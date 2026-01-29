Известный украинский продюсер, создатель телеканалов «1+1» и СТС, бывший советник президента Зеленского, Александр Роднянский, опубликовал резонансную статью в The Wall Street Journal.

Её суть сводится к тому, что Европа начала цинично воспринимать Украину как буферное государство, способное сдерживать Россию.

По его мнению, Европу интересует прежде всего устойчивость Украины к сопротивлению, тогда как институциональная деградация — в виде принудительной мобилизации, превышения исполнительной властью своих полномочий, ослабления подотчётности, повсеместной коррупции, некомпетентности и политической дисфункции в Киеве — остаётся без должного внимания.

Эти явления пытаются рационализировать с военной точки зрения. Иными словами, Украина рискует превратиться во вторую Россию; однако, пока она по своей природе остаётся антироссийски настроенной, Европа может чувствовать себя в безопасности — главное, чтобы держался фронт.

Об этих проблемах я говорю давно. Я вижу, как в нашей стране появился страх и двоемыслие, как у силовиков «расправились крылья», как оппозиция в парламенте превращается в ещё один отдел Офиса президента Украины.

Избиение людей на улицах и полное равнодушие гражданского общества — дополнительный маркер происходящего.

Обратите внимание: все эти агенты Запада, все эти грантоеды из НКО — они официально забронированы и ни разу не высказались об избиении граждан.

Они уверены, что если дело запахнет жареным, их вывезут, как своих вывозил последний американский самолёт из Кабула , а они будут цепляться за его крыло, лишь бы покинуть Украину.

Они не просто так не замечают происходящее — они выполняют волю своих грантодателей, которых интересует усиление влияния на украинскую власть и продолжение войны, а не построение в Украине институциональной демократии .

Роднянский прав когда говорит о том, что вместо буфера, Запад рискует получить очень серьезного противника в лице авторитарной Украины, не менее серьезного, чем авторитарная Россия.

Давайте будем честны друг с другом, борясь с драконом, мы сами превратились в дракона. Никогда украинцы так не боялись своё государство как сейчас.

Vitaly Barvinenko