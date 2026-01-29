Hotab написав:Не улибайте. Коли весь командний склад бригад - це кадрові російські військові, включно до комбатів і заступників. Коли вся важка техніка, зброя і амуніція , а також гроші на все - це з Росії, половина особового складу вербована в росіі , і ясна справа ще маргіналів нащолкали по данбасскім городкам , то це «громадянський конфлікт»??
В 2014 р.? Давайте по бригадам. По батальйонам. Прізвища, посилання.
Захарченко, Плотницький (підписанти мінських угод) громодяни якої держави?
З приводу зброї, техніки і грошей, не потрібно ставати на москальські позиції.
Ви зараз на приколах? Вам показували публічних попок , які нічого не вирішували, ясна справ що ці повинні бути місцевими. По суду по справі збитого Боїнга, скільки українців? Один ? Зі скількох? 4-х? (Одного не змогли обкласти нормально доказами) Отаке і було там співвідношення , коли питання торкалось серйозних речей, а не стояти бухим на блокпосту.
Ви так впевнено сказали, що я подумав, що знаєте. А виявляється, ви, взагалі, не знаєте жодного формування.
Пройде час. Емоції відійдуть. Історики піднімуть документи. І на сотню сепарів знайдуть одного москаля. Після 2015, можливо, їх стало більше.
по Боінгу 1 з 4?
Навесні 2014 року було відкрито понад 130 справ, а вже до 2015 року СБУ розслідувала близько 4 тисяч кримінальних проваджень за сепаратизм та тероризм.
Боїнг це неспростовний доказ керування всіма процесами саме росіянами. Там не судили натискачів на бойову кнопку, якими прогнозовано були діючі російські солдатики. Там судили організаторів і керівників. І, о диво, майже всі росіяни! А якщо у вас виникне бажання, то майже весь судовий процес є в інеті і з перекладом і без . Там прізвищ набагато більше.
А хто заперечує що тисячі пішло . Але як це заперечує те, що я написав?? Всі посади, де планування, прийняття рішень та інші організаційні питання були під кадровими москалями. А також вся зброя, техніка,, бк, гроші. Дитячий садок , якщо потрібно пояснювати очевидні речі
Гарна шутка. Суд по МН17 роками з застосуванням своїх ресурсів зʼясовував прізвища, які ніхто ніколи до цього не чув раніше. А тут прийшов ноунейм і каже «а ну виваліть мені список командирів росіян!»