Додано: Чет 09 кві, 2026 15:15
ЛАД
Начинались события на Донбассе (и вообще, на юге и востоке Украины) как гражданский конфликт.
Та не починались вони як «гражданскій конфлікт».
Там все було організовано саме російськими спецслужбами, всі лідери росіяни, гроші з Росії, зброя з Росії. А не «почалось само», а потім начебто росія підтримала.
І «майдан» не причина, а привід. І зовсім не для війни на Донбасі, а для військового захоплення армією рф Криму. А от для того щоб Україна не займалась поверненням Криму, Росія їм придумала новий геморой - Донбас. Знайти серед українців бажаючих повоювати за гроші, да ще і накачавши їх через підконтрольне ТБ інформаційно, багато не треба.
Дитячий садок, в 2026 році розказувати про гражданскій конфлікт.
Додано: Чет 09 кві, 2026 15:22
Shaman написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
...........
Можна згадати. СРСР "трішки" воював в Кореї, сильно в Угорщині, Чехословачині і Афганістані.
Значно менше ніж США.
Венгрию и Чехословакию войной назвать сложно. Это уж точно были очень краткосрочные "СВО". Не сравнить с "нормальными" войнами. Если считать их, то и похищение Мадуро надо записывать в "войны" США.
Но вообще в этом посте шаман выступил в роли унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла, показав, что "демократії від диктатур" не особо отличаются в ведении войны
. И даже не понял этого.
тільки результати чомусь різні. на прикладі Корей найкраще видно...
А на прикладі Вьетнама или Китая?
Додано: Чет 09 кві, 2026 15:23
ЛАД написав:
Почему при включённом маяке его точное местонахождение оставалось неизвестным?
Честно говоря, смахивает на фейк.
не фейк, координати джерела сигналу визначають згідно навігатора GPS
Іран (інколи Пакистан) засовують рандомні поправки, які "збивають моряків з курсу"
тобто судно пливе Ормузькою протокою -а на електронній карті воно наче на берегу
а з такою фігнею зустрічався ще у 1992р, коли судно в порту Карачі стоїть біля причалу (координати точно 100% відомі і перевірені на паперовій карті), а GPS показує похибку і 200-220м (це незначна похибка, але на фарватері при вході в порт вана дуже суттева.
Ще на початку БД Іран почав вносити "поправки" в GPS.
Для більшості ракет які летіли на Іран супутникова навігація є частиною в комбінованій системі наведення
Система наведения ракет по GPS — это метод спутниковой навигации, обеспечивающий высокоточное поражение стационарных целей (в рамках системы WGS 84) путем приема сигналов со спутников для определения текущих координат. Часто применяется в комбинации с инерциальной системой (ИНС), корректируя накопленные ошибки и обеспечивая высокую точность.
Основные характеристики:
Принцип работы: Ракета, оснащенная GPS-приемником, непрерывно определяет свои координаты по сигналам не менее чем 3-4 спутников. Эта информация используется для автоматической коррекции траектории в режиме реального времени.
Гибридная система (GPS/INS): Инерциальные системы (ИНС) отслеживают движение, но со временем накапливают дрейф. GPS постоянно «обнуляет» этот дрейф, обеспечивая высокую точность даже при кратковременной потере спутникового сигнала.
Устойчивость к помехам: Современные системы, такие как в ракетах LRASM, сочетают GPS с инфракрасными и пассивными радиолокационными датчиками, что позволяет им работать даже в условиях радиоэлектронной борьбы.
Преимущества: Высокая точность попадания (КВО в пределах нескольких метров) и способность поражать заранее известные координаты.
Додано: Чет 09 кві, 2026 15:24
❗️Україна не має гарантій безпеки для того, щоб говорити про наступний крок у мирному процесі, — Зеленський.
Додано: Чет 09 кві, 2026 15:28
ЛАД написав:
А на прикладі Вьетнама или Китая?
Если бы в Южной Корее к власти не пришел скрытый коммунист Пак (в молодости его чуть не посадили) с его пятилетками, и не разогнал местную ермасню-протосоросню ,которая довольствовалась статусом Кореи как рисовой сверхдержавы, то южане бы еще завидовали северянам
Додано: Чет 09 кві, 2026 15:28
prodigy
В Африці також є локації, де десятки миль сигнал GPS прибитий. Найцікавіше, що це політ над болотами, і я не уявляю щоб там були якісь наземні засоби для глушіння.
Причому не на одному борту, а масово.
В Бангі, столиці ЦАР, вагнерята прибивають сигнал прямо в аеропорту періодично. . Правда там радіус 1 км десь , виключно у себе на стоянці .
Додано: Чет 09 кві, 2026 15:29
ЛАД написав:
Начинались события на Донбассе (и вообще, на юге и востоке Украины) как гражданский конфликт.
Нічого подібного, ви просто зараз повторюєте роспропаганду
Додано: Чет 09 кві, 2026 15:38
Hotab написав:ЛАД
Начинались события на Донбассе (и вообще, на юге и востоке Украины) как гражданский конфликт.
Та не починались вони як «гражданскій конфлікт».
Там все було організовано саме російськими спецслужбами, всі лідери росіяни, гроші з Росії, зброя з Росії. А не «почалось само», а потім начебто росія підтримала.
І «майдан» не причина, а привід. І зовсім не для війни на Донбасі, а для військового захоплення армією рф Криму. А от для того щоб Україна не займалась поверненням Криму, Росія їм придумала новий геморой - Донбас. Знайти серед українців бажаючих повоювати за гроші, да ще і накачавши їх через підконтрольне ТБ інформаційно, багато не треба.
Дитячий садок, в 2026 році розказувати про гражданскій конфлікт.
Можно рассказывать сказки об отсутствии гржданского конфликта в Украине.
Но он существовал вполне реально задолго до 2014.
Вспомните все наши президентские выборы, карты распределения голосов на выборах, вспомните Северодонецкий съезд в 2004. "В Союзе секса нет".
Можно рассказывать по примеру Faceless
"а, что "була крихітна маргінальна організація". Вот только проблемы были и в Харькове, и в Одессе и в Днепре. И всё это благодаря "крихітній маргінальній організації"?
Не смешно.
Вы серьёзный человек и вам не к лицу делать вид, что в Украине не было проблем и всё связано исключительно с "происками России" и "агентами ФСБ".
Додано: Чет 09 кві, 2026 15:38
А чому майдан відкривав перспективу жити в турбулентності? Звідки ці «турбулентність» мала взятись?
Но он существовал вполне реально задолго до 2014.
Невдоволені (владою, рівнем життя, ще чимось) є завжди в будь якій країні. Навіть сша розділені політично на респів і демократів.
Але зіштовхнутись між собою українці не збирались. Хоча росія все робила для цього багато років. І зробила, завізши зброю, гроші, лідерів.
Додано: Чет 09 кві, 2026 15:39
Faceless написав: ЛАД написав:
Начинались события на Донбассе (и вообще, на юге и востоке Украины) как гражданский конфликт.
Нічого подібного, ви просто зараз повторюєте роспропаганду
Він тиражує роспропаганду щодня, причому свідомо. Дивно, що його за це не блокують.
