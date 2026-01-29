Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 11:36

  ЛАД написав:
5 апреля (Reuters) - Ключевой балтийский порт России Усть-Луга возобновил погрузку сырой нефти после нескольких дней перебоев, вызванных многочисленными ударами украинских беспилотников в регионе, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg News.
https://www.reuters.com/business/energy/russian-baltic-port-resumes-crude-loading-after-attacks-bloomberg-news-reports-2026-04-05/


По посиланню:
1 танкер (середній) встав в суботу на завантаження.



Порт Усть-Луга (Ленінградська область, Росія) має досить великий вантажний потенціал, але точна кількість танкерів, що можуть одночасно вантажитись, залежить від типу вантажу і причалів.

За останніми відкритими даними:
• Порт має кілька нафтових і хімічних терміналів, здатних обслуговувати одночасно 4–5 великих танкерів (VLCC, Aframax) залежно від їх розміру та завантажувальної потужності.
• Для мельших суден (Handymax, Medium range) кількість причалів більша — близько 6–8 одночасно.

Якщо потрібна точніша цифра для нафти чи нафтопродуктів, можна подивитися конкретний термінал Усть-Луги:
• Сургутнефтегаз / Лукойл — завантаження VLCC і Aframax, зазвичай 2–3 танкери одночасно на один термінал.
• Транснефть / Усть-Луга (нафта/продукти) — 2 причали, отже теж до 2–3 танкерів одночасно.

Тобто загалом порт може вантажити одночасно близько 4–5 великих танкерів.



Я думаю там навіть не всі точки наливу були знищені, тобто тут мова на мою думку про наливайку яка просто простоювала поки тушили на сусідніх. А не про «швидке відновлення знищеного».
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 1511
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 2872
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 260477
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

