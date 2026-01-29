Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 16:08

  andrijk777 написав:
  Shaman написав: закінчення війни залежить від Раші...
...вони знищують нас, ми знищуємо їх...
...чи вже всім очевидно, що всі чекаємо на Рашу, від них це залежить?..
Якщо закінчення війни залежить від Раші а ціль Раші - знищення України то невже так важко зробити елементарний висновок: Раша не буде закінчувати війну а буде воювати до знищення України.
ВСЕ.
А далі йдуть фантазії турбопатріотів що Раша не зможе. Україна, яка в 4-10 разів менша якось може воювати "вічно", а Раша не зможе. :D :D :D
Тут як би в тебе ум за разум...
Педерація воює ОДНА і ОФІЦІЙНО без зовнішньої допомоги (2млн снарядів +20000 бійців від Північної кореї) як би в масштабах війни капля в морі
А от 200 млрд нам різного роду допомоги + 90 млрд як я надіюсь розблокують після 12 квітня+300 млрд заморожених грошей педерації+санкції на основні товари педерації - як би урівноважує те що ми в 4 рази менші.
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 16:10

  ЛАД написав:
  Shaman написав:тільки результати чомусь різні. на прикладі Корей найкраще видно...

А на прикладі Вьетнама или Китая?

Китая? чи Тайваня?..

ще раз очевидна річ, але можливо не для всіх - весь успіх Китаю побудований на співпраці з Заходом, що запровадив ще Ден Сяопін. чим закінчиться ера Китаю, який конфліктує з Заходом - ми ще побачимо...
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:І навіть якщо звʼязок є, то будемо на майдан вішати провину за появу Зеленського у владі??


Будемо
Я вже пояснив - парадигма майдану привчає народ орієнтуватися на миттєві зміни і розправу з попередниками. Кульмінатор майдану 2014 і переможець електорального майдану 2019 (стадіону) - обидва пов'язані з Коломойським
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 09 кві, 2026 16:13, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
  Hotab написав:А чому майдан відкривав перспективу жити в турбулентності? Звідки ці «турбулентність» мала взятись?
Турбулентность появляется после любой революции или даже просто сильных общественных волнений.

Но он существовал вполне реально задолго до 2014.

Невдоволені (владою, рівнем життя, ще чимось) є завжди в будь якій країні. Навіть сша розділені політично на респів і демократів.
Але зіштовхнутись між собою українці не збирались. Хоча росія все робила для цього багато років. І зробила, завізши зброю, гроші, лідерів.
Я говорил не о недовольстве уровнем жизни.
И для столкновения "між собою українців" наши политики сделали побольше всех "агентов ФСБ", вместе вхятых.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Можно рассказывать сказки об отсутствии гржданского конфликта в Украине.
Но он существовал вполне реально задолго до 2014.
Вспомните все наши президентские выборы, карты распределения голосов на выборах, вспомните Северодонецкий съезд в 2004. "В Союзе секса нет"
А можна згадати як педерація дохла з голоду і сиділа на курятині з США і тоді ГОЛОДНІ шахтарі, яких не збивали з толку нафтові гроші педерації(внаслідок відсутності останніх) проголосували за Україну...
Також можна згадати як ВСЯ ВЕРХІВКА ВЛАДИ УКРАЇНИ опинилась в 2014 році в ПЕДЕРАЦІЇ...
Тобто це був їх громадянський протест?
чи це були педераційні кеонсерви( як ви зараз , тільки їм добре платили а вас як дурника використовують)
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Турбулентность появляется после любой революции или даже просто сильных общественных волнений.

Она не мождет не появиться когда декларируется как "фича" волелюбної демократичної нації.
Вже у 2005-2009 було безліч урядових криз, конфліктів між гілками влади
У результаті економічний застій, найсильніший ефект від економічної кризи 2008
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 16:17

ЛАД


Турбулентность появляется после любой революции или даже просто сильных общественных волнений.


2008?? Може просто росія не встигла зреагувати, і не розкачала ситуацію?


Вже у 2005-2009 було безліч урядових криз, конфліктів між гілками влади
У результаті економічний застій,


Графіки давно дивився? ?


найсильніший ефект від економічної кризи 2008


Бо залежність від цін на експортовану сировину. А не «політичні кризи».


Кульмінатор майдану 2014 і переможець електорального майдану 2019 (стадіону) - обидва пов'язані з Коломойським


А ще у обох є член.

З коломийким всі тоді були повʼязані. Або ахметовим. Варіантів небагато.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 09 кві, 2026 16:24, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Мы таки имеем заслуги как одна из стран-участниц антигитлеровской коалиции (пусть и в составе СССР) или просто "колониальные войска"?

Знову
Труси-Хрестик
1 Ми маєм заслуги і тому я вважаю що нам за ці заслуги повинні були повернути Кубань і Белгородщину..
2 А ти постійно заявляєш що
Ленін придумав Україну
Сталін подарував Львів...

То як
партквиток під хрестиком? чи може срамне місце ним прикрий?
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:' ̶Б̶а̶р̶и̶н̶ Байден рассудит " .

Який Байден, якщо тоді був Обамич. Байден став президентом набагато пізніше майдану
Faceless
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 16:32

ЛАД
я вам рекомендував вивчати історію
за останні роки прийшов до висновку, що з давніх часів росія діяла по кальці
-вчиняють повстання і дрібний конфлікт, потім підтягуються "добровольці",
і далі від досягнутих результатів: конфлікт переростає у повноцінну війну чи стухає (за причиною недостачі сил)

Ще один приклад з історії:
після поразки у Кримські війні 1853-56, у якій Російська імперія зазнала поразки від коаліції Османської імперії, Великої Британії, Франції та Сардинії. Війна, спровокована російськими зазіханнями на Балкани, закінчилася підписанням Паризького миру (1856), втратою Росією впливу в Чорному морі (заборонили мати флот на Чорному морі)
цар Олександр III (якого в рф називають визволителем болгар і сербів) не залишив мрій про Балкани

декілька років імперія таємно фінансувала революційні налаштовані (анті Османські організації в Сербії і Болгарії), що згодом закінчилось військовим повстанням у Болгарії і Чорногорії (чиї вуха стирчали? Головного штабу МО)

Разведывательная и диверсионная деятельность на Балканах распределялась между тремя основными ведомствами: Военным министерством, Министерством иностранных дел (МИД) и Собственной Его Императорского Величества канцелярией.
Ключевые фигуры и ведомства
Граф Николай Павлович Игнатьев: Посол России в Константинополе (Стамбуле) в 1864–1877 гг. Он фактически возглавлял российскую разведывательную сеть на Балканах, используя дипломатические каналы для поддержки национально-освободительных движений. Его называли «вице-императором Балкан» за огромное личное влияние и роль в подготовке антитурецких восстаний.
Военное министерство (Военно-ученый комитет Главного штаба): Отвечало за стратегическую разведку через систему военных агентов (предшественников военных атташе). Они легально собирали данные о турецких крепостях, вооружении и передвижении войск, а также руководили тайной агентурой.
Славянские благотворительные комитеты: Хотя формально они были общественными организациями, комитеты служили прикрытием для финансирования повстанцев, закупки оружия и отправки добровольцев, что можно классифицировать как спецоперации и диверсионную деятельность.
Основные направления деятельности
Военная разведка: Сбор топографических данных и информации о состоянии османской армии. Особую роль играли офицеры-разведчики, такие как Николай Артамонов, руководивший секретной службой при штабе во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг..
Подрывная деятельность (диверсии): Подготовка и снабжение повстанческих отрядов в Болгарии, Сербии и Герцеговине. Россия отправляла на Балканы офицеров-инструкторов (например, генерала Михаила Черняева в Сербию) для руководства местными силами.
Политическая разведка: Координация действий через Азиатский департамент МИД, который курировал балканские дела и работу консульской сети.



Апрельское восстание (1876)

Апре́льское восста́ние (болг. Априлско въстание) — национально-освободительное восстание в Болгарии 18 апреля[1]—23 мая[1] 1876 года, жестоко подавленное турецкими войсками.


Несмотря на поражение, Апрельское восстание поколебало турецкое феодальное господство в Болгарии, а жестокое подавление восстания привлекло внимание великих держав (в первую очередь, Великобритании[14] и Российской империи[14]) к событиям на Балканах[7], стало предметом рассмотрения на Константинопольской конференции и одной из причин русско-турецкой войны 1877—1878 годов, в результате которой Болгария была освобождена от турецкого господства.

В Российской империи восстание получило широкое освещение в печати, в стране прошла кампания по сбору пожертвований и помощи болгарам, в которой принимали участие православная церковь, болгарская община и различные общественные организации[20]. Центрами сбора пожертвований стали редакции газет. Кроме того, государственные и общественные структуры занимались оказанием помощи беженцам из Болгарии[6]

замутили повстання, потім повномасштабна війна-все по трафарету (почитайте про ПОКОРЕНИЕ КАВКАЗА и СРЕДНЕЙ АЗИИ, чи відео з ютуба

для інформації:
Ключевые аспекты участия российских добровольцев:
Сербо-турецкая война 1876 года: Это основной период массового притока добровольцев. После начала восстания в Боснии и Герцеговине, а затем вступления Сербии в войну с Османской империей, российское общество откликнулось на призыв к помощи.(чи російський Головний штаб? так точніше)
Численность и состав: В Сербию отправились около 4000–5000 российских добровольцев (по разным оценкам), среди которых было много офицеров, интеллигенции, студентов и простых солдат.
Роль генерала Черняева: Михаил Григорьевич Черняев, известный российский генерал, возглавил Моравско-сербскую армию. Его фигура стала символом добровольческого движения.
