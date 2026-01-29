А в это время в росии потихоньку реализуется сценарий, о котором я упоминал? Или это противодействие этому сценарию?
Из росийских чатов, по которым я сужу о мейнестримах в головах среднестатистического россиянина. Мейнстрим уже изменился, очень сильно. Читайте и делайте правильные выводы.
Знаете, что более всего напрягает? Нелогичность происходящего. Дело в том, что 2026й - это выборный год. Как правило в выборные года власть старается никаких непопулярных решений не принимать. Наоборот индексируют пенсии, подкидывают плюшек и тем и этим. А вот после выборов - там уже можно не стесняться. Что же мы видим? Довольно непопулярные решения идут просто чередой. Введение новых налогов и рост прежних. Подъем утильсбора. Рост стоимости ЖКХ. И наконец, как вишенка на тортик - массовые блокировки всего и вся. Все это идет нескончаемым потоком, повышая градус недовольства властью.
Мало кто, разумеется, верит, что причина блокировок в мошенниках или дронах. Бороться с мошенниками можно намного более эффективно, если есть желание (а оно есть?). Что касается дронов, то недавно было объявлено, что впервые за долгое время количество укродронов превысило количество российских. Ну то есть очевидно, что это не работает. А наши-то дроны летают с каким интернетом?
Результаты? По некоторым опросам мы видим, что за партию власти уже голосовать, мягко говоря, не особо готовы. А если в опросе "за кого будете голосовать" партия власти набирает значительно больше других - есть подозрение, что дело в ботах. И если выборы пройдут с такими результатами и партия власти потеряет большинство в ГД - это будет катастрофой для нее.
Кто-то скажет: смотря как считать результаты выборов. Но, дорогие мои, в наше время невозможно сильно и одновременно незаметно изменить результаты выборов. Считанные проценты туда-сюда еще можно представить. Десятки процентов - уже нет. Есть наблюдатели от оппозиционных партий, есть экзит-полы, есть камеры на выборах. Могу отдельно рассказать чуть подробнее, ибо немного работал в выборной системе и членом комиссии и наблюдателем.
Итак, зачем же власть в предвыборный год занимается откровенно дискредитирующими себя в глазах народа действиями? Нет, это не глупость. Во что угодно можно поверить, но в глупость - нет, особенно, когда на кону вопрос выживания власть имущих. То есть, должна быть веская причина. Очень веская. Давайте думать и предполагать.
Первый вариант. Власти НАСТОЛЬКО сильно нужен контроль за интернетом, что это перекрывает вопрос крайнего недовольства ее действиями. А для чего это может быть ей надо? Можно предположить, что на подходе еще более непопулярные вещи и надо заткнуть рот всем несогласным. К примеру, договорнячок с Украиной на не слишком хороших для России условиях. Если невозможно заблокировать отдельные телеграм-каналы, могущие сомневаться в гениальности этих будущих решений, то можно попробовать грохнуть весь Телеграм. В Максе уже особо не потрепыхаешься. А далее, объявив победу, можно и выборы проводить. Вариант?
Второй вариант. Замена главного. Помните советский фильм "Русь изначальная" (1985)? Там показано восстание "Ника" против Юстиниана. Народ, взбешенный ростом налогов и несправедливостью императора, полез на баррикады - а вот вам новый базилевс. Ну рано или поздно должно же произойти? И это событие, очевидно затмит собой всё. А новый главный - это может быть и новая партия власти.
Третий вариант. Может быть на пороге большая европейская война. Буквально вот уже. И тут нужен полный контроль над интернетом. Любыми путями. В Иране его полностью отключили. Но это не лучший выбор, лучший - когда работает только белый список. А выборы - ну какие выборы, пока такая война? Не будет выборов просто.
И наконец, самый наихудший вариант. И наименее вероятный. Но все же возможный. Давайте вспомним, когда власть так же старательно ухудшала жизнь граждан. В конце 80-х годов. Перестройка. Если кто не помнит, тогда начали антиалкогольную кампанию и народ стал травиться политурой и варить самогон. Потом одновременно закрыли "на переоборудование" большинство табачных заводов - возник дефицит курева и на рынках торговали сигаретами поштучно или даже окурки продавали. Куда-то пропали самые обычные продукты питания. Талоны - на сахар, крупу, масло... Рост цен. Павловская денежная реформа. Все это делалось, я уверен, умышленно с целью демонтажа СССР. Так вот, если, я подчеркну, ЕСЛИ кто-то поставил себе целью демонтировать уже РФ, то первое, что ему надо сделать - максимально взбесить народ действиями центральной власти.
Суть в том, что у происходящего должна быть какая-то причина, цель и смысл, но, возможно, это пока не очевидно. И да, хорошего варианта тут нет. Но, может быть, я что-то упустил и есть еще варианты, которые могли бы объяснить, зачем это всё?
Рынок заметно откорректировался, но ещё далёк от довоенного.
Обновлено: 8 апреля 2026 г., 15:35 GMT+3 ______________Последний Изменения с начала войны С момента последнего закрытия Ежедневные транзиты судов через Ормузский пролив ℹ_______ 5 ______-99 кораблей_____–3 корабля Фьючерсы на нефть марки Brent 93.7______▲31,2 %_______▼14,2 % Цена на бензин в США (средняя спотовая цена)______4.1________▲36,7 %_________▲3,3 % Европейский эталонный газ__44.5_________▲40,2 %__________▼16,4 % Мировые фондовые рынки __2352,3_______▼4 %_____________▲1,7 % Индекс спотовой цены доллара Bloomberg ______1198_________▲1,2 %___________▼1 % Доходность 10-летних облигаций США ___________4.3______▲0,3 процентных пункта__▼0,04 процентных пункта Примечание: Исходный показатель до войны — 27 февраля.
Перший корабель проходить через Ормузьку протоку з дозволу Ірану після припинення вогню.
[b]Іран вимагає $1 долар за барель нафти, що транзитується через Ормузьку протоку, платіж має бути у криптовалюті[/b], пише FT.
Через Ормузьку протоку проходило приблизно 15–20 млн барелів нафти щодня. За день це $15-20 млн прибутку.
Трамп хоче разом з Іраном контролювати Ормузьку протоку та брати плату за прохід іноземних суден, — ABC
20 млн*365 = 7,3 млрд долларов в год теоретический максимум и то всего лишь хочет. Хотя деньги вполне реальные. Удивление вызывает лишь платежи в криптовалюте, что похоже на туфту полную, предназначенную для качка курса биткоина и т.п.
Ну и нефтетанкерный бизнес уже сильно хочет избежать рисков и расходов лишних и таки пролоббирует прокладку прямых нефтепроводов прямо в средиземное море с целью значительно сократить основный маршруты до Европы, не смотря на то будут ли платежи за проход Ормузмского пролива или нет.
Теперь добела прояснилась ситуация с войной в Сирии. Через эту страну все пути нефте и газопроводов пойдут.
Xenon Вы даёте интересные и полезные сообщения. Но регулярно без ссылок на источник. Ссылку надо просить после каждого поста? Мне, конечно, не очень сложно, но зачем? Можно же сразу дать. Например, сообщений о взаимных ударах до сих пор не вижу.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией и не называющих их имена, был атакован нефтепровод Саудовской Аравии , соединяющий побережье Персидского залива и Красное море и предназначенный для экспорта сырой нефти. По их словам, в 13:00 по местному времени [b]была атакована насосная станция.[/b]
Один из очевидцев сообщил, что атака была совершена с помощью беспилотника, и в настоящее время оценивается ущерб .
Компания Saudi Aramco, владеющая и управляющая трубопроводом, отказалась от комментариев для Financial Times.
Согласно нашим собственным сообщениям, в среду днем нефтепровод Саудовской Аравии, ведущий к Красному морю, подвергся атаке беспилотника, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Источник сообщил Сальме Эль-Вардани и Энтони Ди Паоле, что ущерб все еще оценивается.
Letusrock написав:"У машинах Ощадбанку до Угорщини перевозилися щойно надруковані євро та долари, які не надходили в обіг, — речник уряду Ковач. Вони пов'язані з кількома банками, включаючи український Ощадбанк, а також польськими та гібралтарськими фінансовими установами. Серед доказів - відеозапис, на якому колишній генерал-майор СБУ підробляє документи в туалеті на заправці, поки його спільники обговорюють корупційні виплати."
яка дивина - в країну завозять нові кошти.
на відеозапису от прям обговорюють. чи відеозапис без звуку, а це чергові припущення угорців? а відео самих виплат немає? яка жалість... й Мадяр нічого від цього генерала не отримав... я бачу угорська влада добре знається, як ця корупція насправді працює - й дуже хоче це знайти в діях українців - й відповідно пробує натягнути сову на глобус
- Прекращение огня в Иране укрепило мнение о том, что кампания президента Дональда Трампа против тегеранского режима представляет собой стратегический шаг назад, укрепляющий позиции Китая и России и растрачивающий американские ресурсы. - По словам источников, знакомых с ситуацией в столицах, двухнедельное перемирие подорвет доверие к Трампу как к переговорщику и, вероятно, еще больше отпугнет президента России Владимира Путина от уступок в Украине. - Война обошлась Соединенным Штатам гораздо дороже, чем ожидалось, и Иран в конечном итоге может оказаться стратегическим победителем, поскольку Корпус стражей исламской революции останется на своем посту, а Тегеран пришел к выводу, что его влияние на Ормузский пролив способно спровоцировать глобальный энергетический кризис.
.......чиновники стран Персидского залива могут рассматривать уход с Тегеранским режимом как еще более худший вариант, поскольку опасения по поводу непредсказуемости Трампа побуждают их укреплять альянсы в других регионах. .........угроза Трампа уничтожить иранскую цивилизацию затруднит для США позиционирование себя как доброжелательного гегемона в противовес России и Китаю, которые Запад регулярно обвиняет в военных преступлениях и нарушениях прав человека, заявили они. Они предупредили, что это может подтолкнуть так называемые «страны-посредники» к Москве и Пекину, предположив, что для отмены этого решения могут потребоваться годы дипломатических усилий.
По словам официальных лиц, Россия, Иран и Китай, вероятно, также еще больше укрепят связи между собой после конфликта, что еще больше снизит вероятность того, что США смогут достичь своей цели по разрыву этих отношений... ......... Чиновники привели в пример насмешки над Трампом в российских и китайских государственных СМИ как доказательство того, как его действия в ходе войны, вероятно, будут восприняты режимами этих стран. Мем TACO — «Трамп всегда трусит» — это не просто забавная политическая атака со стороны его внутренних оппонентов, а теперь и геополитический вывод врагов Америки, сказал один из них.
«Ущерб огромен, экономические и человеческие потери еще не подсчитаны», — заявила Санам Вакил , директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в Chatham House, в интервью Bloomberg TV. «Я бы сказала, что отношения в регионе отброшены назад на десятилетие, если не на два».
Letusrock написав:"У машинах Ощадбанку до Угорщини перевозилися щойно надруковані євро та долари, які не надходили в обіг, — речник уряду Ковач. Вони пов'язані з кількома банками, включаючи український Ощадбанк, а також польськими та гібралтарськими фінансовими установами. Серед доказів - відеозапис, на якому колишній генерал-майор СБУ підробляє документи в туалеті на заправці, поки його спільники обговорюють корупційні виплати."
навіщо ви тягне сюди це лайно, де якийсь йобік в істериці напередодні виборів, на яких йому і компанії таких самих з великою імовірністю нарешті дадуть підсрачник, верзе нісенітниці? цей тормоз понад місяць був в роздумах про щойно надруковану готівку? за цих пару днів до виборів ще не таке скаже. нехай краще думає, де він буде і що буде робити наступного понеділка. для вас новина, що в україну возять щойно надруковану готівку? вам ніколи в банку не давали новенькі купюри з номерами підряд, з щойно відкритої пачки? це вже злочин? в йобіків камери вже і в туалетах стоять?