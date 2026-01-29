Додано: Чет 09 кві, 2026 15:47
Hotab написав:
А чому майдан відкривав перспективу жити в турбулентності? Звідки ці «турбулентність» мала взятись?
А у кого память хорошая, тот помнит противостояние Коломойского и ориентированных на него нац.группировок и Порошенко c армовирными карасями. Все эти флешмобы "Аваков-чорт" , "Порошенко-барыга", ' ̶Б̶а̶р̶и̶н̶ Байден рассудит " . И это чисто внутримайданные разборки при отсеченных Крыме и Донбассе.
А если бы опять выбрали кого-то непрозападного?
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 09 кві, 2026 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 кві, 2026 15:47
Hotab написав:
Так був же нещодавно (та мабуть давно вже) спір, де ви переконували що не було російської армії влітку 2014 року .
улітку 2022 він сперечався зі мною стосовно "руських військ" на Донбасі у 2014-типа там були "відпускники, козачки і добровольці (типу фашиста мільчакова)-офіційно рф не визнавала присутність (це називається операція під чужим флагом
)
йому приводили докази:Гіркін, Барадай, Гундарев
і головне українська розвідка (ГУР МО, СБУ)
так, система відпусників була налагоджена ще з Першої Чеченської (первую попытку штурма 26 ноября 1994 года, которую проводили силы пророссийской оппозиции
(Временный совет Чеченской Республики) при поддержке российских спецслужб (там всі поголовно танкисти були офіційно або звільнені з армії тиждень тому, або у відпусці посімейним обставинам)
це російська вікі видає "силы пророссийской оппозиции"-ніяких сил опозиції в природі не існувало, операцію розробляли в ген.штабі мо рф, для картинки західних ЗМІ: відпускники і опозиція
ЛАД, викиньте вашу книгу історія кпрс, вивчайте правдиву історію
перша столиця УССР в Харкові, це типовий варіант (міні днр), коли червоні не змогли захопити Київ, а захопили маленьку територію України у грудні 1919 (Харків і декілька км біля нього)
потім привезли "уряд України з Москви" і опа-УССР
Додано: Чет 09 кві, 2026 15:47
Faceless написав: ЛАД написав:
Начинались события на Донбассе (и вообще, на юге и востоке Украины) как гражданский конфликт.
Нічого подібного, ви просто зараз повторюєте роспропаганду
Сильный аргумент!
С участием Украины во 2МВ вы уже разобрались?
Мы таки имеем заслуги как одна из стран-участниц антигитлеровской коалиции (пусть и в составе СССР) или просто "колониальные войска"?
Или, может быть, вообще вся Украина должна была "подняться как один" и воевать с СССР на стороне нацистской Германии?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 09 кві, 2026 15:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 кві, 2026 15:53
fox767676
А если бы опять выбрали кого-то непрозападного?
Хто?
Все эти флешмобы "Аваков-чорт" , "Порошенко-барыга", ' ̶Б̶а̶р̶и̶н̶ Байден рассудит " . И это чисто внутримайданные разборки
Так це якось поділило суспільство, чи …??
Додано: Чет 09 кві, 2026 15:58
Hotab написав:ЛАД
Начинались события на Донбассе (и вообще, на юге и востоке Украины) как гражданский конфликт.
Та не починались вони як «гражданскій конфлікт».
Там все було організовано саме російськими спецслужбами, всі лідери росіяни, гроші з Росії, зброя з Росії. А не «почалось само», а потім начебто росія підтримала.
І «майдан» не причина, а привід. І зовсім не для війни на Донбасі, а для військового захоплення армією рф Криму. А от для того щоб Україна не займалась поверненням Криму, Росія їм придумала новий геморой - Донбас. Знайти серед українців бажаючих повоювати за гроші, да ще і накачавши їх через підконтрольне ТБ інформаційно, багато не треба. Дитячий садок
, в 2026 році розказувати про гражданскій конфлікт.
це не дитячий садочок, а будинок пристарілих помполитів
тільки у нас всі ходи записані і всі факти зібрані, але дід не здається (твердий як шанкр)
Додано: Чет 09 кві, 2026 16:00
Hotab написав:
Так це якось поділило суспільство, чи …??
на 25% и 75% к 2019 как минимум.
люди не общались, судя по всему даже на форуме это незаживающая рана до сих пор
Народ просто перегрели пафосом перемен, только "революционные" изменения и механизмы диалога с властью
Hotab написав:
хто
Сергі́й Леоні́дович Тігі́пко (нар. 13 лютого 1960, Драгонешті, Синжерейський район, Молдавська РСР, СРСР) — підприємець-олігарх[3][4], проросійський політик, політтехнолог в Україні[5].
как бы шансов избирателям ПР не оставили, даже бы если бы вмнсто "зека" пришел рафинированный Тигипко, большая вероятность его бы все равно заклеймили "пророссийским" и ,следовательно, свергли.
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 09 кві, 2026 16:08, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 09 кві, 2026 16:04
ЛАД написав:
Можно рассказывать сказки об отсутствии гржданского конфликта в Украине.
Но он существовал вполне реально задолго до 2014.
Гражданского конфликт був, воєнних дій не було.
Воєнні дії почались виключно дякуючи РФ: Гіркін і т.д.
А до того "зелені чоловічки"(також РФ) в Криму.
Додано: Чет 09 кві, 2026 16:04
ЛАД написав:
Это не наша война. И к нам имеет только косвенное отношение. Правда, эта война ухудшает наше положение
Труси-Хрестик
Не наше - це коли на нас не впливає...
Якщо на нас впливає - значить тією мірою на яку впливає (на той відсоток) вона наша..
Тепер питання
Як впливає США/Ізраїль - Іран
на нас
1 Політично добре - це погіршує стан союзника нашого ворога
2 Стратегічно добре - чим більше (швидше/ефективніше) будуть знищені режими які своєю ідеологією закликають до захоплення світу - тим краще не тільки нам а і світу.
3 Військово - не ясно , з одного боку менше нам Петріотів, з другого боку педерація не отримає чогось від Ірану+змушена буде щось відправляти в Іран
4 Економічно - ніби погано бо росте ціна на нафту, з іншого боку ми трошки подбали щоб наш ПРЯМИЙ ворог від цього росту ціни отримав мінімальний виграш.
Додано: Чет 09 кві, 2026 16:06
ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав:
Начинались события на Донбассе (и вообще, на юге и востоке Украины) как гражданский конфликт.
Нічого подібного, ви просто зараз повторюєте роспропаганду
Сильный аргумент!
С участием Украины во 2МВ вы уже разобрались?
Мы таки имеем заслуги как одна из стран-участниц антигитлеровской коалиции (пусть и в составе СССР) или просто "колониальные войска"?
Или, может быть, вообще вся Украина должна была "подняться как один" и воевать с СССР на стороне нацистской Германии?
зараз й Німеччина, й Великобританія, й Франція допомагають Україні воювати проти Раші - оце факт...
Додано: Чет 09 кві, 2026 16:07
fox767676
на 25% и 75% к 2019 как минимум.
А буде хоча б спроба якось звʼязати в причинно-наслідковість?
До чого тут 25 і 73?
І навіть якщо звʼязок є, то будемо на майдан вішати провину за появу Зеленського у владі??
Це якісь рандомні на коліні видумані звʼязки?
А Ленін часом не винуватий у появі Зеленського?
как бы шансов избирателям ПР не оставили
Значить не треба їм були шанси. Історія показала, що пр це ФСБ-на креатура. Хто був за пр , має бути стидно ще довго,
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 09 кві, 2026 16:10, всього редагувалось 1 раз.
