fler написав:За інформацією відкритих джерел, сьогодні кілька бомбардувальників B-52 Stratofortress злетіли з британської авіабази. У соціальних мережах швидко поширюється відео, на якому чітко видно інверсійний слід від літаків – експерти вважають це ознакою значного бойового навантаження, хоча офіційного підтвердження наразі немає. ...
"добрым словом и пистолетом можно добиться намного большего..."
як же так, хіба можна йти на поступки агресору який грубо порушив міжнародне право, це взагалі не потужно. Як щодо війни до останньої іранської верби? Що там кажуть тегеранські свідки развалу Ізраїля ? Сподіваюсь хоч кордони для чоловіків встигли закрити і забронювати всіх іранських поліцейських. І не розкрито питання чому замість екзестинційних бомбардувань багатоповерхівок пересічних дехто собі придумав повбивати під сотню топ-керівників держави. Якась то війна неправильна була, коротка та шахрайська. Не те що наша
Чітких термінів служби не буде без посилення мобілізації та змін у бронюванні, каже Решетилова.
Дивіться, яка ситуйовіна. Термінів служби бути не може без поповнення, а люди не йдуть в армію.
Люди не йдуть в армію, бо бояться невизначеності, смерті, а також відсутності термінів служби.
Тобто без нового суспільного договору тут не обійтися. Війну продовжує рашка, нам війна не треба, але якщо не воювати - не буде країни. Чуваки, які бачать тих, хто пішов в 2022, чи може ще раніше, і хто вижив з тих років та все одно не знає, коли зможе демобку отримати, не хочуть повторювати такий шлях, але це путь внікуди, війна, якщо триватиме, постукає в двері.
З іншого боку, точно треба міняти суспільний договір. І хтось має зробити перший крок.
Я вважаю, що терміни служби треба запроваджувати от вже, раніше треба було це робити, звісно, коли війна не завершилась за 2-3 тижня, як казав один х..., але то таке. І от після запровадження термінів служби, паралельно посилювати відповідальність за ухилення від служби, а також відповідальність за доведену корупцію в ТЦК. І подавати це як суспільний договір.
Я думаю в МО будуть розумні рішення, і може набагато логічніші, ніж моя оця писанина та думки простого хлопа. Та все ж, треба міняти підходи в державі давно. Вірю в нові підходи, які скоро анонсують.
Letusrock написав:ці гроші нічого не дадуть крім продовження агонії і повного цементування існуючого "дикобразо-фортечного державного" устрою. Також у наших трускавецьких менеджерів та різних Карасів розрахунок на те що з цими грошима можна протриматись до гіпотетичної перемоги демократів і повернення до "підтримки до останнього, але без ескалації"
все очікуєш повної капітуляції? це ж виходить з твоїх слів - якщо не чинити далі опір, то треба капітулювати, еге ж?
Чинити опір можна лише одночасно стаючи ерефією в кубі? Який в цьому сенс для пересічного. Я щось не чув щоб в кацапів з усіх прасок були заклики до терору проти своїх громадян, а у нас це несеться звідусіль. Людожерство як нова державна політика. Одне радує що мої діти не будуть мати відношення до цього ганебного цирку
суцільна маячня. ніхто до ніякого терору не закликає. а те, що хтось дуже боїться мобілізації - то таке, буває
не будуть мати відношення, бо їх немає? принцип Дарвіна має діяти...
Фаворит (коханець) царя, "полудержавный властелин" Олександр Меншиков, який за багатством своїм поступався лише самому Петру, вже не знає, куди дівати гроші. Тому він вирішив купити собі до усіх титулів та звань ще щось цікавеньке. І купив.
23 серпня 1714 року Меншиков відправляє до Англії прохання прийняти його в члени Лондонського королівського товариства розвитку знань про природу - однієї із найстаріших у світі наукових спільнот, аналог Академії наук.
Лист було підкріплено гарними "аргументами", тож вже 25 жовтня царський фаворит отримує послання за підписом самого Ісаака Ньютона, в якому повідомлялося, що на позачергових зборах товариства ухвалено рішення про обрання пана Меншикова академіком та співалися на його адресу численні діферамби.
Пікантність ситуації полягала в тому, що Меншиков був абсолютно неграмотним. Академік Академії Наук СРСР, один з найкрупніших математиків ХХ ст. Володимир Арнольд стверджував, що бачив в архіві Лондонського королівського товариства підпис Мншикова чотирма хрестами.
При всьому цьому сам сер Ісаак Ньютон був - скажемо так - дуже небідною людиною.
Далі - веселіше: через три роки під час своєї подорожі до Франції титул академіка Французької академії наук купив собі й Перо І, який теж був майже неписьменний. До слова, під час тієї подорожі, цар-батюшка поводився так, що викликав величезний культурний шок у бідних французів.
А ще московити щедро "проспонсорувавши" європйські товариства, купили собі право називатися європейцями в географічному сенсі. Справа в тому, що здавна наука географічно не ділила континенти Європу і Азю, а мала за один - Євразію. Кордон між ними проводився суто символічно, по річці Танаїіс - так у давнину називався Сіверській Донець. Але в такому випадку Московія опинялася на Схід від цього умовного поділу.
Тому Петро "підметушився", зробив певні "спонсорські внески" і зарубіжні академіки погодилися провести демаркційну лінію по Уральських горах та річці Яік (Урал). Їм то що від цього, крім очевидного профіту у золоті, сріблі та соболях? Безпосереднім ініціатором та посередником у процесі "перенесення" був петровський вельможа Василь Татіщєв, який активно "працював" на цю тему із взятим у полон під Полтавою шведським офіцером і науковцем Пилипом Страленбергом. Про це окрему розповідь можна писати.
Так разом з мордвою, чувашами та черемісами європейцями стали калмики, башкіри, зиряни та інші народи того, що зветься росією...
А ви там про якийсь "Time", коли цілі академії наук купувалися.
Павло Бондаренко
коментарі будуть зайві, це вам трохи історії не від Солонина
Shaman написав:суцільна маячня. ніхто до ніякого терору не закликає. а те, що хтось дуже боїться мобілізації - то таке, буває
я тобі міг би сотні постів скинути де колективні Карасі та заброньовані на кладовищах "журналісти" закликають до цього. Цьому є три пояснення а) медійні персони у нас складаються на 99% з дебілів б) це медійна політика ОП, яка щедро оплачується в) всі вони агенти кремля і працюють на розвал країни Але толку це писати якщо в тебе голова в піску.
Shaman написав:не будуть мати відношення, бо їх немає? принцип Дарвіна має діяти..
не будуть мати, бо одна вже вчиться в нормальному місці, а інша в свій час теж приєднається. А твої де, чи ти з Харкова сам втік, а дітей залишив?
Banderlog написав: В мене лютий хронічний недосип плюс наглухо забита оперативна память
на форумі вже більше тижня немає Bandeloga? що трапилось?
Нам усе життя навіювали, що наш Великдень і їхня «Пасха» однакові. Але українці, на відміну від росіян, вміють розрізняти зміст, навіть коли обгортка схожа. Насправді (і на щастя) між нами прірва. У нас майстерність, у них - примітив. Наші писанки - це складна робота. Це сотні тонких ліній, зірок, квітів і орнаментів, які вимагають практики й твердої руки. Жінка тижнями вчилася правильно тримати писачок - бо писанка була оберегом, а не їжею. У російській традиції такого рівня роботи з яйцем ніколи не було. Там залишилися крашанки - яйця, зварені в лушпинні цибулі. Швидко, просто, з їдким задушливим запахом у домі - зате можна одразу спожити. Там, де людина - лише ресурс для держави, ніхто не витрачатиме час на майстерність і красу. Вона їм не потрібна. У нас хліб, у них - домовина. У них печуть куліч - він схожий на нашу паску, але це значно солодший. Але поруч з ним у їхній традиції стоїть інший символ – сирна (творожна) «паска» у формі зрізаної піраміди. Вони її пояснюють як Гроб Господній. Перше у росіян про десерт, друге – про церковну символіку. Поки ми ставимо на стіл хліб, що росте і пахне життям, вони зберігають форму, що прямо відсилає до смерті. Цей культ тліну у них у крові: вони звикли поклонятися мертвому більше, ніж живому. У нас гідність, у них - насильство. Великдень у Росії - це час «Світлого тижня», який традиційно супроводжувався масовим п’янством і кулачними боями. Це такий спосіб святкувати - вибити зуби сусіду. Але є й огидніші речі. У російських селах етнографи ще у XIX столітті описували явище «снохачества» - коли під час багатоденних запоїв свекор примушував невістку до близькості. Це не виняток, а повторюваний побутовий сценарій. І я не здивуюся, якщо це й досі трапляється. Поки в Україні жінка була господинею і тримала лад у домі, там вона часто залишалася безправною річчю для задоволення нетверезих потреб. У нас - пам’ять, у них - страх. На Гробки ми йдемо до своїх рідних як до живих. Ми прибираємо могили, приносимо квіти, згадуємо їх з теплом, розповідаємо новини зі свого життя. У нас немає жаху перед тим світом, бо ми знаємо: пам’ять сильніша за смерть. У росіян цвинтар - це місце страху.Їхній звичай залишати їжу і лити горілку на могили - спроба відкупитися. Вони бояться своїх мертвих. Бо вірять, що ті можуть навести біду. Нас не єднає ніщо. Те, що нам роками подавали як «схоже», було частиною окупації. Вони брали наші форми, спрощували їх і називали це спільним «русскім міром». Але зараз ми бачимо правду. Повернення до своєї мови - це єдиний спосіб остаточно відгородитися від цього мороку, де духовність замінена на пиятику і насильство. Я вірю, що ми зможемо розірвати ці пута. Це нормально - довго шукати потрібне слово чи пізнавати свою історію у зрілому віці. Головне - мати волю ставати кращими. Жити українською, святкувати українською, перемагати українською, кохатися українською. І виховувати дітей, народжених у час війни, українською. Щоб вони не знали російської. Мови, ментальності і «культури», яку я щойно описала. Тільки це зробить нас вільними. Переходьмо на світлий бік. Великодній тиждень - найкращий час для очищення і оновлення.
Shaman написав:........... "добрым словом и пистолетом можно добиться намного большего..."
Пока что добился Иран. А "страшные угрозы" Трампа оказались чистым блефом. За основу переговоров взяты иранские "10 пунктов" а о трамповских "15 пунктах" успешно забыли. Понятно, что на переговорах будут какие-то изменения, наверняка затронут что-то из требований США, в частности, по ядерной проблеме. Но тем не менее. Например, от ракет Иран, думаю, точно не откажется. Ни при каких условиях.
Xenon
Тегеран будет получать около $64 миллиардов в год от прохода судов через Ормузский пролив, - иранское ТВ уже подсчитало
Тегеран уже уменьшил требования по оплате прохода? Я встречал западные расчёты, там речь шла о 120 млрд. в год.
🇺🇸 США вперше застосували секретну розробку «Ghost Murmur» для порятунку американського льотчика в Ірані, — New York Post.
ЦРУ використало нову надсекретну технологію, яка за допомогою квантової магнетометрії та ШІ виявляє електромагнітний сигнал серцебиття людини на відстані в десятки кілометрів.
Інструмент допоміг точно встановити місцезнаходження пораненого пілота F-15E, який два дні переховувався в гірській розщелині на півдні Ірану. Це перше бойове застосування технології в реальних умовах.