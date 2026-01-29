fler написав:За інформацією відкритих джерел, сьогодні кілька бомбардувальників B-52 Stratofortress злетіли з британської авіабази. У соціальних мережах швидко поширюється відео, на якому чітко видно інверсійний слід від літаків – експерти вважають це ознакою значного бойового навантаження, хоча офіційного підтвердження наразі немає. ...
"добрым словом и пистолетом можно добиться намного большего..."
як же так, хіба можна йти на поступки агресору який грубо порушив міжнародне право, це взагалі не потужно. Як щодо війни до останньої іранської верби? Що там кажуть тегеранські свідки развалу Ізраїля ? Сподіваюсь хоч кордони для чоловіків встигли закрити і забронювати всіх іранських поліцейських. І не розкрито питання чому замість екзестинційних бомбардувань багатоповерхівок пересічних дехто собі придумав повбивати під сотню топ-керівників держави. Якась то війна неправильна була, коротка та шахрайська. Не те що наша
Чітких термінів служби не буде без посилення мобілізації та змін у бронюванні, каже Решетилова.
Дивіться, яка ситуйовіна. Термінів служби бути не може без поповнення, а люди не йдуть в армію.
Люди не йдуть в армію, бо бояться невизначеності, смерті, а також відсутності термінів служби.
Тобто без нового суспільного договору тут не обійтися. Війну продовжує рашка, нам війна не треба, але якщо не воювати - не буде країни. Чуваки, які бачать тих, хто пішов в 2022, чи може ще раніше, і хто вижив з тих років та все одно не знає, коли зможе демобку отримати, не хочуть повторювати такий шлях, але це путь внікуди, війна, якщо триватиме, постукає в двері.
З іншого боку, точно треба міняти суспільний договір. І хтось має зробити перший крок.
Я вважаю, що терміни служби треба запроваджувати от вже, раніше треба було це робити, звісно, коли війна не завершилась за 2-3 тижня, як казав один х..., але то таке. І от після запровадження термінів служби, паралельно посилювати відповідальність за ухилення від служби, а також відповідальність за доведену корупцію в ТЦК. І подавати це як суспільний договір.
Я думаю в МО будуть розумні рішення, і може набагато логічніші, ніж моя оця писанина та думки простого хлопа. Та все ж, треба міняти підходи в державі давно. Вірю в нові підходи, які скоро анонсують.
Letusrock написав:ці гроші нічого не дадуть крім продовження агонії і повного цементування існуючого "дикобразо-фортечного державного" устрою. Також у наших трускавецьких менеджерів та різних Карасів розрахунок на те що з цими грошима можна протриматись до гіпотетичної перемоги демократів і повернення до "підтримки до останнього, але без ескалації"
все очікуєш повної капітуляції? це ж виходить з твоїх слів - якщо не чинити далі опір, то треба капітулювати, еге ж?
Чинити опір можна лише одночасно стаючи ерефією в кубі? Який в цьому сенс для пересічного. Я щось не чув щоб в кацапів з усіх прасок були заклики до терору проти своїх громадян, а у нас це несеться звідусіль. Людожерство як нова державна політика. Одне радує що мої діти не будуть мати відношення до цього ганебного цирку
суцільна маячня. ніхто до ніякого терору не закликає. а те, що хтось дуже боїться мобілізації - то таке, буває
не будуть мати відношення, бо їх немає? принцип Дарвіна має діяти...
Фаворит (коханець) царя, "полудержавный властелин" Олександр Меншиков, який за багатством своїм поступався лише самому Петру, вже не знає, куди дівати гроші. Тому він вирішив купити собі до усіх титулів та звань ще щось цікавеньке. І купив.
23 серпня 1714 року Меншиков відправляє до Англії прохання прийняти його в члени Лондонського королівського товариства розвитку знань про природу - однієї із найстаріших у світі наукових спільнот, аналог Академії наук.
Лист було підкріплено гарними "аргументами", тож вже 25 жовтня царський фаворит отримує послання за підписом самого Ісаака Ньютона, в якому повідомлялося, що на позачергових зборах товариства ухвалено рішення про обрання пана Меншикова академіком та співалися на його адресу численні діферамби.
Пікантність ситуації полягала в тому, що Меншиков був абсолютно неграмотним. Академік Академії Наук СРСР, один з найкрупніших математиків ХХ ст. Володимир Арнольд стверджував, що бачив в архіві Лондонського королівського товариства підпис Мншикова чотирма хрестами.
При всьому цьому сам сер Ісаак Ньютон був - скажемо так - дуже небідною людиною.
Далі - веселіше: через три роки під час своєї подорожі до Франції титул академіка Французької академії наук купив собі й Перо І, який теж був майже неписьменний. До слова, під час тієї подорожі, цар-батюшка поводився так, що викликав величезний культурний шок у бідних французів.
А ще московити щедро "проспонсорувавши" європйські товариства, купили собі право називатися європейцями в географічному сенсі. Справа в тому, що здавна наука географічно не ділила континенти Європу і Азю, а мала за один - Євразію. Кордон між ними проводився суто символічно, по річці Танаїіс - так у давнину називався Сіверській Донець. Але в такому випадку Московія опинялася на Схід від цього умовного поділу.
Тому Петро "підметушився", зробив певні "спонсорські внески" і зарубіжні академіки погодилися провести демаркційну лінію по Уральських горах та річці Яік (Урал). Їм то що від цього, крім очевидного профіту у золоті, сріблі та соболях? Безпосереднім ініціатором та посередником у процесі "перенесення" був петровський вельможа Василь Татіщєв, який активно "працював" на цю тему із взятим у полон під Полтавою шведським офіцером і науковцем Пилипом Страленбергом. Про це окрему розповідь можна писати.
Так разом з мордвою, чувашами та черемісами європейцями стали калмики, башкіри, зиряни та інші народи того, що зветься росією...
А ви там про якийсь "Time", коли цілі академії наук купувалися.
Павло Бондаренко
коментарі будуть зайві, це вам трохи історії не від Солонина