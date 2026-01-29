RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17390173911739217393>
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

господи
Вадима попустило, так замість нього 2 інщі підтягнулися
один пальмовою сивухою кожен день совість запиває, інщий табуретівкою незламопотужність стимулює
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5510
З нами з: 13.06.20
Подякував: 432 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 20:40

Як у тебе справи по прориву кордону?
Зображення
Хунтер платно допомагає.
В потрібний час (з ранку) може і за бокалюху баварського..
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18601
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2601 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 20:50

Постійна рубрика «а какіє билі мультфільм!!»

Зображення
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18601
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2601 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 20:51

  pesikot написав:Лавров інструктував Сіярто, як саме блокувати членство України в ЄС, - ЗМІ
До рук розслідувачів потрапили численні записи розмов міністрів закордонних справ Угорщини та Росії – Петера Сіярто та Сергія Лаврова. "Плівки" датуються 2023-2025 роками, і вже були підтверджені, як справжні.

"Угорщина, за всіх обставин, пропонувала Росії роль чогось на кшталт п'ятої колони в Брюсселі: Сіярто завжди прагнув зв'язатися з Лавровим і просити його поради (або дозволу) на вжиття заходів, невигідних для ЄС та України, але дуже вигідних для Москви", – пише VSquare.

"Європейська" держава Угорщина, як шістка Кремля )

якби це була справжня європейська держава, то міністр вже подав би у відставку, а відповідні структури почали б розслідування за статтею "державна зрада". але після виборів це все ще можливе - чого вони так й нервують...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12326
З нами з: 29.09.19
Подякував: 827 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 21:15

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
"добрым словом и пистолетом можно добиться намного большего..." :lol:

Пока что добился Иран.
А "страшные угрозы" Трампа оказались чистым блефом.
За основу переговоров взяты иранские "10 пунктов" а о трамповских "15 пунктах" успешно забыли. Понятно, что на переговорах будут какие-то изменения, наверняка затронут что-то из требований США, в частности, по ядерной проблеме. Но тем не менее. Например, от ракет Иран, думаю, точно не откажется. Ни при каких условиях.

Xenon
Тегеран будет получать около $64 миллиардов в год от прохода судов через Ормузский пролив, - иранское ТВ уже подсчитало
Тегеран уже уменьшил требования по оплате прохода?
Я встречал западные расчёты, там речь шла о 120 млрд. в год.

а чого досяг Іран? за кого ви вболіваєте ЛАД, це секрет Полішинеля :lol: це Іран сказав, що за основу перемовин взяті іранські пункти? а США про це знає? до речі, не так давно ви мені заперечували саме існування цих 15 пунктів - джерела бач не ті ;)

що ми зараз маємо? Іран перестають обстрілювати, а Іран має розблокувати протоку... це поки все. гроші схоже Іран таки знімати буде. а те, що хоче Іран - нехай хочуть далі.

мої припущення (цікаво, чи будуть припущення в ЛАДа - чи знову ні?). збагачений уран в Ірану заберуть, й програму обмежать - власне через це війна й почалася, щоб там різні конспірологи не казали. але Іран почав контролювати Ормузьку протоку - й схоже від цього не відмовиться.я вже писав - під соусом компенсації на відновлення. але повністю контроль йому не віддадуть - надто жирно й не відповідає статусу Ірану. мені сподобалась пропозиція США - гроші збирайте - але половину - нам :D

як не дивно, Іран теж хоче гарантій, особливо ця кліка квирів, яка розуміє всю свою хиткість. як на мене, гарантії прості - перестаньте погрожувати Ізраілю, й ніхто Іран чіпати не буде... це не наша ситуація з Рашею, яка навпаки теж хоче прибрати нашу державу з карти світу...

ракетну програму Ірану гадаю теж обмежать - саме як потенційному агресору (як Японії та Німеччині в 45 році). що ще? напевне, знімуть якийсь санкції. може домовляться по нафті. ніякого виведення військ США не буде, це основа безпеки цих арабських країн. а, точно - треба змусити Іран перестати терористів в сусідів. чи досягнуть цього - питання відкрите.

чому Іран на це погодиться? його позиція дуже хитка. від не закритий від обстрілів дуже сильно, й всі ці погрози можливі. інша справа, що США не Раша - вони не будуть нищити ані електростанції, ані іншу інфраструктуру, я не знаю, навіщо Трамп цим погрожував. навіть республіканці в США кажуть, що це занадто. а що там в Держдумі, хоч хтось пискнув про захист цивільного населення країни?.. це так, риторичне питання.

а погроза Ормузької протоки - США та Ізраілю від цього не холодно, ні жарко. це в першу чергу ризик для арабських монархій, й коли загроза стане критичною, то протоку будуть розблоковувати. європейські країни зараз у війну не влазять, але консультації про розблокування теж проводять. не зможе Іран тримати в заручниках півсвіту, включно з Китаєм та Індією. тому важель є, але вони мають його грамотно використати - бо інакше важель відберуть, й буде боляче.. що США можуть реально зробити - це захопити/розбомбити оцей Харк - або вчинити блокаду. розбомбити - це необоротний крок, бо тоді Іран дійсно втрачати чого вже не буде, але як тиск це США теж можуть використовувати.

багато блефу, до чого домовляться - навіть цікаво. ніякої перемоги Ірану не бачу. Єдине, що отримає - трохи грошей за Ормузьку протоку - й то подивимось, на яких умовах...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12326
З нами з: 29.09.19
Подякував: 827 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 21:20

Працівник ТЦК шантажував студента фальшивкою про розшук

Працівник ТЦК шантажував студента фальшивкою про розшук
В одному з районних ТЦК та СП міста Миколаєва викрили військовослужбовця та його спільника, які шантажували студента одного з вишів фальшивим повідомленням про розшук. При цьому вони обіцяли вирішити «проблему» за 500 доларів США.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як встановило досудове слідство, у грудні минулого року підозрювані безпідставно внесли до інформаційної системи «Оберіг» дані про нібито неявку студента за викликом до ТЦК, попри те, що він мав законне право на відстрочку від призову.


Але звісно все це ІПСО від Телемарафону...
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 327
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 21:24

  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
а ці неконтрольовані процеси виникли самі по собі чи власне через дії США? не зміг прорахувати на крок вперед?..
Верно.
Вы признаёте, что Трамп свалял дурачка? :o
Тужиться-тужиться и за полчаса до часа Х согласиться на иранские условия переговоров!
Посмотрим, конечно, до чего договорятся в итоге, но пока Иран выглядит победителем.
це лише у ваших очах, ніякої перемоги Ірану немає. чи може в аятоли інша думка? :lol:

я відразу казав, що обрання Трампа - помилка для США. й те, що він робить це підкреслює. зараз ми спостерігаємо, чи вистачить в США запобіжників обмежити неадекватні кроки. точніше запобіжники є, але поки що є підтримка від республіканців, які не дають їм спрацювати. подивимось на склад влади після виборів
як мені ця довбні, яка прирівнюють жертву та агресора втомили. ми бачимо, як ОДИН бовдур (а саме Раша) активно знищує себе в спробах знищити Україну. оце правильний опис ситуації, а не та проросійська маячня, яку ти навів...
Всё верно.
Но вам легче от того, что "ОДИН бовдур (а саме Раша) активно знищує себе"?
Меня, например, это мало волнует.
А вот то, что она при этом весьма "активно знищує" Украину, волнует сильно.
А вас, похоже, не очень. Для вас главное, что в этом "виновата Раша".
Да, Украина жертва агрессии.
Но нельзя было разрывать переговоры весной 2022. Тогда разрушений было гораздо (несравнимо!) меньше и условия были значительно лучше.
«Это более (хуже) чем преступление. Это ошибка».

а оце ваша чергова маніпуляція. закінчення війни залежить від Раші, й чим більше там буде проблем, тим швидше їх влада буде змушена почати перемовини. тому це дуже важливо, стан ситуації на Раші. вони знищують нас, ми знищуємо їх. вони в нас цивільну інфраструктуру, ми в них те, га чому взагалі тримається їх могутність - нафтову інфраструктуру. схоже, війна в Ірані зняла обмеження на ці обстріли.

не було в 2022 році ніяких перемовин, умови були близькі до капітуляції, не треба вигадувати. й мене більш цікавить, що з перемовинами зараз - теж Україна розриває? чи вже всім очевидно, що всі чекаємо на Рашу, від них це залежить?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12326
З нами з: 29.09.19
Подякував: 827 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 21:26

знайшли нечистого на руку ТЦКшника?.. оце так новина. мають покарати? я теж за те, щоб цього ТЦКшника покарали. а то бач, беруть хабарі, аж півфоруму змогло порішати ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12326
З нами з: 29.09.19
Подякував: 827 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 21:29

Прикольное предположение из одного возможного сценария по развитию ситуации в росии. Ситуация вкратце представляется следующей. Цены на нефть в мире взлетели после начала сво Трампа против Ирана. кремль обнадежил путина о перспективе роста валютной выручки от продажи нефти, газа за рубеж. Но удары по всем основным нефтеналивным портам в росии, нанесенные ВСУ системно и неоднократно дальнобойными БПЛА, эту надежду оставили лишь надеждой, а не реальностью. Сейчас нефть падает в цене даже из-за вербальных интервенций в связи с началом переговоров с Ираном, следовательно эффективность указанных ударов ВСУ возросла еще больше.

Это вызовет массовое недовольство путиным в росии в ближайшее время. Его, как провалившего полномасштабную войну с независимой и миролюбивой Украиной, уже почти каждый в росии хочет больше не видеть. Как я уже говорил, объективно назревает проект замены путина на условного нового Горбачова 2.0. Горбачов 2.0 - это важнейший вопрос для росии и всего мира. Кто же им может стать, чтобы не раздражать в первую очередь украинцев, американцев, росиян и не представлять смертельную опасность для Патрушева и компанию фсбешников с ним?

На сколько мне известно, без указания источников данных, на роль Горбачова 2.0. уже рассматривают ... Дмитрия Нагиева. :!: :!: :!: Это актер и человек, которого любят и в росии, и в Украине. Что касается США, то выбирать актеров на ключевые посты там, можно сказать, что традиция.

Ссылок не будет. Это для тебя, ЛАД, примечание. :D
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1972
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 21:39

Та ну чьо «іпсо»?
Дивись, тебе ж призвали, хоча ти далеко не еталон моральності, чесності і справедливості. Брешеш коли треба і не треба. Маніпулюєш.
Можливо ти і не здатний саме на вбивства і насильства. Але ж повно таких хто може! Що їх зупинить? Невже риторика кенделів «та цій державі вже кірдик, ніхто тебе вже не покарає!! Роби що хочеш!»
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18601
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2601 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
  #<1 ... 17390173911739217393>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11219)
08.04.2026 22:35
ПриватБанк (5355)
08.04.2026 22:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.