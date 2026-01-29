Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 21:17

vt313

1 епізод. Без питань.


Мова не про епізод, а про структуру військового управління.
Це ті хто керував по напрямкам. Хто підтримував звʼязок з постачальниками з Росії. Хто планував бойові дії.
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 22:05

  Hotab написав:vt313

1 епізод. Без питань.


Мова не про епізод, а про структуру військового управління.
Це ті хто керував по напрямкам. Хто підтримував звʼязок з постачальниками з Росії. Хто планував бойові дії.


Є формальні речі.

Ви ствержуєте, що ці 10 - 15 тис. москалів (загалом це були іррегулярні війська) здолали спротив місцевого населення і перемогли 200 - 300 тисячну регулярну армію.

А чому це не вийшло в Харькові, Дніпрі, Одесі,...?
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 22:13

vt313

перемогли 200 - 300 тисячну регулярну армію.


Це яку?
Якщо про українську, то і 200 не було. Разом з цивільними. Військових 125 тисяч.
Ви хоч трохи розумієте структуру армії?
Курсанти, штаби, склади , шпиталі, флот .
Бойових наземних частин умовно кілька бригад. (10-15 тисяч) І ті небоєготові.
Ясна справа що російські БТГр , які структурно є бойовими підрозділами , які опираються на тилове, медичне , розвідувальне забезпечення в РФ, могли перемагати. Особливо коли необмежене бк летить по позиціям зсу з території РФ, і безнаказанно .


загалом це були іррегулярні війська



Загалом вони були різні.
У Гіркіна з Безлером і Козіцина, та навіть у Ходарковсткого були росіяни типу у відпустці.
А от в серпні вже з книгами вечірньої перевірки роти. Повним складом «на навчання».
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 22:25

На відео знов потрапили тортури: менти, ТЦКшники і тітушки лупцюють людей, стають на них і скачуть, ламають кістки!

ТЦКшники ногами побили чоловіка на Коробова, – ЗМІ.
Невідомі в формі повалили містянина на землю, лупцювали, та навіть ставали на нього.
https://www.instagram.com/reel/DW6ji_0iGnh/

Поліцейські та військові ТЦК побили перехожого на Стрийщині
https://zaxid.net/news/

Виглядає це як банда покидьків. Хто їм дозволив, а скоріше наказав таке робити? Влада диверсантів, що хоче розв'язати громадянську війну?
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 22:28

  Hotab написав:vt313
Це яку?
Якщо про українську, то і 200 не було. Разом з цивільними.
Ви хоч трохи розумієте структуру армії?


Знайдіть чисельність ЗСУ, СБУ, НГУ. Добавьте частини МВС, добробати і волонтерські організації.

Тут питання воювали за сепарів громодяни України (по паспорту), в великій кількості, чи ні.

Якщо їх було дуже мало, то 10 - 15 тис. іррегулярних формувань, перемогли 200 - 300 тис. регулярну армію.
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 22:33

  Hotab написав:vt313
У Гіркіна з Безлером і Козіцина, та навіть у Ходарковсткого були росіяни типу у відпустці.


Були. І що, місцеві вже не рахуються?
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 22:34

vt313


Знайдіть чисельність ЗСУ, СБУ, НГУ.


Знайдіть і принесіть мені саме бойові підрозділи.
Які здатні були воювати. А не »загальну чисельність «.


то 10 - 15 тис. іррегулярних формувань, перемогли 200 - 300 тис. регулярну армію.


По-перше нема ніяких 300 тис
По -друге не «перемогли», а не дали себе зачистити.
Останні роки показують , що таке можливо при правильній тактиці партизанської війни. Продемонстровано набагато менш чисельними ЗСУ в лютому-квітні 2022 році


І що, місцеві вже не рахуються?


Хто таке сказав?


Тут питання воювали за сепарів громодяни України (по паспорту), в великій кількості, чи ні.


Мова не про «воювали чи ні «, бо це не таємниця, що воювали.
Питання хто відігравав ключову роль.
Губарєв відповів на це питання Дудю.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 09 кві, 2026 22:40, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 22:37

  Hotab написав:vt313


Знайдіть чисельність ЗСУ, СБУ, НГУ.


Знайдіть і принесіть мені саме бойові підрозділи.
Які здатні були воювати. А не »загальну чисельність «.

Та знаємо, що силовики нездатні воювати, ще МВС, там взагалі всі ненароджені, тільки хворі люди, яких зараз хапають і лупцюють, мають силовиків захищати.
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 22:49

  Hotab написав:..........
Не улибайте. Коли весь командний склад бригад - це кадрові російські військові, включно до комбатів і заступників. Коли вся важка техніка, зброя і амуніція , а також гроші на все - це з Росії, половина особового складу вербована в росіі , і ясна справа ще маргіналів нащолкали по данбасскім городкам , то це «громадянський конфлікт»??

И в Харькове, и в Одессе, и в Днепре?
И я уже напоминал о Северодонецком съезде.
И очень чёткий раздел при голосованиях на выборах.
Это тоже "приехали из России?
Вы же не песикот.
У нас тоже сейчас "важка техніка, зброя, а також гроші на все"с Запада. И что?
А насчёт "половини особового складу" утверждение не очень обоснованное. Такого ни от кого не слышал в то время.
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 2327
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 3833
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 264215
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

