание давления неизбежно спровоцирует каскад проблем.



Удары по НПЗ – это дефицит нефтеперерабатывающих мощностей. Россия уже запретила экспорт бензина до 31 июля (кроме межправ контрактов).



Ограничение возможностей экспорта сырой нефти на фоне роста её товарных объёмов одновременно с выжиганием резервуаров неизбежно приведёт к необходимости глушить скважины. Которые потом крайне сложно реанимировать.



А тут ещё западные партнёры (например, Швеция) начали поштучно отлавливать российские танкеры. Какие-то танкеры внезапно горят…



3. Кремль легко может себе представить, что подобная динамика ударов сохранится. Т.е., негативный эффект будет накапливаться, через три месяца западные порты РФ рискуют превратиться в лохмотья.



Неизбежно снова оживёт тема «энергетического перемирия». Но по сравнению с прошлым годом ситуация изменилась. Возможности Украины явно выросли. Поэтому совершенно очевидно, что только «энергетического» перемирия уже недостаточно. Даже если об этом не скажут публично, то вполне обоснован более широкий спектр пожеланий.



О чём наверняка захотят поговорить «после Пасхи» американские гости по просьбе российских партнёров.