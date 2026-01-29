Додано: Чет 09 кві, 2026 14:22
Shaman написав:
може тоді згадаємо, де ж срср воював?
йде там США в Лівї та Сирії воювали? з Рашею переплутали?
Можна згадати. СРСР "трішки" воював в Кореї, сильно в Угорщині, Чехословачині і Афганістані.
Значно менше ніж США.
Додано: Чет 09 кві, 2026 14:28
ЛАД написав: Hotab написав:
Так був же нещодавно (та мабуть давно вже) спір, де ви переконували що не було російської армії влітку 2014 року .
Я уже не раз писал, что во время Гражданской войны на территории бывшей Росс. империи в ней активно участвовали очень много иностранных государств и их войск - и немцы, и англичане, и французы, и японцы. Тем не менее, она считается гражданской войной. Точно так же было и у нас. Несмотря на участие российских групп, обстрелы нашей территории и войск с российской территории и прямого участия росс. войск в конце августа 2014.
Или вы возьмётесь доказывать, что все действия на Донбассе 2014 и бои велись росс. войсками?
Если бы так было, то наша армия образца 2014 была бы разгромлена очень быстро.
Так, собственно, и случилось после достаточно ограниченного вмешательства росс. армии (несколько батальонных групп) в конце августа 2014. На широкомасштабное вмешательство они тогда не пошли, скорее всего, не были готовы в политическом отношении.
вже в 2014 році в Укоаїні була громадяньска війна.
Додано: Чет 09 кві, 2026 14:34
ЛАД написав:
Точно так же было и у нас. Несмотря на участие российских групп, обстрелы нашей территории и войск с российской территории и прямого участия росс. войск в конце августа 2014.
Нічого так не було
Щоб конфлікт мав визначення громадянської війни треба трохи більше ніж участь громадян країни з обох сторін. На донбасі в 2014 році основний суб'єкт - рф, що діяла через обмежений контингент колаборантів, яких готувала багато років, фінансувала і контролювала. Не було підтримки значної кількості місцевого населення, не було взагалі політичної сили, яка б представляла протилежну сторону, була крихітна маргінальна організація, що існувала вже років з 10 на той момент, що напередодні отримала ресурси і кураторів, зброю і контингент з рф
Додано: Чет 09 кві, 2026 14:34
ЛАД написав:
Знаю.
Но это плата не за прохождение проливов
, а, как вы правильно заметили, за дополнительные услуги
.
В чем проблема ? Сделают обертку в виде взымания услуги по разминированному секретному фарватеру. Маяк поставят. Предоставят ксировца-лоцмана. )
Додано: Чет 09 кві, 2026 14:36
ЛАД
вы возьмётесь доказывать, что все действия на Донбассе 2014 и бои велись росс. войсками?
І ті, і інші. Вся зброя і гроші з РФ
Чому ви її називаєте «громадянською « в цьому випадку - хз
Так і 2СВ на території Ссср можна назвати громадянською, бо і ОУН , і власовці брали участь.
Додано: Чет 09 кві, 2026 14:36
Дефицит бюджета России в начале года уже превысил годовой план. Это следует из статистики, опубликованной Минфином РФ.
По итогам января-марта 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 4,58 трлн рублей, что на 2,62 трлн рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Дефицит бюджета уже превышает весь годовой план (3,79 трлн руб).
Компенсировать такой обвал не поможет даже рост цен на нефть.
Додано: Чет 09 кві, 2026 14:38
Венгрию и Чехословакию войной назвать сложно. Это уж точно были очень краткосрочные "СВО". Не сравнить с "нормальными" войнами. Если считать их, то и похищение Мадуро надо записывать в "войны" США.
Но вообще в этом посте шаман выступил в роли унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла, показав, что "демократії від диктатур" не особо отличаются в ведении войны. И даже не понял этого.
Додано: Чет 09 кві, 2026 15:02
тільки результати чомусь різні. на прикладі Корей найкраще видно...
Додано: Чет 09 кві, 2026 15:05
Hotab написав: ЛАД
вы возьмётесь доказывать, что все действия на Донбассе 2014 и бои велись росс. войсками?
І ті, і інші. Вся зброя і гроші з РФ
Чому ви її називаєте «громадянською « в цьому випадку - хз
Так і 2СВ на території Ссср можна назвати громадянською, бо і ОУН , і власовці брали участь.
Войну можно назвать гражданской или межгосударственной в зависимости от причин и главных действующих сил.
А так-то и вьетнамская война была гражданской, хотя в ней очень серьёзно участвовали США и, в меньшей мере СССР (оружие, деньги, инструкторы, лётчики).Начинались
события на Донбассе (и вообще, на юге и востоке Украины) как гражданский
конфликт. И это был результат Майдана. Точнее, изменения его характера к концу по сравнению с декабрём-началом января, когда поддержка его была значительно шире (или, по крайней мере, сопротивление слабее).
Понятно, что Донбасс не мог противостоять всей
Украине. Точно так же, как Украина не смогла бы 4 года противостоять РФ без посторонней помощи. Разница в том, что Запад не захотел/не рискнул прямо вмешаться войсками в Украине, а ограничился поддержкой только оружием и финансами.
Додано: Чет 09 кві, 2026 15:06
Корочє, хочете мати перманентний дурдом, працюйте з майстрами пісділу.
