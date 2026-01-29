Shaman написав:............ а ці неконтрольовані процеси виникли самі по собі чи власне через дії США? не зміг прорахувати на крок вперед?..
Верно. Вы признаёте, что Трамп свалял дурачка? Тужиться-тужиться и за полчаса до часа Х согласиться на иранские условия переговоров! Посмотрим, конечно, до чего договорятся в итоге, но пока Иран выглядит победителем.
як мені ця довбні, яка прирівнюють жертву та агресора втомили. ми бачимо, як ОДИН бовдур (а саме Раша) активно знищує себе в спробах знищити Україну. оце правильний опис ситуації, а не та проросійська маячня, яку ти навів...
Всё верно. Но вам легче от того, что "ОДИН бовдур (а саме Раша) активно знищує себе"? Меня, например, это мало волнует. А вот то, что она при этом весьма "активно знищує" Украину, волнует сильно. А вас, похоже, не очень. Для вас главное, что в этом "виновата Раша". Да, Украина жертва агрессии. Но нельзя было разрывать переговоры весной 2022. Тогда разрушений было гораздо (несравнимо!) меньше и условия были значительно лучше. «Это более (хуже) чем преступление. Это ошибка».
Shaman написав:........... "добрым словом и пистолетом можно добиться намного большего..."
Пока что добился Иран. А "страшные угрозы" Трампа оказались чистым блефом. За основу переговоров взяты иранские "10 пунктов" а о трамповских "15 пунктах" успешно забыли. Понятно, что на переговорах будут какие-то изменения, наверняка затронут что-то из требований США, в частности, по ядерной проблеме. Но тем не менее. Например, от ракет Иран, думаю, точно не откажется. Ни при каких условиях.
Тегеран будет получать около $64 миллиардов в год от прохода судов через Ормузский пролив, - иранское ТВ уже подсчитало
Тегеран уже уменьшил требования по оплате прохода? Я встречал западные расчёты, там речь шла о 120 млрд. в год.
а потім зроблять ще додаткових пару нафто і газогонів та трансаравійську чугунку і $64 перетворяться в "елегантні шорти"
"У нас за ошибки расстреливают. А за преступление поедешь Таймыр и Колыму подымать". Какой то фильм расейский про невиннорепрессированных кровавыми тиранами(на заре путинизма снят) А пропагондоны с марта 22го 4 года народ всё героическими лозунгами(с дивана) на ошибки идти побуждают не хуже по интенсивности прогрева рупора, чем при тех тиранах
тепер ще добавилось "а що ті всі жертви зря" (кордони 91 не повернуті)
🇺🇸 США вперше застосували секретну розробку «Ghost Murmur» для порятунку американського льотчика в Ірані, — New York Post.
ЦРУ використало нову надсекретну технологію, яка за допомогою квантової магнетометрії та ШІ виявляє електромагнітний сигнал серцебиття людини на відстані в десятки кілометрів.
Інструмент допоміг точно встановити місцезнаходження пораненого пілота F-15E, який два дні переховувався в гірській розщелині на півдні Ірану. Це перше бойове застосування технології в реальних умовах.
Из первоисточника:
Это была «настолько чистая среда, насколько это вообще возможно» из-за низкого уровня электромагнитных помех, «практически полного отсутствия посторонних следов от людей, а ночью — теплового контраста между живым организмом и поверхностью пустыни», что «обеспечивало операторам дополнительный слой подтверждения».
«Обычно этот сигнал настолько слаб, что его можно измерить только в больничных условиях с помощью датчиков, прижатых почти к груди», — сообщил источник.
Трамп и Рэтклифф намекнули на наличие секретных возможностей, способствовавших проведению секретной и успешной спасательной операции. «Однако достижения в области, известной как квантовая магнитометрия, — в частности, в создании датчиков на основе микроскопических дефектов в синтетических алмазах, — по-видимому, позволили обнаруживать эти сигналы на значительно больших расстояниях».
«Эта возможность не является всеведущей. Она лучше всего работает в удаленных местах с низким уровнем помех и требует значительного времени на обработку», — сказал этот человек.
Источникам The Post было неясно, сколько времени занимала обработка данных в данном случае. Также неясно, может ли эта технология иметь дополнительные наступательные применения в военное время.
Несмотря на то, что пропавший без вести летчик активировал маяк Combat Survivor Evader Locator производства компании Boeing , его точное местонахождение оставалось неизвестным для поисково-спасательных групп.
Переломный момент в поисково-спасательной операции наступил, когда «Призрак Мурмур» обнаружил пилота — при этом, по словам первого источника, обе технологии оказались полезными.
«Ему пришлось выбраться [из расщелины], чтобы подать сигнал», — сказал первый источник. «Менее важным был сам сигнал, который они подали, и более важным было то, что ему пришлось выбраться, чтобы его подать».
Почему при включённом маяке его точное местонахождение оставалось неизвестным? Честно говоря, смахивает на фейк.
