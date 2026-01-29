Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 11:36

  flyman написав:
  ЛАД написав:https://www.reuters.com/world/iran-war-live-tehran-rejects-ceasefire-deal-trumps-deadline-reopen-strait-hormuz-2026-04-07/

После таких чудес цена WTI упала до 96 долл.

цена WTI упала - евро окрепчало
..........
Естественные события.
Посмотрим, что дальше будет.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 12:00

  Shaman написав:............
а ці неконтрольовані процеси виникли самі по собі чи власне через дії США? не зміг прорахувати на крок вперед?..
Верно.
Вы признаёте, что Трамп свалял дурачка? :o
Тужиться-тужиться и за полчаса до часа Х согласиться на иранские условия переговоров!
Посмотрим, конечно, до чего договорятся в итоге, но пока Иран выглядит победителем.

як мені ця довбні, яка прирівнюють жертву та агресора втомили. ми бачимо, як ОДИН бовдур (а саме Раша) активно знищує себе в спробах знищити Україну. оце правильний опис ситуації, а не та проросійська маячня, яку ти навів...
Всё верно.
Но вам легче от того, что "ОДИН бовдур (а саме Раша) активно знищує себе"?
Меня, например, это мало волнует.
А вот то, что она при этом весьма "активно знищує" Украину, волнует сильно.
А вас, похоже, не очень. Для вас главное, что в этом "виновата Раша".
Да, Украина жертва агрессии.
Но нельзя было разрывать переговоры весной 2022. Тогда разрушений было гораздо (несравнимо!) меньше и условия были значительно лучше.
«Это более (хуже) чем преступление. Это ошибка».
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 12:04

$64 перетворяться в "елегантні шорти"

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
"добрым словом и пистолетом можно добиться намного большего..." :lol:

Пока что добился Иран.
А "страшные угрозы" Трампа оказались чистым блефом.
За основу переговоров взяты иранские "10 пунктов" а о трамповских "15 пунктах" успешно забыли. Понятно, что на переговорах будут какие-то изменения, наверняка затронут что-то из требований США, в частности, по ядерной проблеме. Но тем не менее. Например, от ракет Иран, думаю, точно не откажется. Ни при каких условиях.

Xenon
Тегеран будет получать около $64 миллиардов в год от прохода судов через Ормузский пролив, - иранское ТВ уже подсчитало
Тегеран уже уменьшил требования по оплате прохода?
Я встречал западные расчёты, там речь шла о 120 млрд. в год.

а потім зроблять ще додаткових пару нафто і газогонів та трансаравійську чугунку і $64 перетворяться в "елегантні шорти"
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 12:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"У нас за ошибки расстреливают. А за преступление поедешь Таймыр и Колыму подымать".
Какой то фильм расейский про невиннорепрессированных кровавыми тиранами(на заре путинизма снят)
А пропагондоны с марта 22го 4 года народ всё героическими лозунгами(с дивана) на ошибки идти побуждают не хуже по интенсивности прогрева рупора, чем при тех тиранах
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 12:12

Просте питання

  барабашов написав:"У нас за ошибки расстреливают. А за преступление поедешь Таймыр и Колыму подымать".
Какой то фильм расейский про невиннорепрессированных кровавыми тиранами(на заре путинизма снят)
А пропагондоны с марта 22го 4 года народ всё героическими лозунгами(с дивана) на ошибки идти побуждают не хуже по интенсивности прогрева рупора, чем при тех тиранах

Окупація Дніпра влаштує?
Так/Ні.
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 12:19

тепер ще добавилось

  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
а ці неконтрольовані процеси виникли самі по собі чи власне через дії США? не зміг прорахувати на крок вперед?..
Верно.
Вы признаёте, что Трамп свалял дурачка? :o
Тужиться-тужиться и за полчаса до часа Х согласиться на иранские условия переговоров!
Посмотрим, конечно, до чего договорятся в итоге, но пока Иран выглядит победителем.

як мені ця довбні, яка прирівнюють жертву та агресора втомили. ми бачимо, як ОДИН бовдур (а саме Раша) активно знищує себе в спробах знищити Україну. оце правильний опис ситуації, а не та проросійська маячня, яку ти навів...
Всё верно.
Но вам легче от того, что "ОДИН бовдур (а саме Раша) активно знищує себе"?
Меня, например, это мало волнует.
А вот то, что она при этом весьма "активно знищує" Украину, волнует сильно.
А вас, похоже, не очень. Для вас главное, что в этом "виновата Раша".
Да, Украина жертва агрессии.
Но нельзя было разрывать переговоры весной 2022. Тогда разрушений было гораздо (несравнимо!) меньше и условия были значительно лучше.
«Это более (хуже) чем преступление. Это ошибка».

тепер ще добавилось "а що ті всі жертви зря" (кордони 91 не повернуті)
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 08 кві, 2026 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 12:29

  prodigy написав:
🇺🇸 США вперше застосували секретну розробку «Ghost Murmur» для порятунку американського льотчика в Ірані, — New York Post.

ЦРУ використало нову надсекретну технологію, яка за допомогою квантової магнетометрії та ШІ виявляє електромагнітний сигнал серцебиття людини на відстані в десятки кілометрів.

Інструмент допоміг точно встановити місцезнаходження пораненого пілота F-15E, який два дні переховувався в гірській розщелині на півдні Ірану. Це перше бойове застосування технології в реальних умовах.

Из первоисточника:
Это была «настолько чистая среда, насколько это вообще возможно» из-за низкого уровня электромагнитных помех, «практически полного отсутствия посторонних следов от людей, а ночью — теплового контраста между живым организмом и поверхностью пустыни», что «обеспечивало операторам дополнительный слой подтверждения».

«Обычно этот сигнал настолько слаб, что его можно измерить только в больничных условиях с помощью датчиков, прижатых почти к груди», — сообщил источник.

Трамп и Рэтклифф намекнули на наличие секретных возможностей, способствовавших проведению секретной и успешной спасательной операции.
«Однако достижения в области, известной как квантовая магнитометрия, — в частности, в создании датчиков на основе микроскопических дефектов в синтетических алмазах, — по-видимому, позволили обнаруживать эти сигналы на значительно больших расстояниях».

«Эта возможность не является всеведущей. Она лучше всего работает в удаленных местах с низким уровнем помех и требует значительного времени на обработку», — сказал этот человек.

Источникам The Post было неясно, сколько времени занимала обработка данных в данном случае. Также неясно, может ли эта технология иметь дополнительные наступательные применения в военное время.
https://nypost.com/2026/04/07/us-news/ghost-murmur-a-never-used-secret-tool-deployed-to-find-lost-airman-in-iran-in-daring-mission/
И странное замечание там же:
Несмотря на то, что пропавший без вести летчик активировал маяк Combat Survivor Evader Locator производства компании Boeing , его точное местонахождение оставалось неизвестным для поисково-спасательных групп.

Переломный момент в поисково-спасательной операции наступил, когда «Призрак Мурмур» обнаружил пилота — при этом, по словам первого источника, обе технологии оказались полезными.

«Ему пришлось выбраться [из расщелины], чтобы подать сигнал», — сказал первый источник. «Менее важным был сам сигнал, который они подали, и более важным было то, что ему пришлось выбраться, чтобы его подать».
Почему при включённом маяке его точное местонахождение оставалось неизвестным?
Честно говоря, смахивает на фейк.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 08 кві, 2026 12:37, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Окупація Дніпра влаштує?
Так/Ні.


А чорногроської будви ?
Так/Ні.
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Окупація Дніпра влаштує?
Так/Ні.
а якщо вже? Навіть Луцьк в окупації, судячи по новинам про чергового побитого луцького ветерана
