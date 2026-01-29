Додано: Сер 08 кві, 2026 21:15

"добрым словом и пистолетом можно добиться намного большего..."

Пока что добился Иран.

А "страшные угрозы" Трампа оказались чистым блефом.

За основу переговоров взяты иранские "10 пунктов" а о трамповских "15 пунктах" успешно забыли. Понятно, что на переговорах будут какие-то изменения, наверняка затронут что-то из требований США, в частности, по ядерной проблеме. Но тем не менее. Например, от ракет Иран, думаю, точно не откажется. Ни при каких условиях.



Xenon

Тегеран будет получать около $64 миллиардов в год от прохода судов через Ормузский пролив, - иранское ТВ уже подсчитало Тегеран уже уменьшил требования по оплате прохода?

Я встречал западные расчёты, там речь шла о 120 млрд. в год.

а чого досяг Іран? за кого ви вболіваєте ЛАД, це секрет Полішинеляце Іран сказав, що за основу перемовин взяті іранські пункти? а США про це знає? до речі, не так давно ви мені заперечували саме існування цих 15 пунктів - джерела бач не тіщо ми зараз маємо? Іран перестають обстрілювати, а Іран має розблокувати протоку... це поки все. гроші схоже Іран таки знімати буде. а те, що хоче Іран - нехай хочуть далі.мої припущення (цікаво, чи будуть припущення в ЛАДа - чи знову ні?). збагачений уран в Ірану заберуть, й програму обмежать - власне через це війна й почалася, щоб там різні конспірологи не казали. але Іран почав контролювати Ормузьку протоку - й схоже від цього не відмовиться.я вже писав - під соусом компенсації на відновлення. але повністю контроль йому не віддадуть - надто жирно й не відповідає статусу Ірану. мені сподобалась пропозиція США - гроші збирайте - але половину - намяк не дивно, Іран теж хоче гарантій, особливо ця кліка квирів, яка розуміє всю свою хиткість. як на мене, гарантії прості - перестаньте погрожувати Ізраілю, й ніхто Іран чіпати не буде... це не наша ситуація з Рашею, яка навпаки теж хоче прибрати нашу державу з карти світу...ракетну програму Ірану гадаю теж обмежать - саме як потенційному агресору (як Японії та Німеччині в 45 році). що ще? напевне, знімуть якийсь санкції. може домовляться по нафті. ніякого виведення військ США не буде, це основа безпеки цих арабських країн. а, точно - треба змусити Іран перестати терористів в сусідів. чи досягнуть цього - питання відкрите.чому Іран на це погодиться? його позиція дуже хитка. від не закритий від обстрілів дуже сильно, й всі ці погрози можливі. інша справа, що США не Раша - вони не будуть нищити ані електростанції, ані іншу інфраструктуру, я не знаю, навіщо Трамп цим погрожував. навіть республіканці в США кажуть, що це занадто. а що там в Держдумі, хоч хтось пискнув про захист цивільного населення країни?.. це так, риторичне питання.а погроза Ормузької протоки - США та Ізраілю від цього не холодно, ні жарко. це в першу чергу ризик для арабських монархій, й коли загроза стане критичною, то протоку будуть розблоковувати. європейські країни зараз у війну не влазять, але консультації про розблокування теж проводять. не зможе Іран тримати в заручниках півсвіту, включно з Китаєм та Індією. тому важель є, але вони мають його грамотно використати - бо інакше важель відберуть, й буде боляче.. що США можуть реально зробити - це захопити/розбомбити оцей Харк - або вчинити блокаду. розбомбити - це необоротний крок, бо тоді Іран дійсно втрачати чого вже не буде, але як тиск це США теж можуть використовувати.багато блефу, до чого домовляться - навіть цікаво. ніякої перемоги Ірану не бачу. Єдине, що отримає - трохи грошей за Ормузьку протоку - й то подивимось, на яких умовах...