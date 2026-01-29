Это была «настолько чистая среда, насколько это вообще возможно» из-за низкого уровня электромагнитных помех, «практически полного отсутствия посторонних следов от людей, а ночью — теплового контраста между живым организмом и поверхностью пустыни», что «обеспечивало операторам дополнительный слой подтверждения».



«Обычно этот сигнал настолько слаб, что его можно измерить только в больничных условиях с помощью датчиков, прижатых почти к груди», — сообщил источник.



Трамп и Рэтклифф намекнули на наличие секретных возможностей, способствовавших проведению секретной и успешной спасательной операции.

«Однако достижения в области, известной как квантовая магнитометрия, — в частности, в создании датчиков на основе микроскопических дефектов в синтетических алмазах, — по-видимому, позволили обнаруживать эти сигналы на значительно больших расстояниях».



«Эта возможность не является всеведущей. Она лучше всего работает в удаленных местах с низким уровнем помех и требует значительного времени на обработку», — сказал этот человек.



Источникам The Post было неясно, сколько времени занимала обработка данных в данном случае. Также неясно, может ли эта технология иметь дополнительные наступательные применения в военное время.