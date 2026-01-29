Нам усе життя навіювали, що наш Великдень і їхня «Пасха» однакові. Але українці, на відміну від росіян, вміють розрізняти зміст, навіть коли обгортка схожа.

Насправді (і на щастя) між нами прірва.

У нас майстерність, у них - примітив. Наші писанки - це складна робота. Це сотні тонких ліній, зірок, квітів і орнаментів, які вимагають практики й твердої руки. Жінка тижнями вчилася правильно тримати писачок - бо писанка була оберегом, а не їжею.

У російській традиції такого рівня роботи з яйцем ніколи не було. Там залишилися крашанки - яйця, зварені в лушпинні цибулі. Швидко, просто, з їдким задушливим запахом у домі - зате можна одразу спожити. Там, де людина - лише ресурс для держави, ніхто не витрачатиме час на майстерність і красу. Вона їм не потрібна.

У нас хліб, у них - домовина. У них печуть куліч - він схожий на нашу паску, але це значно солодший. Але поруч з ним у їхній традиції стоїть інший символ – сирна (творожна) «паска» у формі зрізаної піраміди. Вони її пояснюють як Гроб Господній. Перше у росіян про десерт, друге – про церковну символіку.

Поки ми ставимо на стіл хліб, що росте і пахне життям, вони зберігають форму, що прямо відсилає до смерті. Цей культ тліну у них у крові: вони звикли поклонятися мертвому більше, ніж живому.

У нас гідність, у них - насильство. Великдень у Росії - це час «Світлого тижня», який традиційно супроводжувався масовим п’янством і кулачними боями. Це такий спосіб святкувати - вибити зуби сусіду. Але є й огидніші речі.

У російських селах етнографи ще у XIX столітті описували явище «снохачества» - коли під час багатоденних запоїв свекор примушував невістку до близькості. Це не виняток, а повторюваний побутовий сценарій. І я не здивуюся, якщо це й досі трапляється. Поки в Україні жінка була господинею і тримала лад у домі, там вона часто залишалася безправною річчю для задоволення нетверезих потреб.

У нас - пам’ять, у них - страх. На Гробки ми йдемо до своїх рідних як до живих. Ми прибираємо могили, приносимо квіти, згадуємо їх з теплом, розповідаємо новини зі свого життя. У нас немає жаху перед тим світом, бо ми знаємо: пам’ять сильніша за смерть. У росіян цвинтар - це місце страху. Їхній звичай залишати їжу і лити горілку на могили - спроба відкупитися. Вони бояться своїх мертвих. Бо вірять, що ті можуть навести біду.

Нас не єднає ніщо. Те, що нам роками подавали як «схоже», було частиною окупації. Вони брали наші форми, спрощували їх і називали це спільним «русскім міром». Але зараз ми бачимо правду.

Повернення до своєї мови - це єдиний спосіб остаточно відгородитися від цього мороку, де духовність замінена на пиятику і насильство.

Я вірю, що ми зможемо розірвати ці пута. Це нормально - довго шукати потрібне слово чи пізнавати свою історію у зрілому віці. Головне - мати волю ставати кращими. Жити українською, святкувати українською, перемагати українською, кохатися українською. І виховувати дітей, народжених у час війни, українською. Щоб вони не знали російської. Мови, ментальності і «культури», яку я щойно описала.

Тільки це зробить нас вільними.

Переходьмо на світлий бік. Великодній тиждень - найкращий час для очищення і оновлення.