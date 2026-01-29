5 апреля (Reuters) - Ключевой балтийский порт России Усть-Луга возобновил погрузку сырой нефти после нескольких дней перебоев, вызванных многочисленными ударами украинских беспилотников в регионе, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg News.
По посиланню: 1 танкер (середній) встав в суботу на завантаження.
Порт Усть-Луга (Ленінградська область, Росія) має досить великий вантажний потенціал, але точна кількість танкерів, що можуть одночасно вантажитись, залежить від типу вантажу і причалів.
За останніми відкритими даними: • Порт має кілька нафтових і хімічних терміналів, здатних обслуговувати одночасно 4–5 великих танкерів (VLCC, Aframax) залежно від їх розміру та завантажувальної потужності. • Для мельших суден (Handymax, Medium range) кількість причалів більша — близько 6–8 одночасно.
Якщо потрібна точніша цифра для нафти чи нафтопродуктів, можна подивитися конкретний термінал Усть-Луги: • Сургутнефтегаз / Лукойл — завантаження VLCC і Aframax, зазвичай 2–3 танкери одночасно на один термінал. • Транснефть / Усть-Луга (нафта/продукти) — 2 причали, отже теж до 2–3 танкерів одночасно.
Тобто загалом порт може вантажити одночасно близько 4–5 великих танкерів.
Я думаю там навіть не всі точки наливу були знищені, тобто тут мова на мою думку про наливайку яка просто простоювала поки тушили на сусідніх. А не про «швидке відновлення знищеного».