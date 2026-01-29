Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 12:30

  tumos написав:
  ЛАД написав:Оплата за прохождение пролива - прямое нарушение международных законов. Насколько знаю, никто, ни одна страна в мире не берёт плату за проливы. Это не Суэцкий канал, который построен людьми и требует постоянного ухода за ним.

Проход через Босфор и Дарданеллы согласно Конвенции Монтре бесплатный. Но Турция взымает сборы за маяки, буи, спасательную службу, санитарный контроль и т.д.

Знаю.
Но это плата не за прохождение проливов, а, как вы правильно заметили, за дополнительные услуги.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 12:39

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
не було в 2022 році ніяких перемовин, умови були близькі до капітуляції, не треба вигадувати.

згоден на 100%, але ЛАД и Banderlog(ясно з яким причин)-створили міф і плекають цю маячню 4 роки
............

Я понимаю
Переговоры весной 2022 всё же были, но вы можете и дальше отрицать факты.
Условия были не блестящие, но сегодня точно хуже.
А разрушений в Украине значительно больше. Львовяне этого могут не осознавать, но а Одессе это, по-моему, очевидно.


ни -буя не понемаеш

Ключевые требования России в 2022 году:
Нейтралитет и безопасность: Закрепление безъядерного и нейтрального статуса, отказ от НАТО при получении гарантий безопасности от ряда стран (включая РФ).
Территориальные вопросы: Признание Крыма и Севастополя российскими, а также признание независимости так называемых «ЛНР» и «ДНР» в границах Донецкой и Луганской областей.
Демилитаризация: Существенное ограничение численности ВСУ (до 50 тыс. человек), количества танков (до 342), бронетехники (до 1029) и авиации.
Отказ от вооружений: Запрет на производство и размещение ракет с дальностью более
250км.
«Денацификация»: Отмена законодательства, которое РФ считала дискриминационным, и признание русского языка государственным.
Санкции и иски: Снятие международных санкций с России и отзыв всех международных исков против РФ с 2014 года.

Россия также настаивала на восстановлении имущественных прав УПЦ (Московского патриархата) и на том, чтобы Украина взяла на себя расходы на восстановление инфраструктуры Донбасса.
В марте-апреле 2022 года переговоры приостановились после отвода российских войск от Киева и Чернигова. Позже российская сторона заявляла, что условия 2022 года были мягче, чем текущие предложения.


Тобто 50тисяч ЗСУ і 800 тисяч -що краще для України?
в квітні в ЗСУ не було навіть систем M142 HIMARS (Україна отримала перші реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS від США 23 червня 2022 року).
Ключові факти:
Перші поставки: Про затвердження пакету допомоги з HIMARS США оголосили 1 червня 2022 року.
Кількість: Початкова кількість була невеликою (перші 4 установки), але згодом їх кількість значно зросла.
Застосування: HIMARS забезпечили можливість наносити точні удари по тилових базах та командних пунктах на відстані до
км (боєприпаси GMLRS).


-Сьогодні Україна здатна вражати цілі на відстані 3000+км, ЗСУ має на озбороєнні ракетні системи власного виробництва
-Руйнування за 4 роки є не тільки на території України, Чорморський флот майже весь був знищений,

Масштаб уражень: За різними оцінками, внаслідок атак було зупинено або пошкоджено від 38% до 46% загальних потужностей первинної нафтопереробки в РФ.
Кількість уражених об'єктів: Станом на початок 2026 року повідомлялося про ураження щонайменше 9 нафтопереробних заводів (НПЗ) та 4 нафтобаз. Загалом, за даними СБУ, за 2025 рік було завдано 160 ударів по НПЗ та нафтобазах.


а в квітні 2022 Україна мала що? стугну,
навіть Нептунів не мало

мене дратують такі довб*йоби як ти, котрі бачать негатив з боку ЗСУ і не бачать злодіяний з боку русні (пам'ятаю, як ти переймався тим, коли ліквідували ДРГ в Києві, і Харкові-був епізод коли русня здавалась в полон, а потім з них хтось вистрелив і хлопці всіх поклали (навіть тих хто вже лежав )-"ми не должны уподобляться"
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 12:40

  prodigy написав:..........
з Іраном нічого не вийшло (перемир'я трампа тривало менше доби-пару годин),Україна у США відійшла на другий план, який сценарій далі:
...........

Забыл сразу написать - не надо уж настолько отрываться от реальности.
Перемирие с Ираном благополучно продолжается.
То, что Израиль продолжает боевые действия в Ливане против Хезболлы, это другой разговор.
Жотя Иран считает, что перемирие должно распространяться и на Ливан, переговоры он из-за этого не разорвал и перемирие не нарушает.
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 12:42

  buratinyo написав:Прикольное предположение из одного возможного сценария по развитию ситуации в росии. Ситуация вкратце представляется следующей. Цены на нефть в мире взлетели после начала сво Трампа против Ирана. кремль обнадежил путина о перспективе роста валютной выручки от продажи нефти, газа за рубеж. Но удары по всем основным нефтеналивным портам в росии, нанесенные ВСУ системно и неоднократно дальнобойными БПЛА, эту надежду оставили лишь надеждой, а не реальностью. Сейчас нефть падает в цене даже из-за вербальных интервенций в связи с началом переговоров с Ираном, следовательно эффективность указанных ударов ВСУ возросла еще больше.

Это вызовет массовое недовольство путиным в росии в ближайшее время. Его, как провалившего полномасштабную войну с независимой и миролюбивой Украиной, уже почти каждый в росии хочет больше не видеть. Как я уже говорил, объективно назревает проект замены путина на условного нового Горбачова 2.0. Горбачов 2.0 - это важнейший вопрос для росии и всего мира. Кто же им может стать, чтобы не раздражать в первую очередь украинцев, американцев, росиян и не представлять смертельную опасность для Патрушева и компанию фсбешников с ним?

На сколько мне известно, без указания источников данных, на роль Горбачова 2.0. уже рассматривают ... Дмитрия Нагиева. :!: :!: :!: Это актер и человек, которого любят и в росии, и в Украине. Что касается США, то выбирать актеров на ключевые посты там, можно сказать, что традиция.

Ссылок не будет. Это для тебя, ЛАД, примечание. :D


не перегинайте, якщо хтось і приде до влади в рф,
це знов буде гебня, тільки іншій обгортці, типу Кирила Дмитрієва
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 12:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А Зюганов опять будетв пролёте?
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 12:51

  prodigy написав:....

мене не дратують такі довб*йоби як ви, которые придумывают факты.
Понимаю, что вам сегодня забыли галоперидол вколоть.
А с такими манерами вам самое место в подворотне.
Интересно, вы были капитаном или всё же боцманом? Больше похоже.
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 13:00

Тем временем цены на нефть после вчерашнего не спешат продолжать падение, а даже немного подросли. Сейчас брент - 98,65, WTI - 99,65.

Для забывчивых напомню, что это значительно выше 70,75 и 65 долларов за баррель, которые были до начала войны.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 09 кві, 2026 13:07, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 13:01

ЛАД
Там Павлік Губарєв вас хоче проінформувати..,


https://www.facebook.com/share/v/14WXyk ... tid=wwXIfr
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 13:07

  ЛАД написав:Тем временем цены на нефть после вчерашнего не спешат продолжать падение, а даже немного подросли. Сейчас брент - 98,65, WTI - 99,65

Роблю висновок що ринок(люди які ризикують грошима) не очікує повного завершення конфлікту.
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 13:10

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  Shaman написав:не було в 2022 році ніяких перемовин, умови були близькі до капітуляції, не треба вигадувати. й мене більш цікавить, що з перемовинами зараз - теж Україна розриває? чи вже всім очевидно, що всі чекаємо на Рашу, від них це залежить?..

не було в 2022 році ніяких перемовин, умови були близькі до капітуляції, не треба вигадувати.

згоден на 100%, але ЛАД и Banderlog(ясно з яким причин)-створили міф і плекають цю маячню 4 роки
............

Я понимаю, что если факты противоречат взглядам, то тем хуже для фактов. :)
Переговоры весной 2022 всё же были, но вы можете и дальше отрицать факты.
Условия были не блестящие, но сегодня точно хуже.
А разрушений в Украине значительно больше. Львовяне этого могут не осознавать, но а Одессе это, по-моему, очевидно.

заява ЛАДа - це факти? потужно. немає таких фактів, є лише проросійський вереск...
