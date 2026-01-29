я вам рекомендував вивчати історію
за останні роки прийшов до висновку, що з давніх часів росія діяла по кальці
-вчиняють повстання і дрібний конфлікт, потім підтягуються "добровольці",
і далі від досягнутих результатів: конфлікт переростає у повноцінну війну чи стухає (за причиною недостачі сил)
Ще один приклад з історії:
після поразки у Кримські війні 1853-56, у якій Російська імперія зазнала поразки від коаліції Османської імперії, Великої Британії, Франції та Сардинії. Війна, спровокована російськими зазіханнями на Балкани, закінчилася підписанням Паризького миру (1856),
втратою Росією впливу в Чорному морі (заборонили мати флот на Чорному морі)
цар Олександр III (якого в рф називають визволителем болгар і сербів) не залишив мрій про Балкани
декілька років імперія таємно фінансувала революційні налаштовані (анті Османські організації в Сербії і Болгарії), що згодом закінчилось військовим повстанням у Болгарії і Чорногорії (чиї вуха стирчали? Головного штабу МО)
Разведывательная и диверсионная деятельность на Балканах распределялась между тремя основными ведомствами: Военным министерством, Министерством иностранных дел (МИД) и Собственной Его Императорского Величества канцелярией.
Ключевые фигуры и ведомства
Граф Николай Павлович Игнатьев: Посол России в Константинополе (Стамбуле) в 1864–1877 гг. Он фактически возглавлял российскую разведывательную сеть на Балканах, используя дипломатические каналы для поддержки национально-освободительных движений. Его называли «вице-императором Балкан» за огромное личное влияние и роль в подготовке антитурецких восстаний.
Военное министерство (Военно-ученый комитет Главного штаба): Отвечало за стратегическую разведку через систему военных агентов (предшественников военных атташе). Они легально собирали данные о турецких крепостях, вооружении и передвижении войск, а также руководили тайной агентурой.
Славянские благотворительные комитеты: Хотя формально они были общественными организациями, комитеты служили прикрытием для финансирования повстанцев, закупки оружия и отправки добровольцев, что можно классифицировать как спецоперации и диверсионную деятельность.
Основные направления деятельности
Военная разведка: Сбор топографических данных и информации о состоянии османской армии. Особую роль играли офицеры-разведчики, такие как Николай Артамонов, руководивший секретной службой при штабе во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг..
Подрывная деятельность (диверсии): Подготовка и снабжение повстанческих отрядов в Болгарии, Сербии и Герцеговине. Россия отправляла на Балканы офицеров-инструкторов (например, генерала Михаила Черняева в Сербию) для руководства местными силами.
Политическая разведка: Координация действий через Азиатский департамент МИД, который курировал балканские дела и работу консульской сети.
Апрельское восстание (1876)
Апре́льское восста́ние (болг. Априлско въстание) — национально-освободительное восстание в Болгарии 18 апреля[1]—23 мая[1] 1876 года, жестоко подавленное турецкими войсками.
Несмотря на поражение, Апрельское восстание поколебало турецкое феодальное господство в Болгарии, а жестокое подавление восстания привлекло внимание великих держав (в первую очередь, Великобритании[14] и Российской империи[14]) к событиям на Балканах[7], стало предметом рассмотрения на Константинопольской конференции и одной из причин русско-турецкой войны 1877—1878 годов
, в результате которой Болгария была освобождена от турецкого господства.
В Российской империи восстание получило широкое освещение в печати, в стране прошла кампания по сбору пожертвований и помощи болгарам, в которой принимали участие православная церковь, болгарская община и различные общественные организации[20]. Центрами сбора пожертвований стали редакции газет. Кроме того, государственные и общественные структуры занимались оказанием помощи беженцам из Болгарии[6]
замутили повстання, потім повномасштабна війна-все по трафарету (почитайте про ПОКОРЕНИЕ КАВКАЗА и СРЕДНЕЙ АЗИИ, чи відео з ютуба
для інформації:
Ключевые аспекты участия российских добровольцев:
Сербо-турецкая война 1876 года: Это основной период массового притока добровольцев. После начала восстания в Боснии и Герцеговине, а затем вступления Сербии в войну с Османской империей, российское общество откликнулось на призыв к помощи.(чи російський Головний штаб? так точніше)
Численность и состав: В Сербию отправились около 4000–5000 российских добровольцев (по разным оценкам), среди которых было много офицеров, интеллигенции, студентов и простых солдат.
Роль генерала Черняева: Михаил Григорьевич Черняев, известный российский генерал, возглавил Моравско-сербскую армию. Его фигура стала символом добровольческого движения.