"Те, що сталося в цій країні, те, що сталося під час цієї виборчої кампанії, - є одним із найгірших прикладів іноземного втручання у вибори, про який я коли-небудь бачив чи навіть читав. Бюрократи в Брюсселі намагалися зруйнувати економіку Угорщини. Вони намагалися зробити Угорщину менш енергетично незалежною. Вони намагалися збільшити витрати для угорських споживачів", - наголосив Венс.
Візит DJ Вєнса - це пряме втручання у вибори в Угорщині
В романе Джорджа Оруэлла « Скотный двор » (1945) животные сначала принимают лозунг «четыре ноги — хорошо, две ноги — плохо». Но когда свиньи захватывают власть и восстанавливают отношения с людьми, они меняют лозунг на «четыре ноги — хорошо, две ноги — лучше». Нечто подобное происходит и в США. Десять лет назад консерваторы в один голос твердили: «рынок — хорошо, государство — плохо». Теперь они твердят: «рынок — хорошо, государство — лучше». При президенте Дональде Трампе Америка принимает новую форму государственного капитализма, имеющую огромные последствия не только для экономики, но и для здоровья республики.
Интересно, вы, когда учились, работу Ленина "Империализм как высшая стадия..." не изучали? Как бы США не повторили опыт Союза, только в худшем варианте.
Я з цим згідний. США йде по шляху СРСР, тільки не в "худшем", а очевидно в кращому варіанті. Напевно такого краху, як СРСР не буде(США - не імперія), буде сильна втрати рівня життя пересічних(це аукнется на весь світ) + втрата світового лідерства. В СРСР було 3 біди: 1.Величезні витрати на "оборону". - в США те саме, просто у них величезна економіка, тому в % ці витрати не такі великі. 2.Закупка продовольства(і іншого) - в США вже те саме. США мало що виробляють самі, дуже багато закупляють. І рішення цієї проблеми немає бо не вигідно щось виробляти в США. 3.Допомога дружнім країнам - тут США значно раціональніші, але навіть ця операція в Ірані - це ж величезні витрати. + в США космічний борг(в порівнянні з СРСР).
Але спихати це на Трампа - глупо. В США проблеми і Трамп їх пробує вирішувати(як може), а інші(Обама, Байден) не робили взагалі нічого. Це так само як деякі в розвалі СРСР звинувачують Горбачова. А цей "государственний капитализм" - це просто наслідок. Грошей не вистачає - залізають в карман приватних компаній. Класика.
