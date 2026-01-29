2 часа назад 22:45 EEST Премьер-министр Пакистана просит продлить срок. Гурсимран Каур Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обратился к Трампу с просьбой продлить на две недели крайний срок, установленный на вторник.
В своем сообщении на X он заявил, что дипломатические усилия «неуклонно, уверенно и мощно продвигаются вперед».
В Белом доме заявили, что Трамп осведомлен о предложении Пакистана, и ответ последует. 2 часа назад 22:56 EEST
Пакистан попросил Трампа продлить на две недели срок, установленный на вторник.
Пресс-секретарь Каролина Ливитт сообщила мне, что «президент был проинформирован о предложении, и ответ будет дан».
Иран положительно рассматривает просьбу о прекращении огня, сообщает источник. час назад 23:04 EEST
Париса Хафези Высокопоставленный иранский чиновник сообщил мне, что Иран положительно рассматривает просьбу Пакистана о двухнедельном прекращении огня.
Президент Дональд Трамп заявил, что ведет «напряженные переговоры» по поводу войны с Ираном после того, как Пакистан, выступающий посредником, попросил продлить на две недели срок, установленный им во вторник для открытия Тегераном Ормузского пролива.
«Я не могу вам сказать, потому что сейчас мы ведем напряженные переговоры», — заявил Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о запросе Пакистана. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт ранее заявила, что Трамп «был проинформирован о предложении, и ответ последует».
Эти комментарии прозвучали вскоре после того, как премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что переговоры «продвигаются стабильно, уверенно и решительно», и что его страна обратилась к Ирану с просьбой «открыть Ормузский пролив на соответствующий период в две недели в качестве жеста доброй воли».
«Могу сказать одно — я его очень хорошо знаю. Он очень уважаемый человек во всем мире», — сказал Трамп, имея в виду Шарифа.
Глава Международного валютного фонда заявил во вторник в интервью, что фонд намерен снизить свои прогнозы глобального экономического роста в связи с войной в Иране и видит опасность в мировой экономике, которая плохо подготовлена к реагированию на потрясения.
До американо-израильской атаки на Иран «мы были на пути к повышению наших прогнозов роста на 2026 год», — заявила Кристалина Георгиева агентству Bloomberg News в Вашингтоне. «Учитывая последствия войны, мы собираемся их понизить».
Новые данные должны быть опубликованы на следующей неделе, когда МВФ и Всемирный банк примут в столице США представителей мировой политики. Георгиева сказала, что ее послание им будет таким: «Пристегнитесь». ...... Она также предупредила, что мир менее подготовлен к реагированию на крупный экономический спад и располагает более слабыми инструментами для этого, чем до пандемии COVID-19. Более того, растущая напряженность между великими державами затрудняет международное сотрудничество в условиях чрезвычайной ситуации, даже несмотря на то, что сами чрезвычайные ситуации становятся более частыми.
«Мир столкнулся с этим шоком после того, как долгое время испытывал последствия COVID-19 и войны на Украине: иными словами, с истощенным пространством для маневра в политике», — сказала Георгиева. ......... Георгиева заявила, что энергетический кризис затронет всех, но он будет асимметричным. «Если вы находитесь вблизи зоны конфликта, последствия для вас будут более серьезными, — сказала она. — Если вы импортер энергоносителей, вы почувствуете это сильнее. А если у вас очень мало или совсем нет бюджетных резервов, если у вас нет никаких буферов, вы почувствуете это, но ваши предприятия и домохозяйства почувствуют это сильнее».